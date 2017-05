Paříž - Čeští hokejisté prohráli v závěrečném zápase v základní skupině na mistrovství světa v Paříži se Švýcarskem 1:3 a podruhé na turnaji vyšli bodově naprázdno. Svěřenci trenéra Josefa Jandače tak skončí v tabulce třetí nebo čtvrtí a ve čtvrtfinále se utkají s Ruskem nebo s týmem USA, který vyhrál skupinu v Kolíně nad Rýnem.

Na třetím místě zůstanou Češi v případě, že Finsko ve večerním duelu ztratí alespoň bod s Kanadou; tím pádem by hrál Jandačův tým s Ruskem. V opačném případě jej čekají Američané a stěhování do Kolína nad Rýnem. Švýcaři se o semifinále utkají se Švédskem.

O jediný český gól se zasloužil Roman Červenka, brankáře Petra Mrázka překonali Vincent Praplan, Reto Suri a Damien Brunner.

Švýcaři do utkání nastoupili bez čtyř hráčů základního kádru, brankářská jednička Genoni zůstal na střídačce a šanci dostal až třetí gólman Schlegel. Vstup do zápasu se jim ale vydařil a již po 102 sekundách se dostali do vedení, když za Mrázkova záda pohotově dorazil puk Praplan.

Českému týmu chyběl pohyb a jeho hráči se do šancí nedostávali. Naopak ve 3. minutě mohl přidat druhý gól Suter, stejně jako později Suri ale pozorného Mrázka nedokázal překonat.

Při Loeffelově vyloučení mohl vyrovnat Červenka, ale neuspěl stejně jako po chybě české defenzivy již ve vyrovnaném počtu hráčů na ledě Haas, jehož brejk Mrázek zlikvidoval. Schlegel si v první třetině nakonec připsal jen tři zákroky, poslední byl proti Plekancovi v další početní výhodě. Ostatní české střely Švýcaři zblokovali.

Ve 22. minutě mohl srovnat aktivní Červenka, velké šance měli ale i hráči ze země helvétského kříže. Mrázek si však poradil s akcí Herzoga, Suter poté zakončoval nepřesně. V 29. minutě se Švýcaři dočkali druhé branky, když Suriho střela od modré vypadla Mrázkovi z lapačky.

Češi poté nevyužili další přesilovku, ale v 35. minutě přece jen snížili. Střelu Šuláka, hrajícího poprvé na MS, Schlegel vyrazil, Pastrňák ale následně posunul puk na volného Červenku a jeden ze dvou švýcarských krajánků v české sestavě se již nemýlil.

Snížení Jandačův tým povzbudilo a Češi si vytvořili herní i střeleckou převahu. Gólman Curychu však odolával. Nepřekonali ho Voráček, Pastrňák, Řepík ani Zohorna.

V 53. minutě mohli Švýcarsko přiblížit k výhře Suter a Rüfenacht, Mrázek však jejich šance zlikvidoval. O pár vteřin později jej ale prostřelil Brunner a zápas rozhodl. Češi nedokázali snížit ani při závěrečné power play.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "Měli jsme náš klasický ospalý start do zápasu a určili jsme tím zase ráz utkání. Celá první třetina nebyla z naší strany dobrá. Švýcaři dali do branky mladého nezkušeného gólmana, hodně mu pomáhali bloky a my jsme nebyli schopni dostat puk na bránu. Tuším, že v 8. minutě jsme měli jednu střelu. Ve druhé třetině, po kontaktním gólu, byla naše hra nejlepší a v jejím závěru jsme byli v tlaku. Ve třetí už jsme takový tlak neměli a v momentě, kdy jsme se chystali k závěrečnému náporu, nám dali Švýcaři třetí gól a utkání bylo rozhodnuté."

Patrick Fischer (trenér Švýcarska): "Jsme šťastní, že jsme porazili kvalitního soupeře. Začali jsme dobře, dali gól. Ve druhé třetině byl český tým lepší a lepší, ale hráči pomohli našemu brankáři a zblokovali hodně střel. Byl to velmi těžký zápas, který pro nás skončil dobře."

Petr Mrázek (brankář ČR): "Začátky nejsou takové, jaké chceme. Bavíme se o tom, ale vždy tam jsou nějaké šance. Ve čtvrtfinále to bude klíčové, musíme začátek ubránit. Škoda druhého gólu, puk šel vedle a nevěděl jsem, zda do něj jít nebo ho nechat. Na poslední chvíli jsem se tam natáhl, (puk) zaplaval a od lapačky šel do brány. Snažili jsme se střílet, ale oni dobře blokovali a my jsme tak měli za prvních patnáct minut snad jednu střelu. To není to, co chceme. Bohužel to dnes nevyšlo."

Jakub Voráček (útočník ČR): "Byl to těžký zápas. Oni výborně blokovali střely, byli v lajnách. Snažili jsme se je přebruslit v útočné třetině, strašně jsme se ale nadřeli na každou šanci. Chce to trošku zjednodušit hru. Když blokují střely, tak se snažíte najít extra nahrávku. Lepší prohrát teď než ve čtvrtfinále."

Roman Červenka (útočník ČR): "Říkáme si, že musíme dobře začít, ale zase jsme nezačali dobře a dostali jsme brzo gól. Nějak nám od začátku nešly nohy, tahali jsme za kratší konec. Pak jsme dotahovali, a i když jsme měli nějaké šance, buď jsme to tím švýcarským valem neprostřelili, nebo nezakončili. Musíme zvednout hlavy. Není čas na paniku, abychom byli skleslí, že jsme prohráli se Švýcary a jsme třetí nebo čtvrtí. Musíme se koncentrovat na důležitý zápas, který nás čeká, to je všechno."

Libor Šulák (obránce ČR): "Je škoda, že se při (mém) prvním startu (na MS) za národní tým nevyhrálo. Švýcaři předvádí celý turnaj výborné výkony, takže jsme nečekali lehký zápas. Byla škoda, že nám tam ve druhé třetině nepadl gól na 2:2 a mohl to být jiný zápas. Mohli jsme to třeba ve třetí třetině otočit."

Skupina B (Paříž):

ČR - Švýcarsko 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 35. Červenka (Pastrňák, Šulák) - 2. Praplan (Diaz), 29. Suri (Kukan, Schlumpf), 53. Brunner (Richard, Loeffel). Rozhodčí: Kubuš (SR), Linde (Švéd.) - Dědulja (Běl.), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 4531.

ČR: Mrázek - Gudas, Šimek, Jeřábek, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Šulák - Voráček, Plekanec, Sobotka - Pastrňák, Jan Kovář, Červenka - Řepík, Vrána, Birner - R. Hanzl, Horák, T. Zohorna. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

Švýcarsko: Schlegel - Loeffel, Genazzi, Schlumpf, Kukan, Diaz, Marti - Brunner, Richard, Bodenmann - Ambühl, Malgin, Herzog - Praplan, Haas, Suri - Schäppi, Suter, Rüfenacht. Trenér: Patrick Fischer.

Tabulka:

1. Kanada 6 5 0 1 0 27:8 16 2. Švýcarsko 7 3 2 2 0 22:14 15 3. ČR 7 3 2 0 2 23:14 13 4. Finsko 6 2 2 1 1 18:17 11 5. Francie 7 2 2 0 3 23:19 10 6. Norsko 7 2 0 2 3 13:19 8 7. Bělorusko 7 2 0 1 4 15:27 7 8. Slovinsko 7 0 0 1 6 13:36 1