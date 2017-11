Praha - Čeští hokejisté vstoupili do turnaje Karjala porážkou s domácím Švédskem 3:5, přestože v Örebro dvakrát vedli. O úvodní gól výběru kouče Josefa Jandače se postaral Jakub Nakládal a oslavil tak premiéru v národním týmu v roli kapitána. Další branky obstarali Michal Birner a Lukáš Radil. Útočník Jan Kovář odehrál 100. zápas v reprezentačním dresu.

Ze Švédska se Češi přesunou ve čtvrtek letecky do Helsinek. Ve finské metropoli se v pátek utkají se Švýcarskem (od 14:00) a v neděli s Ruskem (12:30).

Český tým nastoupil s Francouzem mezi tyčemi a v obraně nechyběl Šmíd, jenž v úterý Liberci pomohl v Göteborgu k postupu přes Frölundu do čtvrtfinále Ligy mistrů a po nočním přesunu se připojil k národnímu týmu.

Zpočátku byli o něco aktivnější Seveřané, ale hosty nastartovala příležitost Nestrašila, který v šesté minutě zakončoval nad. Od té chvíle byli aktivnějším týmem, což se promítlo i do statistiky střel mezi tyče: Češi do první přestávky dominovali 13:5.

V polovině prvního dějství se dvakrát v krátké době zaskvěl Francouz. Nejprve ho parádní ranou od modré čáry protáhl Hersley, o pár vteřin později byl proti němu tváří v tvář Ryno, ale ani on neuspěl. Skóre tak otevřel až v končící 13. minutě Nakládal, jenž tečovanou střelou od modré čáry potrestal Cehlinův faul kolenem.

Seveřané odpověděli už za necelé dvě minuty, když se z kruhu pro vhazování trefil přesnou a za obráncem skrytou střelou Everberg. Vyrovnaný stav 1:1 už se do přestávky nezměnil.

Jandačův výběr měl skvělý nástup do druhé třetiny. Ve 22. minutě Birner při zakončení z mezikruží zaklekl na levé koleno, dokonale zacílil a vymetl horní růžek Enrothovy branky. Švédové odpověděli náporem, při němž vytěsnil Francouz vyrážečkou dobrou Everbergovu ránu.

Řepík zahrozil rychlým obtočením kolem domácí branky, chvilku poté ale bylo znovu vyrovnáno, když Möller povedenou tečí prodloužil Lindströmovu nabídku. Vzápětí musel na trestnou lavici Gulaš a právě Lindström další chytře schovanou ranou prostřelil českého gólmana potřetí.

Ani Švédům těsný náskok ale nevydržel dlouho a mohli si za to z velké části sami. Střídali totiž tak špatně, že dlouho hráli se šesti hráči v poli, aniž by si toho všimli. Sudí ale byli pozorní a přesilovku brzy zužitkoval před brankovištěm clonící Radil. Protesty domácích kvůli jeho postavení před Enrothem byly marné.

Dostat české hokejisty potřetí do vedení mohl zkraje třetí třetiny Mertl, zakončil ale vysoko nad. Místo toho bylo po chvilce znovu o krok napřed Švédsko. Proti pravidlům se provinil Mozík a i čtvrtá početní výhoda byla využita zásluhou Axelssona.

Gulaš pak rozezvučel tyč, Klepiš bekhendem při zakončení tří na jednoho neuspěl a Enroth ho vychytal i v další šanci. Omark rovněž střílel nad branku. Švédové pak sice nevyužili 14 vteřin dlouhou přesilovku pět na tři, ale v pokračující klasické početní výhodě rozhodl Axelsson.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "V první třetině byla naše hra asi nejlepší, ve druhé jsme měli některé momenty, kdy jsme si to zbytečně zavařili v obranném pásmu a neřešili situace úplně jednoduše. I tam se ale pořád držela šance na nadějný výsledek. Ve třetí třetině až do toho vyloučení byly také dobré situace, ale zápas jsme si prohráli v oslabeních. Také musíme být odolnější v soubojích."

Michal Birner (útočník ČR, střelec gólu): "Měli jsme velmi dobrý začátek a myslím, že první třetinu jsme byli aktivnější a silnější na puku než Švédi. Od druhé třetiny se to ale otočilo o 180 stupňů. Pak rozhodla naše oslabení. Takhle to ale v mezinárodním hokeji bývá, že když máte tolik oslabení proti takovému týmu, je velký předpoklad, že soupeř nějaké góly dá. Je to něco jiného než v klubu, kde je čas ledacos vypilovat, jejich techničtí hráči si nás tam bohužel maličko vycvičili."

Jakub Nakládal (kapitán ČR, střelec gólu): "Byla pro mě obrovská čest nastoupit jako kapitán, protože to se jen tak nepodaří. Jen mě mrzí, že jsme zápas nezvládli. Měli jsme ho dobře rozehraný a Švédi byli dnes k poražení. Dali jsme sice dva góly v přesilovce, ale oni tři. A právě ty nerovnovážné situace často rozhodují. Oslabení musíme hrát jinak, protože v příštím utkání by se nám to mohlo vymstít."

Švédsko - ČR 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 15. Everberg (Ahnelöv, Lander), 30. Möller (Lindström), 33. Lindström (S. Kronwall), 49. Axelsson (Petersson, Omark), 58. Axelsson (Petersson) - 13. Nakládal (Nestrašil, Radil), 22. Birner (Řepík, Kundrátek), 36. Radil (Klepiš, Nakládal). Rozhodčí: Gofman, Olenin (oba Rus.) - Pihlblad, Dahmén (oba Švéd.). Vyloučení: 2:4. Využití: 3:2. Diváci: 5500.

Švédsko: Enroth - Hersley, S. Kronwall, Ahnelöv, E. Gustafsson, Nygren, Fransson, Högström - Möller, Lindholm, Lindström - Petersson, Ryno, Omark - Cehlin, Andersson, Axelsson - Norman, Lander, Everberg. Trenéři: Grönborg, Popovic a Garpenlöv.

ČR: Francouz - Mozík, Šulák, Nakládal, Šmíd, Kundrátek, Krejčík, Moravčík, Vitásek - Radil, Nestrašil, Sekáč - Gulaš, Mertl (50. Lev), D. Kubalík - Řepík, Jan Kovář, Birner - Klepiš, Horák, Zaťovič. Trenéři: Jandač, Kalous a Špaček.