Praha - Čtrnáct nováčků zařadil do třiadvacetičlenné nominace na přípravné zápasy se Slovenskem trenér českých hokejistů Josef Jandač. V kádru je jediný účastník letošního mistrovství světa v Paříži - obránce Libor Šulák, který v květnu podepsal smlouvu v NHL s Detroitem. Jediným dalším krajánkem je jeden z debutantů, útočník David Kaše ze švédské Mory.

První starty v dresu národního týmu si mohou připsat také brankář Miroslav Svoboda s útočníky Miroslavem Indrákem, Davidem Stachem a Petrem Strakou z Plzně a obránce Petr Kalina s forvardem Dominikem Uhrem ze Sparty.

Dále pak také gólman Patrik Bartošák z Vítkovic, zadáci Filip Pyrochta z Liberce, David Němeček z Mladé Boleslavi a útočníci Martin Hanzl z Litvínova, Jakub Herman z Olomouce, David Šťastný ze Zlína a Vojtěch Tomeček z Chomutova.

"Rozhodli jsme se na tuto akci vzít hráče, kteří by v budoucnu mohli atakovat úroveň mezinárodní scény. Rozhodli jsme se proto dát prostor dalším mladším klukům," uvedl Jandač na tiskové konferenci.

Ve výběru není žádný zástupce Kontinentální ligy, která v pondělí startuje sezonu. "Respektoval jsem také týmy, které hrají Ligu mistrů," poukázal Jandač na to, že z českých účastníků soutěže nominoval jen Davida Musila z Třince, Pyrochtu z Liberec a útočníka Richarda Jarůška z Hradce Králové. Z mistrovské Komety Brno v kádru nikdo není.

Nejvíce zkušeností z výběru má šestadvacetiletý Jarůšek, který má na kontě 18 startů za národní tým a představil se na loňském MS v Moskvě. Z ostatních osmi hráčů, kteří za reprezentaci už hráli, nikdo ještě nepřekročil desítku zápasů.

Celkem trio hokejistů, z toho dva debutanti, ale mají zkušenost z NHL. Shodou okolností se v ní všichni představili v sezoně 2014/15. Pětadvacetiletý útočník Petr Straka sehrál tři duely za Philadelphii a připsal si dvě asistence. V uplynulé sezoně nastupoval na farmě New Jersey v Albany v AHL a v létě se po osmiletém působení v zámoří vrátil do Plzně.

O rok mladší Uher nastoupil ve dvou duelech za Pittsburgh a loni zamířil do pražské Sparty. Stejně starý David Musil, který v reprezentaci debutoval v přípravě na letošní šampionát v Paříži, má na kontě v NHL čtyři duely za Edmonton a dvě asistence. V minulém ročníku syn bývalého obránce Františka Musila a vnuk útočníka Jaroslava Holíka hrál AHL za Bakersfield a Tucson, nyní posílil v extralize Třinec.

Duely se Slovenskem využije Jandač podobně, jako v minulých dvou letech probíhala v létě reprezentační soustředění pro mladé naděje. Je rád, že si k tomu nyní zkusí i zápasovou praxi. "Chceme ty kluky vidět a dát jim prostor. Sezona bude hodně náročná a pochopitelně během ní budou nějaké omluvenky a zranění," potěšilo Jandače, že si otestuje další kandidáty. V sezoně jeho tým čekají dva vrcholy v podobě únorových olympijských her v Pchjongčchangu a květnového mistrovství světa v Dánsku.

Český tým se sejde v Třinci v neděli večer a od pondělka bude ve Werk Areně trénovat. Ve středu v Třinci nastoupí proti Slovensku od 17:00, o den později se hraje ve stejný čas v Žilině odveta. V pátek ještě budou Jandačovi svěřenci v Třinci trénovat.

Nominace českých hokejistů na přípravné zápasy se Slovenskem

(středa 23. srpna v Třinci a čtvrtek 24. srpna v Žilině):

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Miroslav Svoboda (Plzeň),

obránci: Tomáš Dvořák, Petr Kalina (oba Sparta Praha), Lukáš Klok (Vítkovice), David Musil (Třinec), David Němeček (Mladá Boleslav), Filip Pyrochta (Liberec), David Sklenička (Plzeň), Libor Šulák (Detroit/NHL),

útočníci: Miroslav Indrák, David Stach, Petr Straka (všichni Plzeň), Radan Lenc, Pavel Musil (oba Mladá Boleslav), Martin Hanzl (Litvínov), Jakub Herman (Olomouc), Richard Jarůšek (Hradec Králové), David Šťastný (Zlín), David Tomášek (Pardubice), Vojtěch Tomeček (Chomutov), Dominik Uher (Sparta Praha), David Kaše (Mora/Švéd.).

Program:

Středa 23. srpna: 17:00 ČR - Slovensko (Třinec),

čtvrtek 24. srpna: 17:00 Slovensko - ČR (Žilina).

Hnilička střídá v pozici generálního manažera Ručinského

Milan Hnilička se stal novým generálním manažerem hokejové reprezentace. U mužstva čtyřiačtyřicetiletý bývalý gólman se zkušenostmi z NHL již působil jako manažer týmu. Ve funkci Hnilička vystřídal Martina Ručinského, jenž bude reprezentaci vypomáhat jako konzultant. Ve stejné roli bude působit i Jiří Fischer, který zastával pozici skauta na velkých akcích.

"Milan Hnilička bude generálním manažerem, bývalý generální manažer Martin Ručinský bude nadále u týmu působit v roli konzultanta, ale pouze pro významné akce," řekl na dnešní tiskové konferenci v Praze generální sekretář hokejového svazu Martin Urban.

Ke změně dochází především s ohledem na velkou časovou náročnost, kterou pozice vyžaduje. A je o to větší, že nadcházející ročník je olympijskou sezonou.

"Potřebujeme, aby ten člověk byl profesionál a působil na sekretariátu svazu každý den, což Martin po zvážení odmítl. Chce však dál pracovat pro tým a ta spolupráce bude probíhat prostřednictvím pozice konzultanta, jak už to praktikují například ve Švédsku či Finsku," vysvětlil Urban.

Olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa Hnilička se přitom chystá na kandidaturu do Poslanecké sněmovny za hnutí ANO Andreje Babiše. "Kandidovat samozřejmě budu, ale mám svou práci, kterou nemíním opouštět. A tou je pozice generálního manažera hokejové reprezentace. Možná přijde o něco více komunikace, ale k ruce budu mít i Honzu Černého (sportovní manažer pro mezinárodní soutěže)," připomněl Hnilička.

"Věřím, že mě to nijak zásadně ovlivňovat nebude. Kdyby tomu tak bylo, budeme to řešit následně, momentálně se tím ale nezabývám," dodal Hnilička, jenž byl i asistentem generálního manažera Ručinského. U reprezentačních výběrů působí včetně mládeže od sezony 2012/13. Předtím byl sportovním manažerem Mladé Boleslavi.

Bývalý útočník Ručinský nastoupil k týmu před loňským Světovým pohárem. "Martin má své aktivity, které se mu objevily. A náročnost této sezony přinesla požadavek, aby generální manažer byl u týmu daleko více a častěji z hlediska organizačního, ale i cest a výjezdů ven. Asi ho to i trochu mrzelo, ale časově to nedává. Chce být však nápomocen poradním hlasem a názorem. Týkat se to bude hlavně olympiády a MS," řekl trenér Jandač.

Také pouze v roli konzultanta bude pokračovat i bývalý obránce Jiří Fischer. I proto, že je na plný úvazek zaměstnán v Detroitu.