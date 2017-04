Jihlava - Hokejisté Jihlavy slaví po 12 letech návrat do nejvyšší soutěže. Dvanáctinásobný mistr sice v 11. kole baráže o extraligu doma podlehl Karlovým Varům 2:3 v prodloužení, ale díky získanému bodu slavil už po třetí třetině postup. Energie si zachovala před nedělním závěrečným kolem naději na udržení.

Dukla v utkání dvakrát prohrávala, ale dočkala se kýženého bodu. Na trefu Matěje Zadražila z konce první třetiny odpověděl po 43 vteřinách druhého dějství kapitán Tomáš Čachotský. Západočechům vrátil v 27. minutě vedení Dávid Gríger a v čase 38:32 vyrovnal v přesilové hře obránce Jiří Říha. Zápas rozuzlil po 43 vteřinách prodloužení Gríger.

Utkání na Horáckém zimním stadionu začalo opatrně. První střelu na branku vyslali až ve třetí minutě Karlovarští díky Duškovi. O tři minuty později už měli hosté větší šanci. Bekhendový pokus Vojtěcha Tomečka Svoboda vyrazil před sebe, ale obránci odklidili puk do bezpečí.

Ve 14. minutě mohli otevřít skóre domácí po Kajínkově střele, kterou Honzík vyrazil k Semanovi, ale jihlavskému útočníkovi se puk zamotal mezi nohy, takže gólman západočeského týmu byl bez práce. Za čtyři minuty se radovali hosté. Harant vyslal do sóla přihrávkou mezi beky Zadražila, který kličkou do bekhendu překonal Svobodu.

Fanoušky Dukly ve vyprodaném hledišti rozjásal po necelé minutě druhého dějství Čachotský, jehož zpoza branky uvolnil bekhendem naslepo Zeman a jihlavský kapitán zblízka nasměroval puk za Honzíka. Další možnost domácích měl Jiránek, na druhé straně zahrozil Harant.

V 27. minutě udeřila Energie, když se před Svobodou prosadil z dorážky bekhendem Gríger. Jihlava se pak ubránila při Kajínkově trestu a v 39. minutě při vyloučení karlovarského kapitána Skuhravého znovu vyrovnala. Říha se ránou od modré čáry trefil přesně k pravé tyči mimo Honzíkův dosah.

Karlovy Vary se s hrozbou sestupu v případě nulového bodového zisku tlačily ve třetí třetině do útoku, ale Jihlava odolávala. Ve velké šanci nepřekonal Svobodu bekhendem Rachůnek. V 55. minutě měl první jihlavskou šanci třetího dějství Seman, který ale zblízka proti Honzíkovi rovněž neuspěl. Svoboda zase zlikvidoval Beránkův únik.

V dramatickém závěru při nebezpečných pokusech na obou stranách mohl v 59. minutě rozhodnout ve prospěch Dukly Anděl, ale před odkrytou brankou se mu nepodařilo zakončit. Hosté sáhli 53 vteřin před koncem k power play, aby zvýšili naději na záchranu.

Gól nepadl a Jihlava po vypršení 60 minut rozjela první spontánní oslavy na ledě. V nastavení rychle rozhodl zápas Gríger, Dukla však i po porážce pokračovala v postupových radovánkách.

HC Dukla Jihlava - HC Energie Karlovy Vary 2:3 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 21. Čachotský, 39. J. Říha (F. Seman) - 18. M. Zadražil (Harant, Baránek), 27. Gríger (Flek, Sičák), 61. Gríger (T. Rachůnek). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 6500 (vyprodáno).

Sestavy:

Jihlava: M. Svoboda - J. Říha, Dundáček, Szathmáry, Šidlík, Půža, Kajínek, Kaláb - Jiránek, J. Skořepa, Anděl - Čachotský, F. Seman, A. Zeman - Důras, R. Hubáček, Diviš - D. Čermák, Březina, Jícha. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Karlovy Vary: Honzík - Sičák, M. Rohan, Baránek, Harant, Baldajev, Tomáš Dvořák - V. Tomeček, Tuominen, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - Flek, Gríger, O. Beránek - Kohout, M. Zadražil, Dušek. Trenér: Tlačil, Antonik a Kverka.

Horácký zimní stadion odměnil Duklu za postup ovacemi vestoje

Téměř dvacetiminutovými ovacemi vestoje a mexickými vlnami odměnil vyprodaný Horácký zimní stadion hráče Dukly Jihlava, kteří dnes v utkání s Karlovými Vary vybojovali postup do hokejové extraligy. "Už jsme zase extraligoví," skandovali fanoušci po skončení prodloužení, třebaže domácí tým nakonec prohrál 2:3. Získaný bod mu ale k postupu stačil.

Hráči odhodili hokejky, přilby i rukavice a oblékli si bílá trika a kšiltovky. Někteří z nich je pak házeli divákům, jiní se v euforii z postupu polévali šampaňským.

Fanoušci potom zaplnili ledovou plochu a užívali si návrat do extraligy po dlouhých 12 letech přímo s hráči. Podle Zdeňka Drly z marketingového oddělení klubu však dnešní spontánní oslavy přímo na stadionu musejí hráčům prozatím stačit.

"Případnými oficiálními oslavami jsme se zatím vůbec nezabývali, přestože nějaké představy každý z vedení klubu má. Ale přijde to na řadu, až to bude aktuální. Před námi je poslední nedělní kolo baráže v Pardubicích a my ho chceme odehrát důstojným způsobem a naplno," řekl Drla ČTK.

O tom, že Dukla postoupí do extraligy, vůbec nepochybovali zástupci vysočinské organizace Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR a Spolku fanoušků HC Dukla Jihlava. Před utkáním společně vysadili ve Smetanových sadech v sousedství zimního stadionu lípu srdčitou pojmenovanou Dukla.

Strom má připomínat 60. výročí založení klubu. "Řemeslníci jsou srdcaři, stejně jako hráči Dukly. Chceme hokejistům tímto způsobem poděkovat," řekl zástupce cechu Stanislav Holoubek. Zasazené lípě pak požehnal novoříšský opat Marian Rudolf Kosík.