Zlín - Hokejisté Litvínova vyhráli ve 32. kole extraligy na ledě Zlína 4:2 a ukončili tak sérii patnácti porážek na Stadionu Luďka Čajky. Severočeši uspěli ve Zlíně poprvé od ledna 2010, hattrickem se na tom podílel obránce Jiří Hunkes.

Hosté vykročili za ukončením nelichotivé série hned od úvodní buly. Již po deseti sekundách měl velkou šanci Kubát, s jehož pokusem měl Kašík značné potíže. Ve čtvrté minutě už ale gólman Beranů kapituloval, kdy nad jeho ramenem propadl do sítě pokus Ihnacaka.

Možnost na vyrovnání měl Šťastný, zblízka ale trestuhodně netrefil zcela odkrytou branku. Neuspěl ani Bukarts. A tak Severočeši své vedení zvýšili. Z pravé strany mířil přesně Hunkes.

Prostřední dějství začalo živě, na Kašíka nevyzrál Hübl, na Petráska zase Bukarts. Do hry se Berani dostali při přesilové hře, krátce po ní však inkasovali potřetí. Domácí marně reklamovali faul, díky čemuž se Hübl dostal do samostatného úniku. V něm sice neuspěl, Hunkes z dorážky už ale svou druhou branku v zápase přidal.

Domácí i přes nepříznivý stav nerezignovali. Ve 26. minutě přesně mířenou jemnou střelou k tyči snížil Bukarts, aby devět minut na to lotyšský útočník při dvojnásobné početní výhodě proměnil nahrávku Noska v nechytatelnou ránu.

Vyvíjející se drama zastavila přestávka a po ní přesilovkový gól Hunkese, který se střelou z úhlu trefil přesně pod horní tyč. Na ledě se začínalo přitvrzovat, po jedné z bitek měli domácí přesilovku a i přesto, že ji sehráli dobře, snížit nedokázali.

Litvínov své vedení při hře pět na pět dobře bránil, domácí se přes obranu Vervy nemohli vůbec dostat do útočného pásma. Rozhodnout mohl po chybné rozehrávce Trávníček, do jeho pokusu ale Kašík na poslední chvíli vložil hůl. Hostujícího útočníka to však mrzet nemuselo, černá série litvínovských proher ve Zlíně téměř po osmi letech skončila.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Dnes rozhodly přesilovky, my jsme jich měli mnoho, ale dali jsme v nich jenom jednu branku. Mělo jich být víc a bylo by to o něčem jiném. Selhala nám produktivita, Litvínov vedení dobře odbránil."

Darek Stránský (Litvínov): "První třetina byla vyrovnaná, ale byli jsme v ní produktivní, proto jsme vedli 2:0. Zbytečně jsme si zápas zkomplikovali častým vyloučením, sami jsme ale ve třetí třetině jednu z mála přesilovek využili a rozhodli zápas. Dohráli jsme ho pak s trochu větším klidem, chlapci dnes zápas odbojovali."

Aukro Berani Zlín - HC Verva Litvínov 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 26. Roberts Bukarts (Okál), 34. Roberts Bukarts (Nosek) - 4. Ihnacak (Sörvik), 17. Hunkes (V. Hübl, Kubát), 24. Hunkes (V. Hübl, F. Lukeš), 43. Hunkes (Gerhát, Kubát). Rozhodčí Hejduk, Mrkva - Lederer, Ganger. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:1. Diváci: 4012.

Zlín: Kašík - Nosek, Freibergs, Valenta, Řezníček, Žižka, Novotný, Gazda - Okál, Honejsek, Roberts Bukarts - Kubiš, Fořt, O. Veselý - D. Šťastný, P. Sedláček, Ondráček - Klhůfek, Fryšara, Illo. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Litvínov: Petrásek - Hunkes, Kubát, Sörvik, Baránek, Gula, Z. Sklenička, K. Pilař - Gerhát, V. Hübl, F. Lukeš - Vandas, Ihnacak, Nejezchleb - Jánský, M. Hanzl, Trávníček - Válek, Jícha, Matoušek. Trenéři: Rulík a D. Stránský.