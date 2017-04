Praha - Hokejové hry v Českých Budějovicích, které budou pro účastníky generálkou na světový šampionát a zároveň uzavřou sérii Euro Hockey Tour, ozvláštní i doprovodný program. Jeho zlatým hřebem bude připomínka 70. výročí od zisku prvního titulu mistrů světa.

Na čtvrteční duel proti Finsku je naplánována vzpomínka na nedávno zesnulou legendu českého hokeje Augustina Bubníka. V první přestávce pak dojde na gratulace dalším velkým postavám českého hokeje Františku Ševčíkovi, Janu Hrbatému, Jiřímu Králíkovi a Pavlu Křížkovi k významným životním jubileím.

Zásadní pak bude první třetina duelu se Švédy. Právě na jejich úkor totiž v roce 1947 získali čeští hokejisté v Praze svůj první titul světových šampionů. A současní hráči národního týmu během úvodní dvacetiminutovky okusí, jaké bylo hrát v tehdejších dresech, které však byly spíše svetry. A představovaly tedy určitou zátěž navíc.

"Půjde opravdu o takřka zcela identické repliky těch tehdejších svetrů. V replikách se hraje v dnešní době celkem běžně, včetně extraligy, ale obvykle jsou to současné materiály s použitím historického potisku. V tomto případě jsme ale chtěli, aby šlo skutečně o identické repliky, tedy tkané svetry, jaké byly v tehdejší době," přiblížil tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Hráči na nich nebudou mít jmenovky a navíc budou hrát s tehdejšími čísly, která byla od jedničky do patnáctky. "Nyní s vyšším počtem hráčů to bude do čísla 23, ale nebudou tam čísla vyšší. Zbývající dvě třetiny už hráči zase odehrají se svými čísly v současných dresech," dodal Zikmund.

Turnaj je prakticky již vyprodaný, do prodeje dnes byly uvolněny zbývající vstupenky z technických blokací. Fanoušci, na něž se nedostane a kteří budou chtít být v centru dění, mohou zamířit do fanzóny, která bude zprovozněna vždy dvě hodiny před utkáním na parkovišti před stadionem.

Hrát se bude o zbrusu novou trofej. Tvarem připomíná obrácenou korunu a je vytvořena v kombinaci skla a kovu. Netradiční pohár měří 40 cm a váží sedm kilogramů.