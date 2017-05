Paříž - Volný den, pouze dobrovolný trénink a slunečné počasí zpříjemnilo českým hokejistům přípravu na čtvrtý zápas na mistrovství světa. Většina hráčů v úterý vyrazila do centra Paříže a nenechali si ujít ani návštěvu Eiffelovy věže. I díky atraktivní lokalitě za reprezentanty průběžně přijíždějí rodinní příslušníci či kamarádi.

"Strejda žije v Paříži, tak mě tady provedl a musím říct, že je to krásné město. Mají tady spoustu památek," řekl obránce Radim Šimek ČTK. Vedle Eiffelovky jej nadchla katedrála Notre Dame. "Trošku jsem si na čerstvém vzduchu pročistil hlavu, bylo krásně. Od hokeje jsem úplně vypnul," uvedl bek extraligového Liberce, jenž bude v příští sezoně působit v NHL.

Útočník Roman Červenka vyrazil se spoluhráči na Champs-Élysées. "Bylo krásné počasí, takže to bylo fajn. Člověk je pořád zabraný do hokeje, takže se hodí, když můžete na chvilku vypnout a vyčistit si hlavu. Dali jsme si také kafe. Musím říci, že Paříž je nádherná," uvedl světový šampion z roku 2010.

Za Tomášem Zohornou přijeli přítelkyně a mladší bratr, brněnský útočník Hynek. Společně vyjeli na Eiffelovu věž a užili si odpoledne v parcích. "Na chvilku jsme si i lehli na trávu a odpočívali. V kavárně jsme si dali i nějaký dortík. Moc jsme to ale nepřeháněli," řekl Zohorna.

Devětadvacetiletého hráče lákají i návštěvy muzeí, asi se k nim ale nedostane. "Myslím, že každý, kdo přijede do Paříže, by je rád viděl. Do žádného jsem ale ještě nevlezl. Není tolik času, abychom někde strávili půl dne a prohlíželi si obrazy," uvedl Zohorna

Dnes již kompletní tým trénoval, takže na procházky po městě tolik času hráči neměli. Navíc na odpoledne byla naplánovaná porada. "Uvidíme, jestli ještě někam zajdeme. Spíš to vidím na něco menšího, možná jen na krátkou procházku a nějaké kafe," řekl obránce Michal Kempmý.

Součástí večerního programu bude i dnes fotbal. Liga mistrů pokračuje druhým semifinálovým soubojem Atlético Madrid - Real Madrid. "V úterý jsem fandil Pavlu Nedvědovi, tedy Juventusu, dneska přeju Realu Madrid. Asi si budeme muset najít nějaký stream na internetu. Ale podíval bych se rád. Juventus už postoupil, pokud se to povede Realu Madrid, bude to pak hodně zajímavé finále," prohlásil Červenka.

Na fotbal se v úterý dívali i trenéři, kteří předtím vyrazili na společnou večeři. "Pozval nás Pepa (Jandač). Prošli jsme se, dali si jídlo. Je také potřeba odejít od mančaftu, nevidět jeden druhého," uvedl asistent Jaroslav Špaček, který měl stejně jako Červenka radost z postupu Juventusu.