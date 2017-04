Praha - V nominaci českých hokejistů na Carlson Hockey Games v Českých Budějovicích je pět posil z NHL. Na mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem pak národní tým posílí také útočník Tomáš Plekanec z Montrealu, který se připojí až 3. května před turnajem ve francouzské metropoli.

Ve dvaatřicetičlenném kádru na závěrečný turnaj Euro Hockey Tour jsou brankář Petr Mrázek z Detroitu, obránci Michal Kempný z Chicaga, Jakub Kindl z Floridy a Radko Gudas s útočníkem Jakubem Voráčkem z Philadelphie. Turnaj se hraje na jihu Čech od čtvrtka do neděle a je generálkou na mistrovství světa, které začne 5. května.

Kouč Josef Jandač může nově počítat i Plekancem, který vedl jako kapitán tým na zářijovém Světovém poháru v Torontu. "Mluvil jsem s ním včera a potvrdil mi, že přijede a připojí se k nám," řekl na tiskové konferenci v Praze generální manažer českého výběru Martin Ručinský.

"Všichni víme, jaký má 'Pleky' vztah k národnímu mužstvu. Jeho přístup je příkladný a vždy, když mohl, tak přijel. Domluvili jsme se, že se potkáme až v Paříži, aby se mohl dát po sezoně do kupy a také si trochu odpočinul," vysvětlil Ručinský.

Tým po víkendových zápasech Euro Hockey Challenge v Německu opustili obránci David Musil z Tucsonu, Jan Košťálek z Manitoby, Adam Polášek z Novosibirsku a útočníci Dominik Kubalík z Plzně, Radan Lenc z Mladé Boleslavi a Robert Kousal z Davosu.

Přesto má Jandač k dispozici stále široký kádr. "Strategie letos byla taková, že si záměrně držíme širší počet hráčů s ohledem na nejistotu ohledně posil z NHL a také zranění, která mohou přijít," uvedl trenér.

"Druhým důvodem bylo to, že v minulosti jsme absolvovali mnoho přípravných zápasů a pak šli do turnaje mistrovství světa. Chtěli jsme, aby hráči měli energii, sílu a byli svěží. Na šampionát chceme vzít pět formací a tři brankáře," nastínil Jandač.

V kádru je i nadále bek Michal Jordán z Kazaně, který po zranění kolenních vazů teprve v minulém týdnu zkoušel individuální trénink na ledě. "Uvidíme. Já to až tak optimisticky nevidím. Michal do toho šel s tím, že se zkusí poprat i s tímto handicapem, a tento týden se rozhodne. Málo hráčů podstoupilo to, že by se o to ještě rvali v takové situaci. Toho si ceníme," uvedl Jandač.

V úvahu pro MS připadají navíc stále ještě útočníci David Pastrňák s Davidem Krejčím z Bostonu. "'Pasta' je ze sezony trošku pobitej. Hlavní problém ale je ten, že mu končí smlouva a je před podpisem další. Měl vynikající sezonu, takže jeho další kontrakt bude lukrativní a dlouholetý. Musí především projít výstupní zdravotní prohlídkou. A říkal, že si musí také rozmyslet, jestli bude hrát," přiblížil Ručinský rozhovor s Pastrňákem.

"Na rovinu mi řekl, že by hrát chtěl, jen si musí utřídit v hlavě, jestli to chce riskovat, nebo ne. Jsme domluvení, že si zavoláme za dva tři dny. A uvidíme, jak to bude cítit," dodal Ručinský.

Krejčí se zranil v sérii prvního kola proti Ottawě. "Tuším, že snad ve čtvrtém utkání. Nějaký problém s kolenem. Včera jsem se s ním bavil a i u něho se jedná o to, zda projde zdravotní prohlídkou. Na ničem konkrétním jsme se nedomluvili, jen že si zavoláme někdy v pátek a dáme si vědět, až bude mít vše za sebou," řekl Ručinský.

Nechtěl však odhadovat, jak velké naděje na účast bostonské duo reálně má. "Oba by měli chuť hrát na MS, ale opravdu nevím, jak moc velké šance na jejich účast jsou," prohlásil Ručinský.

Jisté je, že šampionát se nebude týkat dalšího útočníka Martina Hanzala z Minnesoty. "S Martinem jsem mluvil asi dva dny zpátky. Jednak není úplně v pořádku zdravotně, má něco s kyčlí, za druhé má před podpisem smlouvy. Pravděpodobně své poslední. Takže to nechce riskovat a je definitivně ze hry o MS," uvedl Ručinský.

Nominace české hokejové reprezentace Carlson Hockey Games v Českých Budějovicích (27.-30. dubna):

Brankáři: Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), Dominik Furch (Omsk/KHL), Petr Mrázek (Detroit/NHL),

obránci: Milan Doudera (Třinec), Jakub Krejčík (Kometa Brno), Jan Rutta (Chomutov), David Sklenička (Plzeň), Radim Šimek (Liberec), Radko Gudas (Philadelphia/NHL), Jakub Jeřábek (Podolsk/KHL), Michal Kempný (Chicago/NHL), Jakub Kindl (Florida/NHL), Jan Kolář II (Chabarovsk/KHL), Tomáš Kundrátek (Slovan Bratislava/KHL), Michal Jordán (Kazaň/KHL), Libor Šulák (Znojmo/EBEL),

útočníci: Michal Řepík, Petr Vrána (oba Sparta Praha), Michal Birner, Roman Červenka (oba Fribourg/Švýc.), Tomáš Filippi, Jan Kovář (oba Magnitogorsk/KHL), Tomáš Hyka (Mladá Boleslav), Jakub Lev (Plzeň), Petr Holík (Zlín), Robin Hanzl (Litvínov), Roman Horák (Podolsk/KHL), Lukáš Kašpar (Dynamo Moskva/KHL), Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL), Jakub Voráček (Philadelphia/NHL), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL).

Program:

Čtvrtek 27. dubna:

18:30 ČR - Finsko, Švédsko - Rusko (Stockholm).

Sobota 29. dubna:

13:00 Rusko - Finsko,

17:00 ČR - Švédsko.

Neděle 30. dubna:

14:30 Švédsko - Finsko,

18:30 ČR - Rusko.

Tabulka Euro Hockey Tour po třech turnajích:

1. Rusko 9 8 0 0 1 31:15 24 2. ČR 9 4 0 0 5 29:29 12 3. Švédsko 9 3 0 0 6 23:29 9 4. Finsko 9 3 0 0 6 22:32 9