Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova prohráli v zápase 2. kola skupiny o umístění na 11. až 14. místě v extralize s Mladou Boleslaví 2:3 v prodloužení přesto, že vedli již 2:0. Severočeši si vypracovali dvoubrankové vedení v první třetině, poté ale třikrát inkasovali v oslabení. Rozhodující gól vstřelil v čase 62:26 Jakub Valský.

Domácím se ideálně vydařil vstup do utkání a ve 3. minutě se zásluhou Válka dostali do vedení. Následně byli aktivnější hosté, Pabiška, Klepiš ani Dlapa však vyrovnat nedokázali. V 8. minutě tak vedla Verva 2:0, když Růžičku překonal Řehoř.

Následně předvedl několik dobrých zákroků Kantor, který tentokráte dostal přednost před Petráskem. Poradil si s šancemi Nahodila i Pacovského, který po skončení první třetiny dostal osobní trest do konce utkání.

Hosté v 22. minutě snížili, když Urban tečoval střelu od modré a potrestal Řehořův faul. Severočeši následně mohli opět odskočit na rozdíl dvou branek, Hübl ovšem nezvládl přesně zamířit do odkryté branky. Následně se neprosadil ani Lukeš.

Ve třetí třetině se proti Klepišovi vyznamenal Kantor, ale o minutu později se již hosté radovali z vyrovnání. Nahodil nedal šanci Kantorovi zakročit.

Hra se poté uklidnila a vyrovnala. Domácí mohli rozhodnout v přesilové hře v 53. minutě, Růžičku však překonat nedokázali.

Utkání se tak muselo prodlužovat. Hned na začátku nastavení dost Hübl pětiminutový trest a Středočeši v přesilovce rozhodli.

Litvínov tak i nadále čeká na výhru za tři body, kterou si připsal naposledy 28. prosince. Poté se mu to ve dvaceti zápasech nepovedlo. Doma Verva vyhrála v normální hrací době naposledy 19. listopadu.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Šlégr (Litvínov): "Vstoupili jsme do utkání velice dobře a vedli jsme 2:0. Ve druhé třetině přišly fauly, bohužel faul Řehoře, když jsme koukali na video, tak to nebyl faul, ale hokejka spoluhráče. To se stává. Ale my jsme z toho dostali branku. Dneska rozhodly přesilové hry. Nehráli jsme je špatně, ale branky jsme nedali, naopak soupeř ano. Musíme se z toho poučit, protože jdeme do těžkých bojů."

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Náš vstup do utkání nebyl dobrý. I když jsme kluky nabádali, že tady musíme uhrát nějaký bod. Litvínov nás rychle probral. Hned po prvním gólu jsme utkání srovnali, měli jsme šanci. Bohužel z další střely jsme dostali druhou branku a nevypadalo to s námi dobře. Pomohli nám přesilové hry, dali jsme v nich všechny branky. Věnujeme se tomu na tréninku a jsem rád, že nám to tam padá. Jsme šťastní za dva body."

HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Válek (Jícha), 8. Řehoř (Marek Růžička, Čutta) - 22. Urban (Kotvan, Flynn), 45. Nahodil (L. Pabiška, Kurka), 63. Valský (Nahodil, Říha). Rozhodčí: Kika, Úlehla - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 4:4, navíc V. Hübl (Litvínov) 5 min. a do konce utkání, Pacovský (M. Boleslav) 10 min. a do konce utkání. Využití: 0:3. Diváci: 2276.

Litvínov: Kantor - Šesták, Iberer, Čutta, Frolo, Gula, Sklenička, L. Doudera - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Marek Růžička, Řehoř, Trávníček - M. Hanzl, J. Mikúš, J. Černý - Jícha, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Bernad, Jan Hanzlík, Eminger, Dlapa, Kurka, Kotvan, od 21. navíc Říha - Valský, Nahodil, Orsava - Pacovský (21. Volf), Flynn, Klepiš - L. Pabiška, Urban, P. Kousal. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.