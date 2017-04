České Budějovice - Hokejová reprezentace prohrála v závěrečném zápase Českých her s Ruskem 3:4 po samostatných nájezdech, na jejím prvenství na posledním turnaji seriálu Euro Hockey Tour to však už nic změnit nemohlo. Češi v duelu třikrát vedli, v sedmé sérii nájezdů ale zajistil sborné výhru útočník Nikita Gusev. O góly českého výběru v generálce na světový šampionát se postarali Tomáš Hyka, Petr Vrána a Jan Kovář.

Oba trenéři udělali v závěrečném zápase českobudějovického turnaje několik změn v sestavě a nechali odpočívat hráče, kteří měli nominaci na MS jistou. Na české straně tak nehráli Voráček, Červenka, Gudas či Kempný, na ruské Kučerov či Namestnikov.

Ve 4. minutě mohl otevřít skóre Gusev, ale neuspěl stejně jako Zohorna či Kašpar na druhé straně. Český tým následně přibrzdilo Kovářovo vyloučení, po Kindlově zaváhání prověřil Mrázka Ljubimov.

V 17. minutě se na trestné lavici sešli Zub a Provorov, domácí tým tak měl výhodu 26 sekund přesilové hry pět na tři. Tu sice nevyužil, ale v pokračující klasické přesilovce otevřel skóre Hyka.

Hned na začátku druhé třetiny mohli po české chybě v rozehrávce vyrovnat Dadonov se Šipačovem, Mrázek ale jejich šanci zlikvidoval. Stejná dvojice se však dostala při stejném střídání do přečíslení dva na jednoho a tentokrát již gólman Detroitu kapituloval.

Český tým však získal vedení rychle zpět. Na konci 24. minuty se odrazila Kovářova střílená přihrávka od Vránovy brusle a Sorokin v ruské brance nestihl zareagovat. Elitní formace domácích se dostala i do dalších šancí, Vrána však nejprve střílel těsně vedle a poté jej zastavil pozorný Sorokin.

Při Horákově vyloučení v 46. minutě měli Češi hned dvě velké šance odskočit soupeři na rozdíl dvou branek. Nejprve však Lev trefil po přečíslení tyč, následně Radil neproměnil trestné střílení. V polovině třetí třetiny to domácí mrzelo ještě více, Provorov totiž po rychlém protiútoku vyrovnal.

Nerozhodný výsledek však trval jen dvě minuty, než po Radilově přihrávce vrátil vedení zpět na českou stranu Kovář. Sborná ale dokázala i potřetí vyrovnat. Při Řepíkově vyloučení se prosadil Gusev. Při jeho trefě sice stál Dadonov v brankovišti, české protesty ale rozhodčí nezajímaly. Zápas se tak musel prodlužovat.

V atraktivní hře tři na tři měli více příležitostí domácí, rozhodnout se jim ale nepodařilo. Radil trefil jen tyč. Vítěze utkání tak určily samostatné nájezdy, ve kterých byli úspěšnější Rusové.

Jan Kovář (útočník): "Vyhráli jsme celý turnaj, ale škoda, že jsme to nezakončili vítězstvím. Musím říct, že všichni kluci bojovali a že jsme odehráli dobrý turnaj a dobré zápasy. Trenéři to asi nebudou mít jednoduché v tom, koho vyřadit. Při vyrovnání Ruska na 3:3 to asi vypadalo tak, že náš hráč strčil hráče (soupeře) do brankoviště. A rozhodčí to uznali. Přiznám se, že jsem to úplně přesně neviděl, takže nemůžu situaci posoudit. Mrzí nás, že jsme si zápas nechali třikrát vyrovnat. Zase při našem třetím gólu tam bylo šest hráčů na ledě. To znamená, že na sporné situace to bylo 1:1."

Robin Hanzl (útočník): "Při prvním nájezdu jsem věděl, co budu dělat, ale vyšlo mi to jen tak tak. Při druhém pokusu jsem už tak nějak čekal na pohyb gólmana. Na ten třetí pokus jsem šel, protože se mi dva podařily. Moc jsem se nerozmýšlel, šlo to rychle za sebou. Mrzí mě, že jsem třetí nájezd neproměnil, mohl to být vítězný gól, ale takhle jsme bohužel prohráli. Při zápase jsme udělali nějaké velké chyby, které Rusové potrestali. Toho se musíme vyvarovat."

Carlson hokejové hry, turnaj seriálu Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích:

ČR - Rusko 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 19. Hyka (Šulák), 24. Vrána (Jan Kovář, Radil), 54. Jan Kovář (Radil) - 22. Dadonov (Šipačov), 51. Provorov (Tělegin), 58. Gusev (Šipačov, Dadonov), rozhodující nájezd Gusev. Rozhodčí: Björk, Andersson (oba Švéd.) - Gebauer, Lederer (oba ČR). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 6401 (vyprodáno).

Sestavy:

ČR: Mrázek - Jeřábek, Krejčík, J. Kindl, Šulák, Rutta, Kolář, D. Sklenička, M. Doudera - Radil, Jan Kovář, Vrána - Řepík, Holík, Birner - Hyka, Horák, T. Zohorna - Kašpar, R. Hanzl, Lev. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

Rusko: Sorokin - Mironov, Provorov, Bělov, Gavrikov, Bereglazov, Zub, Naumenkov - Ničuškin, Svetlakov, Tělegin - Dadonov, Šipačov, Gusev - Plotnikov, Tkačov, Mozjakin - Golyšev, Ljubimov, Burdasov. Trenér: Oleg Znarok.

Konečná tabulka turnaje:

1. ČR 3 2 0 1 0 14:10 7 2. Finsko 3 2 0 0 1 6:5 6 3. Rusko 3 0 1 1 1 7:8 3 4. Švédsko 3 0 1 0 2 10:14 2

Konečná tabulka EHT:

1. Rusko 12 8 0 2 2 38:23 27 2. ČR 12 6 0 1 5 43:39 19 3. Finsko 12 5 0 0 7 28:37 15 4. Švédsko 12 3 1 0 8 33:43 11