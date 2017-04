Trénink hokejistů Komety Brno před finálovými zápasy play off extraligy s Libercem, 11. dubna v Brně. Zleva útočník Jan Hruška a brankář Marek Čiliak.

Brno - Bez obránce Ondřeje Němce se po dvoudenním volnu sešli hokejisté Komety Brno k úvodní přípravě před pátečním startem finálové série s obhájci titulu z Liberce. Dvaatřicetiletý pilíř zadních řad se zranil v sobotním posledním semifinálovém duelu s Hradcem Králové a jeho start ve finále je nejistý.

"Řeknu to jednou větou. Nebudu se ke stavu Ondry Němce vyjadřovat," uvedl trenér Komety Kamil Pokorný. Brněnský obránce skončil otřesený po srážce u mantinelu s útočníkem soupeře Bedřichem Köhlerem na začátku prodloužení šestého duelu, po němž Kometa slavila postup.

Po krátkém volnu se začali Brňané naplno soustředit na finálové bitvy. Trenérský tým už přitom v semifinále bedlivě sledoval hru potenciálních soupeřů Chomutova a Liberce. "Ale bylo nám jedno, koho nám osud přidělí. Liberec má dobře organizovanou hru. My se budeme chtít prezentovat svou hrou. Chceme se připravit tak, abychom utkání zvládli. Sehráli jsme velice dobré série se Spartou i Hradcem, věříme ve své schopnosti," řekl Pokorný.

Kapitán Komety Leoš Čermák působil v Liberci čtyři sezony až do roku 2008 před odchodem do KHL. "Realizační tým a pár kluků z mého libereckého působení v týmu zůstalo. Je to ale minulost. Zabývám se současností a nadcházející finálovou sérií," uvedl Čermák.

Nepřikládá žádnou důležitost statistice vzájemných duelů ze základní části, v nichž Brňané získali deset ze dvanácti možných bodů. "Samozřejmě soupeři nepřidá, že s námi získal jen dva body, ale to jsou jen statistiky. Potřebujeme teď vyhrát čtyři zápasy. V nich bude rozhodovat forma a zdraví," konstatoval Čermák.

Nepřímou vazbu na Liberec má také brankář Komety Marek Čiliak. Sedmadvacetiletý brněnský gólman pochází ze Zvolena stejně jako jeho o jedenáct let starší liberecký protějšek Ján Lašák. Pojí je i datum narození Lašáka a Čiliakova syna. Oba se narodili 10. dubna. "Psal jsem mu. Ale nehecujeme se. Chtěl bych, aby proti nám chytal. V posledních zápasech chyběl, ale nedostal jsem z něj, co mu je," řekl Čiliak.