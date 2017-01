Karlovy Vary - Hokejisté Litvínova porazili ve 35. kole extraligy Karlovy Vary 3:2 a uspěli tak i ve třetím vzájemném zápase s Energií v sezoně. Dvěma góly se na výhře Vervy podílel útočník Martin Hanzl.

Oba týmy nasadily do podkrušnohorského derby nečekané brankáře. Domácí mají Honzíka i Závorku na marodce, v extralize se tak poprvé představil Tadeáš Dvořák. V dresu Litvínova si druhý start v sezoně připsal Petrásek, jednička Janus je totiž nemocný.

"V Karlových Varech je velká marodka gólmanů, tak mě narychlo volali, abych hned po Silvestru přijel na trénink. Bylo to pro mě takové novoroční překvapení. Před zápasem jsem byl trošku nervózní, ale po začátku zápasu to ze mě rychle spadlo," řekl Dvořák.

První větší příležitost si díky střele Robina Hanzla nad branku domácích připsal Litvínov. Dvořák si první výborný extraligový zákrok připsal ve 12. minutě, když Hüblovi v poslední chvíli vypíchl puk před odkrytou brankou. Ve 14. minutě po hrubé chybě Rohana ve vlastním obranném pásmu otevřel skóre Martin Hanzl. Jedinou větší příležitost domácích v úvodním dějství nedotáhl do konce Kindl.

Zápas průměrné až podprůměrné úrovně pokračoval i ve druhé dvacetiminutovce. Domácím se podařilo výsledkově srovnat krok ve 22. minutě, po skončeném oslabení ujela dvojice Flek - Gríger a slovenský útočník přesnou střelou mezi betony nedal Petráskovi šanci.

Energii však radost dlouho nevydržela, po další nedůslednosti karlovarské obrany vrátil za 68 vteřin vedení na stranu Litvínova opět Martin Hanzl. Po dvojím vyloučení Gerháta a Pilaře dostali Západočeši příležitost hrát celé dvě minuty přesilovku pět na tři, během které však směrem na litvínovskou branku vyslali za pískotu domácích diváků pouze jedinou střelu.

"To nás hodně mrzí. Podobné situace by se měly proměňovat," řekl trenér domácích Mikuláš Antonik. "Byl to klíčový moment," uvedl hostující kouč Radim Rulík.

Velkou příležitost k vyrovnání spálil ve třetí části Gorčík, který trestuhodně minul prázdnou branku po chybné rozehrávce Petráska. V 50. minutě vyrobila domácí obrana ve svém obranném pásmu další nepřesnou rozehrávku, kterou zachytil Hübl a nadvakrát překonal Dvořáka. Konečnou podobu výsledku dal v 58. minutě Harant po ideální přihrávce Fleka. Vyrovnat se ale domácím již nepodařilo.

"Extraligová premiéra nebyla špatná, ale kdybychom vyhráli bylo by to samozřejmě lepší," řekl Dvořák, jehož mrzel jen třetí inkasovaný gól. "Puk se nějak zamotal a já jsem ho ztratil z dohledu. Střela se odrazila od tyčky a jejich hráč to doklepl," dodal k trefě Viktora Hübla.

Hlasy trenérů po utkání:

Mikuláš Antonik (Karlovy Vary): "Mrzí mě, že neproměnili dlouhou přesilovku pět na tři. Takové situace by se měly proměňovat. Dále mě mrzí, že jsme dva góly dostali po chybných rozehrávkách, kdy nám soupeř zachytil kotouč. Samozřejmě jsme chtěli se zápasem něco udělat, ale bohužel v některých situacích, kdy jsme měli šanci, tak jsme byli zbrklí nebo laxní a nedokázali jsme zakončit, tak aby z toho byl gól. Soupeř byl dnes maximálně efektivní."

Radim Rulík (Litvínov): "Bylo to vyrovnané utkání. Pro nás bylo důležité, že jsme v zápase neprohrávali a že jsme ubránili dvouminutovou přesilovku ve třech, což myslím, že bylo klíčové. Jsem rád, že i když Vary v závěru korigovaly výsledek a byly pořád ve hře, že jsme to ubojovali a uhráli až do konce. Dneska jsou pro nás tři body strašně důležité a velice si jich ceníme."

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 22. Gríger (Flek), 58. Harant (Flek) - 12. M. Hanzl (R. Hanzl), 24. M. Hanzl (Jurčík, J. Černý), 50. V. Hübl. Rozhodčí: Lacina, Roman Svoboda - Bláha, Kokrment. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 2831.

Sestavy:

Karlovy Vary: Tadeáš Dvořák - Dujsík, Harant, Sičák, M. Rohan, Rýgl, Tomáš Dvořák, Baránek - Mikulík, Tuominen, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Dušek, Mullane - Flek, Gríger, Kindl. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Litvínov: Petrásek - Gula, Sklenička, K. Pilař, K. Černý, Pavlík, Kokeš - Gerhát, Hübl, Lukeš - M. Hanzl, R. Hanzl, J. Černý - Hořava, Dufek, Trávníček - Babincev, Válek, Jurčík. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.