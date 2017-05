Paříž - Necelých osmnáct hodin po skončení prvního zápasu na mistrovství světa nastoupí čeští hokejisté v Paříži k dalšímu duelu. Svěřenci trenéra Josefa Jandače se budou po prohře s Kanadou 1:4 snažit od 16:15 získat premiérové body na turnaji proti Bělorusku, které v pátek nestačilo na Finy.

"Musíme rychle načerpat síly a připravit se na další zápas. Jde to rychle za sebou, ale o tom turnaj je. Oba týmy jsou na tom prakticky stejně," řekl Jandač novinářům po duelu s Kanadou.

Hokejisté, kteří proti zámořskému favoritovi hráli, dnes ráno podle plánu netrénovali. Na ledě se objevili jen hráči, kteří čekají na případné zapsání na soupisku. S trenérem brankářům Petrem Jarošem se připravovali obránci Jan Kolář a Libor Šulák, útočníci Dominik Kubalík, Jakub Lev a Tomáš Hyka a gólman Dominik Furch.

"Ostatní trenéři ve stejné době rozebírali zápas proti Kanadě a řešili, zda udělají nějaké změny v sestavě, případně jaké," řekl Jaroš.

Přestože se věnuje hlavně přípravě brankářů, s vedením tréninku neměl žádný problém. "Jsem na to zvyklý. Dělal jsem to i v době, kdy jsem byl u norské reprezentace, a dělám to i v Jihlavě, kde chci při tréninku brankářů, aby to nebylo zaměřené vyloženě na ně. Aby to dalo něco bekům i útočníkům, kteří jsou na ledě také," vysvětlil.

Jedna změna v české sestavě je ale jistá, dnes bude místo Petra Mrázka chytat Pavel Francouz. "Rozhodnutí jsme udělali už během přípravy v Českých Budějovicích a kluci o něm věděli," řekl Jaroš.

Oba dnešní soupeři vstoupili do MS prohrou, zatímco Česko nestačilo na Kanadu, Bělorusové podlehli Finsku 2:3. "Čeká nás trochu jiný styl hry, jiný styl hokeje a samozřejmě ne tak zvučný tým, jako je Kanada. Proti Finsku hráli Bělorusové hodně urputnou defenzivu. Pevně věřím, že nabereme body," uvedl Jandač.

Bělorusko sice proti Finsku nebodovalo, rozhodující gól však inkasovalo až v 50. minutě v přesilové hře. "Finové rychle vedli 2:0 a pak se stáhli dozadu, neútočili a mysleli si, že mají zápas vyhraný. Bělorusko pak dalo první gól po chybě gólmana a druhý po tečované střele," řekl Jaroš k prvnímu duelu pařížské skupiny MS. "My musíme hrát svůj hokej a nečekat, co vymyslí oni," doplnil kouč, jenž v minulosti u běloruského národního týmu působil a má za sebou i angažmá v Dinamu Minsk.

Jako realitu berou krátký čas na regeneraci mezi zápasy i samotní hráči. "Času je málo, ale doufám, že jsme na to připraveni. Trenéři nás dopředu na tenhle program upozorňovali, věřím, že je porazíme," uvedl útočník Lukáš Radil, autor zatím jediného českého gólu na turnaji.