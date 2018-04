Brno - Po návratu z Třince slavili hokejisté Komety Brno obhajobu mistrovského titulu až do dnešního rána. Oslavy rekordního třináctého triumfu v nejvyšší soutěži budou pokračovat bez přesného scénáře i v následujících dnech. Vyvrcholením bude v sobotu odpoledne společná oslava týmu s fanoušky na Zelném trhu.

Zatímco loni ukončila Kometa finálovou sérii s Libercem doma, tentokrát začal tým s oslavami v autobuse cestou z Třince. Po příjezdu do Brna a přivítání s fanoušky se hokejisté přesunuli do baru Mazaný anděl.

Autobus s hráči dorazil před DRFG arénu pár minut před půlnocí. Parkoviště před halou bylo zaplněno zhruba pěti stovkami příznivců Komety v klubových dresech s šálou, kteří si už dlouho před příjezdem hokejistů krátili chvíli popěvky a chorály. Autobus se na zaplněné parkoviště nedostal, musel zastavit za asistence policie na silnici u haly.

"Příjezd do Brna se protáhl. Slavili jsme hned po zápase. Jak na ledě, tak v kabině. A potom s našimi fanoušky, kteří nás doprovázeli k poslednímu zápasu," řekl ČTK trenér Kamil Pokorný, který pokropil vítající fanoušky šampaňským. Hráči se s medailemi na krku a v bílých tričkách s nápisem "Mistři" zamíchali do davu fanoušků, diskutovali s nimi, objímali se a fotografovali. Pak zamířili do šatny a před jednou hodinou autobusem odjeli i s rodinnými příslušníky do centra.

"Vybrali jsme si k oslavě stejný podnik jako před rokem. Oslava byla opět bouřlivá a spontánní, i když oproti loňsku trochu umírněnější. Bylo to možná dáno i tím, že jsme do baru přišli až hodinu po půlnoci. Myslím si, že se dá opět označit výrazem super," uvedl Pokorný.

Pití teklo proudem, kromě šampaňského nechyběly řízky či dortíky. Hráči si zazpívali několik chorálů Komety a s chutí zapěli oblíbený popěvek "My jsme mistři, no a co".

Před barem na hráče ještě čekala dobrá stovka vytrvalých příznivců. "Odcházeli jsme domů různě. Podle únavy, i podle toho, jak se kdo cítil," řekl Pokorný. Dnes dopoledne už byl opět v hokejové hale a společně s majitelem klubu Liborem Zábranským ladil scénář dalších oslav a zhodnocení úspěšné sezony i s novináři.