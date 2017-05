Paříž - Čeští hokejisté porazili ve třetím zápase na mistrovství světa v Paříži Finsko 4:3 po samostatných nájezdech a připsali si druhou výhru na turnaji. Svěřenci trenéra Josefa Jandače v utkání předvedli skvělý obrat, když dokázali ve třetí třetině smazat tříbrankový náskok soupeře.

V první třetině se prosadili Valtteri Filppula, Topi Jaakola, Ville Lajunen a Finsko vedlo 3:0. V poslední části ale nejprve snížil Roman Horák a poté se v závěrečných třech minutách v rozmezí 23 sekund prosadili Radko Gudas a Jan Kovář. V rozstřelu dokonal obrat Robin Hanzl, brankář Petr Mrázek chytil všechny tři finské nájezdy.

Úřadující vicemistři světa v neděli utrpěli nečekanou porážku s domácí Francií, český tým však v úvodu herní nepohodu soupeře nedokázal využít. Naopak již po 58 sekundách gólman Mrázek inkasoval, když Ahovu přihrávku zpoza branky zužitkoval Filppula.

Šance Jandačova výběru na dobrý vstup do utkání vzaly za své ve 3. minutě, kdy tečovaná střela Jaakoly skončila za Mrázkovými zády a Finové získali zpět pohodu ztracenou v předchozím duelu. Třetí gól mohl vzápětí přidat Puljujärvi.

Češi se mohli vrátit do zápasu při Osalově vyloučení, Korpisala ve finské brance však překonat nedokázali. První přesilovku nevyužil ani soupeř, ve 14. minutě přesto vedlo Finsko již 3:0. Postaral se o to Ville Lajunen.

Jandač se pokusil oživit hru změnami v sestavě, do hry nasadil i třináctého útočníka Hyku, k obratu to ale dlouho nevedlo. Od druhé třetiny navíc ze zápasu odstoupil kapitán Voráček, kterého v první části fauloval Osala. Nehrál už ani obránce Kundrátek, jenž byl na ledě u úvodních dvou inkasovaných branek.

Snížit mohl po přečíslení Kovář, ale neprosadil se stejně jako Pastrňák. Nejlepší český střelec v základní části NHL se snažil, v koncovce se mu ale nedařilo. Brankář Korpisalo bez větších problémů držel čisté konto a jeho spoluhráči se tradičně soustředili na pozornou obranu a rychlé protiútoky.

Při Radilově vyloučení mohl duel definitivně rozhodnout Hietanen, ve 44. minutě ale trefil tyč. Těsně vedle následně střílel Puljujärvi. Češi nakonec střelecké trápení prolomili. Při Filppulově vyloučení Korpisalo vychytal Kováře, na Horákovo zakončení ve 48. minutě však již nestačil. Blízko ke gólu měl i Hanzl, trefil ale jen tyč.

Český tým přesto dokázal v závěru vyrovnat. V 58. minutě snížil na 2:3 pěknou ranou Gudas a za 23 sekund se prosadil i Kovář, jenž využil Pastrňákovu aktivitu. Utkání šlo do prodloužení, v němž mohl rozhodnout Aho, Mrázek však jeho brejk zlikvidoval. Gólman Detroitu se předvedl i při nájezdech, v nichž nekapituloval. Korpisala překonal hned první českých exekutor Hanzl.

Český tým nyní bude mít dva dny volna, ve čtvrtek se utká s Norskem.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (trenér ČR): "Byl to šílený zápas. Špatně jsme začali a pro nikoho to nebylo příjemné. Na druhou stranu jsme dělali chyby, které byly potrestané. Nevím, zda to bylo špatnou koncentrací. Cením si ale toho, že po takovém začátku a po takovém vývoji se mužstvo zmobilizovalo, zabojovalo a dokázalo zápas vyrovnat a na penalty vyhrát. Teď si dva dny odpočineme a musíme se připravit tak, abychom příští zápas začali lépe. Zprávy o stavu Jakuba Voráčka zatím nemáme. Necítil se dobře, tak jsme ho stáhli a nechtěli jsme ho zbytečně přetahovat. Je začátek turnaje. Máme dva dny volno, tak si orazí a uvidíme."

Lauri Marjamäki (trenér Finska): "Chci poděkovat hráčům, připravili se skvěle. Všichni chápou, že to po nedělní porážce (s Finskem) nebylo jednoduché. Začali jsme skvěle, ale výsledek je pro nás špatný. "

Robin Hanzl (útočník ČR): "Už jen kvůli těm fanouškům, kteří přijeli a jsou fantastičtí, tak prohrávat 0:3 není pro nás vůbec dobrá vizitka. Bylo by lepší, abychom do toho zápasu nastoupili jinak. To se bohužel nepovedlo, ale jsme rádi, že jsme to takto otočili. Je parádní, že se to takhle povedlo a vyhráli jsme na nájezdy. Že jsem já dal ten nájezd, to je úplně super."

Petr Mrázek (brankář ČR): "Začalo to dvě střely - dva góly, což samozřejmě není nic příjemného pro mě jako gólmana, ale ani pro kluky. Myslím, že od Finů to byly tři náhodné góly; jednou se to tam odrazilo od Michala Kempného, pak zase od Kuby Krejčíka. Po první třetině 0:3, to nebylo nic příjemného. Věděli jsme, že Finové do toho půjdou naplno, když včera prohráli s Francií. Nepovedl se nám začátek, ale naštěstí ten zápas nakonec dopadl, jak dopadl."

ČR - Finsko 4:3 po sam. nájezdech (0:3, 0:0, 3:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 48. Horák (Pastrňák, Červenka), 58. Gudas (Krejčík, Řepík), 59. Jan Kovář (Pastrňák), rozhodující sam. nájezd R. Hanzl - 1. V. Filppula (Aho, Rantanen), 3. Jaakola (Rantanen,, V. Filppula), 14. V. Lajunen (Pihlström, J. Aaltonen). Rozhodčí: Piechaczek (Něm.), Reneau - Ritter (oba USA), Malmqvist (Švéd.). Vyloučení: 3:5, navíc Osala (Fin.) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 8112.

Sestavy:

ČR: Mrázek - Gudas, Šimek, Kundrátek, Kempný, Rutta, Jeřábek, Krejčík - Pastrňák, Plekanec, J. Voráček - Radil, Jan Kovář, Červenka - Řepík, P. Vrána, Birner - Horák, R. Hanzl, T. Zohorna - Hyka. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

Finsko: Korpisalo - Honka, Ohtamaa, V. Lajunen, Jaakola, Hietanen, Lehtonen, Järvinen - Hännikäinen, J. Lajunen, Osala - Rantanen, Aho, V. Filppula - Savinainen, Pihlström, J. Aaltonen - Puljujärvi, Kemppainen, Pyörälä. Trenér: Lauri Marjamäki.