Praha - Čeští hokejisté porazili na úvod turnaje Channel One Cup v Praze Finsko 3:2 v prodloužení. Seveřané vedli od konce první části až do poloviny třetí třetiny 2:0, ale útočník Martin Růžička pak během 82 vteřin vyrovnal a v čase 61:04 dokonal hattrick.

Svěřenci kouče Josefa Jandače dlouho herně zaostávali, ale k obratu před 16.227 diváky v prvním utkání při turnajové generálce na olympijské hry v Pchjongčchangu jim pomohl kromě třineckého kanonýra Růžičky také výtečně chytající Dominik Furch a dvě využité přesilovky.

Na zbytek druhého turnaje série Euro Hockey Tour se národní mužstvo přesune do Moskvy, kde bude v pátek jeho dalším soupeřem Kanada, v neděli narazí Češi na Švédsko.

Po nepříliš urovnaném úvodu chyboval v šesté minutě při hře čtyři na čtyři Erat, když mu sklouzl puk na pozici beka v útočném pásmu, zmocnil se ho Manninen, před Furchem si parádní stahovačkou pohrál s Douderou a trefil přesně horní roh.

V závěru krátké přesilovky pak zahrozil Holík, ale zakončil po ledě mimo. Ve 12. minutě po Němcově chybě ve středním pásmu jel Junttila sám, ale Furch jeho bekhend pokryl. Na druhé straně se dostal k zakončení Holík, jenže Koskinenovi stačil k zažehnání nebezpečí rutinní zákrok, jeden z pouhých pěti, které musel v prvním dějství předvést.

Finové byli prakticky ve všem lepší a kontrolovali dění na ledě, aniž by českému týmu dávali příležitosti k probuzení zaplněného hlediště. To navíc zmrazil ještě 51 vteřin před první přestávkou při Kundrátkově trestu Kemppainen, jenž se prosadil na dva pokusy po Junttilově nabídce.

Zkraje druhé části se Erat pokusil využít zakrytého výhledu Koskinena, pokus od modré čáry ale namířil mimo tři tyče. Na druhé straně měl Furch velké štěstí, že Savinainen nedosáhl úplně ideálně na puk při dorážce do odkryté branky a také zamířil vedle.

V polovině základní hrací doby se dostal Pihlström ve vlastním oslabení po nepříliš dobře načasovaném střídání Čechů až před Furcha, kterého si položil, ale dostal se ze střeleckého úhlu, což byla jediná záchrana pro domácí. O chvíli později Kubalík našel před brankovištěm číhajícího Mertla, jenž zakončil těsně vedle Koskinenovy pravé tyče. Ve 38. minutě zaujal při přesilovce pohotovou otočkou na brankovišti Kubalík, jenže Koskinen ji dobře přečetl a zasáhl pravým betonem.

První zajímavý okamžik třetího dějství přinesla ve 44. minutě Mertlova teč, jež proplula vedle. Také Kemppainen poté tečoval v přesilovce mimo. V 52. minutě se proti pravidlům provinil Pihlström a začaly se dít věci. Vše spustila Nestrašilova zadovka na Růžičku, jenž snadno snížil.

O necelou minutu a půl později Mertl ideálně našel Růžičku, jenž z mezikruží potvrdil výbornou extraligovou formu - 2:2. Češi mohli navíc ještě rozhodnout. Holík dorážel do odkryté branky, ale jeden z Finů zablokoval jeho pokus žerdí hole.

Kubalík pak jel sám na finského gólmana, Koskinenova lapačka mu ale sebrala radost. Jen do strážce finské branky zakončil Radil. V prodloužení pak ale fauloval Kemppainen a Růžička ranou bez přípravy z kruhu pro vhazování završil svůj velký večer.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "Dvě třetiny jsme byli horší tým. Vůbec se nám nedařilo, nebyli jsme schopní vyrovnat se soupeři v rychlosti. V poslední třetině jsme ožili, trošku jsme zamíchali sestavou a naopak jsme začali hrát my. Fini byli statičtí. Nevím, jestli se nám trošku rozjezdily nohy nebo co... Spadlo to z nás, možná nebylo co ztratit. Dostali jsme se do toho a v pohodě jsme mohli vyhrát i v základní hrací době. Celkově nejucháme, ale samozřejmě je lepší vyhrát zápas. Důležité je najít cestu k vítězství. A jestli taháme za kratší konec... Výhra na turnaji se počítá."

Martin Růžička (útočník ČR, autor hattricku): "Samozřejmě tři góly v nároďáku se nedávají každý den. Nebudu říkat, že za to nejsem rád. Ale není to jen o mně. Je to souhra všech spoluhráčů na ledě. Vyšlo to na mě. Po dvou třetinách, co z naší strany nebyly ideální, tak ta třetí byla výborná. Nakonec jsme to otočili v prodloužení. Atmosféra byla neskutečná, chtěl bych divákům za to poděkovat. Myslím si, že oni nás pak hnali. Já osobně i kluci v týmu jsme si to užili hodně."

Zbyněk Michálek (obránce ČR): "Dvě třetiny by nás tady lidi vypískali a nakonec nás nosí na rukou. Takový je někdy hokej a sport obecně. Vím, že ten výkon určitě nebyl od nás ideální a měli jsme i štěstí. Kdyby Finové dali za ty dvě třetiny čtyři góly, tak jsme se nemohli divit a bylo po zápase. Ubojovali jsme to však, Dominik Furch tam měl parádní zákroky a nakonec jsme to otočili. Určitě ale máme na čem pracovat."

Ondřej Němec (obránce ČR): "První dvě třetiny určitě nebyly z naší strany ideální. Možná jsme byli trochu zaskočení z toho, jak po nás Finové lítali. Neměli jsme moc prostoru a spíš jsme honili puk. Až ta třetí třetina byla podle našich představ. Finy jsme tam zatlačili, ale musíme zapracovat na tom, abychom tak, jak jsme pracovali třetí třetinu, hráli celý zápas a nenechávali to takhle na poslední chvíli."

ČR - Finsko 3:2 v prodloužení (0:2, 0:0, 2:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 53. Martin Růžička (Nestrašil, M. Erat), 54. Martin Růžička (Mertl, M. Doudera), 62. Martin Růžička (O. Němec, M. Erat) - 6. Manninen, 20. Kemppainen (Junttila). Rozhodčí: Öhlund, Linde (oba Švéd.) - Brejcha, J. Svoboda (oba ČR). Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. Diváci: 16.227.

ČR: Furch - Kundrátek, Jordán, Kolář, Mozík, O. Němec, M. Doudera, Z. Michálek, Šulák - Martin Růžička, P. Holík, M. Erat - Radil, Koukal, Vondrka - Řepík, Mertl, D. Kubalík - Nestrašil, Lev, T. Zohorna. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

Finsko: Koskinen - Koivisto, Riikola, Mikkola, Ohtamaa, Lehtonen, V. Lajunen, Hakanpää - Hartikainen, Kemppainen, Junttila - Anttila, Kontiola, Pihlström - J. Peltola, Koskiranta, Savinainen - Manninen, J. Lajunen, Puustinen. Trenéři: Lauri Marjamäki, Jussi Tapola a Mikko Manner.

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Finsko 3 2 0 1 0 8:6 7 2. Rusko 2 1 0 0 1 7:5 3 3. Švédsko 2 1 0 0 1 6:6 3 4. ČR 3 0 1 0 2 8:12 2