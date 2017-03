Liberec - Hokejisté Liberce vstoupili vítězně do čtvrtfinále play off extraligy, úřadující mistr a vítěz základní části porazil v prvním zápase Plzeň 3:1. Bílí Tygři vykročili za výhrou v první třetině, ve které si vypracovali dvoubrankový náskok. Hosté dokázali ve třetí části snížit, ale vyrovnat se jim nepodařilo. Naopak sami ještě inkasovali. Obránce Plzně Petr Kadlec nastoupil k 1210. zápasu v nejvyšší soutěži a je novým rekordmanem soutěže. Série hraná na čtyři vítězství bude pokračovat ve čtvrtek opět na severu Čech.

O první nebezpečnou střelu utkání se postaral ve 4. minutě Lev, ale poté převzali aktivitu Tygři. Pomohla jim k tomu i úvodní přesilová hra. Faul Pulpána sice domácí i díky řadě zákroků Machovského nepotrestali, v 8. minutě se ale ujali vedení. Pohotovou dorážkou otevřel skóre kapitán Radivojevič.

O druhý gól se postaral Valský, jehož našel střílenou přihrávkou zcela volného u pravé tyčky Svačina. Do další velké šance se dostal Ševc, zkušený obránce však nezamířil přesně. Až poté se připomněli i hosté, Schleissův pokus se však neujal, Lašáka nepřekonal v samotném závěru první třetiny ani Kratěna.

Podobně dopadl i ve 22. minutě Indrák, jehož střela sice prošla za Lašáka, puk však skončil těsně vedle pravé tyčky. Snížit nedokázal ani Kubalík. Severočeši tolik šancí neměli, přesto i oni byli blízko gólu. Bartovič však samostatný nájezd neproměnil.

Zatímco v první části si Lašák připsal jen šest zákroků, ve druhé měl práce výrazně více. Čisté konto však uhájil i proti Čerešňákovi, jenž nedokázal v přesilové hře pohotově zakončit. Ve 39. minutě měl i velké štěstí, Lev jej prostřelil od modré, než ale stihl puk přejít brankovou čáru, odpálil jej do bezpečí Jánošík.

Třetí dvacetiminutovku poznamenala série vyloučení a v nerovnovážném počtu hráčů na ledě se podařilo Indiánům snížit. Lašáka překonal ve 48. minutě po Kadlecově přihrávce Stach. Domácím se však podařilo získat dvoubrankové vedení zpět. V 51. minutě překonal Bulíř se štěstím Machovského potřetí, puk se odrazil za čáru od nohy plzeňského brankáře. Liberec poté duel bezpečně dovedl do vítězného konce.

Hlasy trenérů:

Filip Pešán (Liberec): "Do utkání jsme vstoupili opatrně, protože jsme nevěděli, co s námi pauza udělá. Po pěti minutách jsme rozjezdili nohy, začali bruslit a být silnější na kotouči. Ve druhé třetině se naplno projevila síla Plzně, týmu, který je hodně ofenzivní. V poslední periodě hosté využili přesilovou hru a sahali po tom, aby nás potrápili. Odehráli jsme ale velmi bojovné utkání v čele s Jánkem Lašákem a myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Jednoznačně jsme zaspali první třetinu, i přestože prvních tři až pět minut Liberec vypadal zaskočený, ale my jsme to nevyužili. Chtěli jsme jít do tlaku, což se nám nepodařilo. Liberec se poté rozjezdil, přišly dvě chyby a dva góly. Ve druhé třetině jsme zlepšili pohyb, nedali pár šancí a odehráli ji 0:0. Poté jsme si řekli, že se musíme více tlačit do branky, být aktivnější v útočném pásmu a říct si o faul. Podařilo se nám to, využili jsme přesilovku, ale bohužel jsme to pak neudrželi, dostali na 3:1, což jsou základní chyby, které se nesmí stávat v play off. Pak už si to Liberec zkušeně pohlídal."

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Radivojevič (Lakatoš), 12. Valský (Svačina, Vantuch), 51. Bulíř (Radivojevič, Ševc) - 48. Stach (Kadlec, Lev). Rozhodčí: Hribik, Pavlovič - Bláha, Polonyi. Vyloučení: 6:6, navíc J. Vlach (Liberec) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 7419. Stav série: 1:0.

Liberec: Lašák - Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Mojžíš, Derner - Bartovič, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, Bulíř, Radivojevič - Valský, Vantuch, Svačina - J. Stránský, Bližňák, J. Vlach - Plodek. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Němeček, Pulpán, D. Sklenička, Čerešňák, Frühauf - T. Svoboda, Kratěna, Lev - Indrák, Kracík, D. Kubalík - Schleiss, Preisinger, Stach - M. Procházka, Koreis, Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.