Praha - Hokejisty Liberce a Olomouce čeká ve čtvrteční předehrávce 17. extraligového kola souboj o pozice na hraně první desítky tabulky. Bílí Tygři mají jako vicemistr a vítěz základní části minulého ročníku co napravovat, neboť jsou až jedenáctí. Na Hanáky, kteří se pod Ještědem představí s třízápasovou sérií výher v zádech, ztrácí pět bodů.

Liberec drží nad vodou dobrá bilance z domácích duelů, kde Bílí Tygři vybojovali 15 z celkem 18 bodů, jež mají na kontě. A to díky pěti výhrám ze šesti utkání před svým publikem. "Výsledkově se nám tolik nedaří. Herní projev mužstva není špatný, ale nedaří se nám držet se na pozicích, které zaručují play off," uvedl na klubovém webu trenér Filip Pešán.

Jak sám potvrdil, důvodem nevalného postavené v tabulce je sice hlavně špatná úspěšnost na hřištích soupeřů, ale vidí i jiné nedostatky. "Také špatná efektivita zakončování našich šancí, do nichž se přitom náš tým umí dostat. I když na tom kluci makají každý trénink," ujistil Pešán.

Olomouc vyhrála poslední tři utkání s plným bodovým ziskem a skóre 15:2, když dvakrát během této série zvítězila bez obdržené branky. Třicetiletý slovenský gólman Branislav Konrád má i díky tomu na kontě již čtyři odchytané zápasy s nulou od začátku ročníku a vévodí v tomto ohledu brankářským statistikám celé soutěže.

Z vychytaných čistých kont je nadšený, ale priority má nastavené jinde. "Já si cením každé nuly. Když je to bez gólu, tak je to za tři body a to je nejdůležitější. Snažíme se především vyhrát zápas. Všichni to hrajeme na vítězství a na body," prohlásil Konrád.

S trochou nadsázky lze říci, že jeho tým nemohlo potkat nic lepšího, než výbuch v podobě debaklu 0:10 v Plzni hned zkraje soutěže ve třetím kole. Do té doby neměli Olomoučtí na kontě ani jediný bod, od vysoké porážky jich naopak stihli nastřádat 23 ze 13 utkání a jen ve třech případech vyšli naprázdno.

"Poslední měsíc hrajeme lépe jako tým. My jsme ani před tím nehráli doma špatně, akorát jsme zbytečně ztráceli zápasy. Ale teď se štěstí otáčí na naši stranu, musíme si toho vážit. I v Liberci chceme vybojovat nějaké body," dodal gólman pro web olomouckého klubu.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou 17. kola extraligy: -------- Bílí Tygři Liberec (11.) - HC Olomouc (9.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 0:3. Nejproduktivnější hráči: Michal Bulíř 15 zápasů/10 bodů (4 branky + 6 asistence) - Jan Knotek 16/12 (5+7). Statistiky brankářů: Roman Will 2,77 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 89,89 procenta a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,29 a 86,79 - Branislav Konrád 2,70, 89,11 a čtyřikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Bílí Tygři prohráli čtyři z posledních šesti zápasů a získali v nich jen šest bodů. - Doma Liberec naplno bodoval dvakrát za sebou a celkově na vlastním ledě vyhrál pět ze šesti utkání v této sezoně. - Olomouc třikrát za sebou naplno bodovala při skóre 13:2 a brankář Branislav Konrád při této sérii dvakrát udržel nulu. - Hanáci se po sérii tří zápasů doma představí mimo svůj led po 13 dnech. Naposledy hráli venku v pátek 13. října a prohráli v Brně 0:5. Skončila tím série čtyř venkovních výher Olomouce za sebou. - Liberec vyhrál ve vzájemných zápasech s Olomoucí doma třikrát za sebou. - Liberecký obránce Michal Plutnar by mohl sehrát 100. zápas v extralize.