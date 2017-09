Brno - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 3. kole extraligy na ledě mistrovského Brna 3:2 a připsali si první úspěch v nové sezoně. Své premiérové vítězství v nejvyšší soutěži slavil kouč Bruslařského klubu Patrik Augusta. Pomohl k tomu výrazně útoční Tomáš Urban, který vstřelil dva góly a připsal si jednu asistenci.

Rozhodující gól vstřelil Urban v 56. minutě v oslabení při pětiminutové přesilovce soupeře. Kometa poprvé v extralize prohrála a k úspěchu jí nepomohly ani dvě využité přesilovky.

"Boleslav hrála velice jednoduše a obětavě. My jsme nepodali optimální výkon. Nepodařilo se nám navázat na výkon v Hradci Králové. První třetina byla z naší strany hodně mdlá. Když jsme dostali množnost strhnout výhru na naší stranu v přesilovce, tak jsme udělali chybu," řekl po zápase trenér Komety Kamil Pokorný.

Kometa se v duchu předcházejících domácích zápasů dostávala jen pomalu do tempa. Bojovně naladění mladoboleslavští hokejisté svého soupeře předčili hbitějším pohybem a důrazem. Postupně získali převahu, hrozili nebezpečnými akcemi.

Ve 13. minutě také převaha vyústila ve vedoucí gól. Urban unikl po pravé straně a po jeho přihrávce Knotek překonal brankáře Čiliaka. Brňané v závěru úvodní třetiny zvýšili obrátky, dostávali se častěji k zakončení. Brankář Maxwell ale všechny jejich šance zlikvidoval.

Vyrovnat se podařilo Kometě při první přesilovce hned v úvodu druhé třetiny. Nejlepší extraligový nahrávač Martin Erat si připsal už pátou asistenci, když našel na modré čáře Krejčíka, jehož střelu těsně před Maxwellem tečoval clonící Zaťovič.

Po této brance Brňané zvýšili svoje úsilí, důsledným napadáním nenechali soupeře založit protiútok. Nápor ale nezužitkovali gólově. Středočeši se ze zhruba desetiminutového útlumu probrali a domácí podržel brankář Čiliak, který chytil sólo Valského a vyřešil i několik dalších šancí protivníka.

K otočení skóre dopomohla Kometě v závěrečné třetině přesilovka. Za pouhé čtyři sekundy početní výhody po Krejčíkově přihrávce nestačil brankář Maxwell zareagovat Eratovu střelu po ledě. Svěřenci trenéra Augusty nerezignovali a rovněž v početní výhodě se podařilo v 52. minutě Urbanovi vyrovnat.

"Od začátku zápasu jsme byli horším týmem. Při hře pět na pět jsme neměli žádnou šanci. Spoléhali jsme na přesilovky. Dali jsme v nich dva góly, jinak v našem výkonu nebylo nic. Hráli jsme špatně a šlo to vidět," přiznal útočník Komety Martin Zaťovič.

Závěr hostům zkomplikoval obránce Stříteský, který byl po faulu na Tomáše Svobodu vyloučen na pět minut a do konce utkání. Kometě se ale dlouhou přesilovku nepodařilo využít, naopak v oslabení využil chybu soupeře Urban, který posunul Mladou Boleslav k tříbodovému zisku.

"Podali jsme velice týmový výkon, hráli obětavě. Od první do poslední třetiny hráči pracovali a šli za úspěchem. Dnes jsme navázali na výkon z minulého kola proti Chomutovu a podařilo se nám zlepšit produktivitu a dát o jednu branku více než soupeř," radoval se z výhry Augusta.

Kometa ještě vyzkoušela téměř dvouminutovou hru bez brankáře, ale vyrovnat se jí už nepodařilo. Boleslav obětavou hrou náskok udržela. "První výhra je cenná. Dnes jsme potvrdili náš dobrý výkon z předcházejících dvou zápasů, kdy nám to ale střelecky nelepilo. Zaslouženě jsme získali tři body. V oslabení jsme si řekli, že to odbojujeme srdcem. Podařilo se dát gól. Byl jsem rád, že mi to tam padlo. Pak jsme to odfárali výborně. Brankář Maxwell podal parádní výkon," zhodnotil zápas strůjce vítězství Mladé Boleslavi Urban.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Kometa Brno): "Nepodařilo se nám navázat na výkon v Hradci Králové. První třetina byla z naší strany hodně mdlá. Soupeř šel zaslouženě do vedení. I když jsme byli ve druhé třetině aktivnější a srovnali jsme, tak nám pořád dělala disciplinovaná hra Boleslavi problémy. I když jsme překlopili skóre na svou stranu, tak jsme s tím nenaložili dobře. Soupeř vyrovnal, a když jsme dostali množnost strhnout výhru na naší stranu v přesilovce, tak jsme udělali chybu. Boleslav hrála velice jednoduše a obětavě. My jsme nepodali optimální výkon."

Patrik Augusta (Mladá Boleslav): "Musíme být určitě spokojeni jak s výkonem, tak i výsledkem. Podali jsme velice týmový výkon, hráli obětavě. Od první do poslední třetiny hráči pracovali a šli za úspěchem. V závěru byli po zásluze odměněni. Myslím si, že po utkání v Jihlavě, které se nám vyloženě nepovedlo, jsme v domácím zápase s Chomutovem odvedli herně výborný výkon. Bohužel jsme doplatili na produktivitu. Dnes jsme navázali na výkon z minulého kola a podařilo se nám dát o jednu branku více než soupeř."

HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 21. Zaťovič (Krejčík, M. Erat), 45. M. Erat (Krejčík, Zaťovič) - 13. T. Knotek (Urban), 52. Urban (Valský, Říha), 56. Urban. Rozhodčí: Kika, Šír - V. Hanzlík, Rampír. Vyloučení: 4:4, navíc Stříteský (Mladá Boleslav) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 7039.

Sestavy:

Brno: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, F. Král - M. Erat, J. Hruška, T. Svoboda - Vincour, V. Němec, Zaťovič - H. Zohorna, Nahodil, Mallet - Haščák, Dočekal, J. Káňa. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Haken.

Mladá Boleslav: Maxwell - Kotvan, Jan Hanzlík, Říha, Hrdinka, Stříteský, Němeček, Knot - Lenc, Klepiš, P. Musil - Valský, T. Knotek, Urban - M. Látal, Žejdl, Orsava - Martin Procházka, L. Pabiška, Pacovský. Trenéři: P. Augusta, Ujčík a Žabka.