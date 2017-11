Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili ve 21. kole extraligy Mladou Boleslav 6:3. Zápas rozhodl při vyrovnaném skóre 3:3 gól útočníka Richarda Nejezchleba z 51. minuty, poté potvrdili výhru Vervy ještě Karel Kubát a Viktor Hübl. Severočeši tak uspěli po dvou duelech bez bodového zisku a z poslední příčky ztrácí už jen tři body na desátou příčku, na níž je po dnešku právě Mladá Boleslav.

První šanci měl ve druhé minutě Nejezchleb, trefil pouze boční síť. Další příležitost nevyužil Vandas, který tečoval Dietzovu střelu od modré. Na druhé straně mohl po Kubátově hrubce otevřít skóre Pacovský, Sörvik ale výtečně zastoupil brankáře a puk vyrazil svými chrániči.

Poté hráli domácí přesilovou hru, ovšem sehráli ji tak zoufale, že se ani nedostali do útočného pásma a šance si připisovali pouze hosté. V 15. minutě při dvojnásobné početní výhodě se domácí opět ne a ne prosadit, až si vzal puk na modré čáře Pilař, který se na bídu před sebou nedokázal dále koukat, zavřel oči a propálil vše, co mu stálo v cestě.

Úvod prostřední části ovšem patřil Bruslařskému klubu. V 24. minutě Říha napřáhl a střelou bez přípravy prostřelil Petráska. O další tři minuty později se na domácího brankáře řítilo trio útočníků, Valský s Klepišem situaci vyřešili výtečně a Valský nedal Petráskovi šanci.

Domácí byli chvilku jako opaření, Vandas jim ovšem vlil do žil opět energii, když si vzal u mantinelu kotouč, nabruslil si do střelecké pozice a přesnou střelou do horního rohu branky vyrovnal. "Šancí jsem měl už hodně, byl jsem i nervózní, že mi to tam ne a ne padnout, ale konečně se mi povedlo to prolomit a ulevilo se mi," řekl po utkání slovenský útočník, pro kterého šlo o první trefu v litvínovském dresu.

Litvínovští poté hráli bezmála minutu a půl dvojnásobnou přesilovou hru, ta se jim ale opět příliš nevedla. Až v 36. minutě Nejezchleb nahodil puk do brankoviště, kde si ho našel Černý a pohotově dorazil za Maxwellova záda. Vyrovnání na sebe ale ve třetí části nenechalo dlouho čekat. V 45. minutě chyboval Dietz a Urban z dorážky srovnal stav utkání na 3:3. Hosté mohli jít dokonce vzápětí do vedení: Valský se řítil sám na Petráska, domácí brankář ale předvedl výtečný zákrok. A v další šanci trefil Pacovský pouze brankovou konstrukci.

A tak se radovali domácí. Nejezchleb tečoval v 51. minutě puk mimo Maxwellův dosah a Litvínov šel vedení. "Trenér nás hodně nabádá, abychom chodili před branku. Já jsem viděl, že Dietz střílí, tak jsem tam jen najel a se štěstím mě to trefilo, což se povedlo," řekl šťastný střelec.

Pojistku na 5:3 přidal Kubát, který se trefil krásným blafákem do bekhendu. Hosté v závěru odvolali brankáře, ale nic platné jim to nebylo. Gólem do prázdné branky je potrestal Hübl. Litvínov si tak po divokém průběhu připsal důležité body.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Litvínov): "Chtěli jsme začít lépe, to se nám ale nevedlo, i když jsme první třetinu vyhráli, tak hra nebyla podle našich představ. Jsme rádi, že jsme ve třetí třetině zvrátili utkání na naši stranu. Šest branek jsme doma už dlouho nedali, ale nerodilo se to vůbec lehce. Doufám, že nám dnešní výsledek pomůže do dalších utkání."

Patrik Augusta (Mladá Boleslav): "Viděli jsme vyrovnané utkání, které bylo rozkouskované mnoha vyloučeními na obou stranách. My jsme udělali více chyb, které soupeř potrestal. Poté dali domácí šťastný čtvrtý gól odrazem od kalhot, což utkání rozhodlo."

HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 15. K. Pilař (Kubát, V. Hübl), 33. Vandas, 36. J. Černý, 51. Nejezchleb (Dietz, M. Hanzl), 57. Kubát (M. Hanzl, Gerhát), 60. V. Hübl (Jánský, Sörvik) - 24. J. Říha (Bernad, Pacovský), 26. Valský (Klepiš), 45. Urban (Orsava, P. Holík). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Frodl, Komárek. Vyloučení: 7:8, navíc Gula (Litvínov) 10 min. Využití: 2:2. Diváci: 3825.

Sestavy:

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Kubát, Gula, L. Doudera, K. Pilař, Dietz, Sklenička - Jánský, V. Hübl, J. Černý - M. Hanzl, Ihnacak, Nejezchleb - Vandas, Gerhát, Trávníček - Jurčík, Šimeček, Matoušek. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Mladá Boleslav: Maxwell - Eminger, Kotvan, Knot, Jan Hanzlík, J. Říha, Němeček, Bernad - Klepiš, P. Holík, Valský - Orsava, Žejdl, Lenc - Pacovský, P. Musil, L. Pabiška - M. Procházka, Vrdlovec, P. Kousal. Trenéři: Augusta, Ujčík a Žabka.