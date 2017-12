Praha - Hokejisté Litvínova zvítězili v 30. kole extraligy na ledě Sparty 6:3 a ukončili sérii čtyř porážek. O své výhře rozhodli zejména v přesilových hrách, ve kterých se prosadili třikrát. Dva góly vstřelil František Lukeš. Pražané, kteří dnes dvakrát inkasovali při power play, si před reprezentační přestávkou připsali třetí nezdar.

Sparta začala aktivně a litvínovský brankář Petrásek si připisoval jeden zákrok za druhým. Složité situace však řešit nemusel. Poprvé kapituloval ve 12. minutě, kdy jej bezprostředně po buly prostřelil obránce Michálek. Jednalo se o 16. střelecký pokus sparťanů.

Z vedení se však domácí radovali jen chvíli. O minutu později byl vyloučen Říčka a Litvínov první přesilovou hru bleskově využil. Honzíka překonal již po pěti sekundách výhody Sörvik. Úroveň hry následně opadla a bylo jasně vidět, že oba týmy mají do ideální pohody daleko.

Severočechům se ale dařily přesilovky a dokázali potrestat i druhý faul domácích. Hunkesovu střelu ještě Honzík vyrazil, ale o několik sekund později tečoval pokus stejného obránce Lukeš a hosté vedli.

I Pražanům k dalšímu gólu pomohly početní výhody. Vyloučení Guly a Kubáta sice nevyužili, ale když se na trestné lavici sešli Sklenička a Trávníček, dokázal Pech vyrovnat. Jeho trefu však musel potvrdit videorozhodčí, podle kterého Petrásek zastavil puk až za brankovou čárou.

Následně sice Verva poprvé nevyužila přesilovku, ve 45. minutě se přesto hosté dostali opět do vedení. Honzíka překonal z ideální pozice mezi kruhy Vandas. Ve 49. minutě byl vyloučen za faul v útočném pásmu Jarůšek a Lukeš svým druhým gólem přiblížil hosty k výhře.

Sparta při Lukešově vyloučení odvolala brankáře, místo snížení ale sama inkasovala. Na Gerhátův gól sice bleskově v pokračující výhodě odpověděl Říčka, drama se ale nekonalo. Při další power play se prosadil Trávníček, Litvínov tak po čtyřech prohrách uspěl na ledě O2 areny.

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Dnes rozhodly přesilovky. V první třetině jsme měli tlak, střely byly asi 21:7, ale bohužel jsme to nedokázali vyjádřit gólově. Kdybychom dali dva tři góly, tak bychom se asi uklidnili, ale to je kdyby. Nedali jsme a Litvínov nás trestal z přesilovek. V závěru už jsme byli v křeči, zkoušeli jsme hru vabank, hráli bez gólmana, ale nevycházelo nám to. V reprezentační pauze se musíme zaměřit na všechno, musíme začít od obrany přes útok, prostě na všechno. Budeme to muset projet jako minulou pauzu, po které se nám celkem dařilo a bodovali jsme. Tak doufám, že i tahle pauza nás nakopne."

Radim Rulík (Litvínov): "Sparta byla pro nás před přestávkou těžký soupeř. Pro nás je ale v pozici, ve které v tabulce jsme, těžký každý. Prohrávali jsme 0:1, ale nesložili jsme zbraně. Dnes rozhodly přesilovky, které jsme dokázali využít. Byli jsme v nich produktivní."

30. kolo hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)

Branky a nahrávky: 13. Z. Michálek (Kudrna, Pech), 38. Pech (J. Hlinka, Z. Michálek), 58. Říčka (Švrček) - 14. Sörvik (J. Černý, Ihnacak), 25. F. Lukeš (V. Hübl, Hunkes), 45. Vandas (J. Černý), 50. F. Lukeš (V. Hübl, Hunkes), 58. Gerhát, 59. Trávníček. Rozhodčí: Hejduk, M. Sýkora - Jindra, Zíka. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 8597.

Sparta: Honzík - Z. Michálek, Piskáček, Kalina, Mikuš, T. Dvořák, Švrček, Nedomlel - Jarůšek, P. Vrána, Říčka - Kudrna, Pech, Smejkal - Forman, J. Hlinka, Reichenberg - Uher, Klimek, Kumstát. Trenéři: F. Výborný a J. Nedvěd.

Litvínov: Petrásek - Hunkes, Kubát, Baránek, Sörvik, Gula, Z. Sklenička, od 41. navíc L. Doudera - Gerhát, V. Hübl, F. Lukeš - Vandas, Ihnacak, J. Černý - Jánský, M. Hanzl, Trávníček - Jurčík, Válek, Matoušek. Trenéři: Rulík a D. Stránský.