Brno - Až do rána slavili hokejisté Komety Brno zisk mistrovského titulu. Po první etapě společných radovánek s fanoušky na ledě DRFG arény akce vyvrcholila v baru Mazaný anděl na Šilingrově náměstí. Tím ale oslavy dvanáctého titulu vybojovaného po 51 letech neskončily, pokračovat se bez přesného scénáře bude i v následujících dnech. Tečkou bude sobotní velká oslava s fanoušky na Zelném trhu, která začne v 15:00 a ukončí ji autogramiáda mistrovského týmu.

"První oslava byla bouřlivá a spontánní. Pití teklo proudem, nechyběly dortíky, řízky, šampaňské. Prostě všechno odpovídalo tomu, jak má správná oslava vypadat," řekl ČTK trenér Kamil Pokorný.

Po převzetí poháru začali hokejisté společně s fanoušky slavit na ledové ploše, která se proměnila ve velké lidské mraveniště. Příznivci Komety měli možnost si s hráči v bouřlivém mumraji popovídat, poplácat je po ramenou. Největší zájem byl o společné fotografie.

"Další díl slávy se odehrál v kabině. Společně s rodinnými příslušníky. Samozřejmě ze všech vyzařovala radost nad zdárně zakončenou sezonou. A také dobrý pocit, že už máme všechno za sebou," dodal Pokorný.

Okolo půlnoci vyrazil tým do Mazaného anděla, kde bouchalo jedno šampaňské za druhým. "Zpívali jsme chorály, všichni se dobře bavili," přiblížil Pokorný. Hráči si několikrát s chutí zapěli oblíbený popěvek "My jsme mistři, no a co".

Šampaňské se pouze nepilo, ale také stříkalo všude kolem. Nejvíce využíval láhve jako stříkačku na spoluhráče Martin Erat, který měl velký důvod k radosti. Po zisku titulu juniorského mistra světa z roku 2001 konečně vybojoval také první extraligové zlato.

"Vracel jsem se domů o půl páté... nebo bylo už půl šesté? Už bylo světlo. A nebyl jsem poslední, kdo z baru odcházel domů. Budeme pokračovat. Jen zatím nemáme žádný scénář," usmál se Pokorný.

Titul oslavovali i příznivci Komety v dalších brněnských barech a restauracích. "Až do ranních hodin slavili fanoušci titul velmi slušně. A to až do té míry, že dokonce nijak nevzrostl ani počet stížností na rušení nočního klidu. Oslavy mistrovského titulu se neprojevily ani ve statistice převozů na záchytnou stanici," uvedl v tiskové zprávě mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Menší potíže se vyskytly jen před hlavním nádražím, kde po skončení utkání skandující fanoušci, přicházející souběžně ze Zelného trhu z veřejné projekce zápasu a DRFG arény, omezovali provoz tramvají. "V jednu chvíli jich zde bylo celkem tisíc a z kolejí je musela přesouvat na ostrůvky štítová družstva státní i městské policie. Pochopitelně zcela nenásilně," dodal Ghanem.