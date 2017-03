Sedmý rozhodující zápas semifinále play off 1. hokejové ligy mezi HC Dukla Jihlava a HC Rytíři Kladno, 24. března v Jihlavě. Na snímku radost střelce prvního gólu Richarda Diviše z Jihlavy.

Sedmý rozhodující zápas semifinále play off 1. hokejové ligy mezi HC Dukla Jihlava a HC Rytíři Kladno, 24. března v Jihlavě. Na snímku radost střelce prvního gólu Richarda Diviše z Jihlavy. ČTK/Pavlíček Luboš

Jihlava - Hokejisté Jihlavy porazili v rozhodujícím sedmém zápase semifinále první ligy Kladno 1:0 a zajistili si postup do baráže o extraligu. O jediný gól utkání se postaral již ve 12. minutě v oslabení Richard Diviš, čisté konto udržel Miroslav Svoboda.

"To, co předvedli hráči na ledě, a vůbec v celé sérii... Hráli jsme jako tým a to se projevilo i dnes. Padali tam po ústech, jeden za druhého, žili v kabině a byli podpoření dobrými gólmany. Vůle po vítězství byla dneska na naší straně," radoval se po zápase trenér domácích Petr Vlk.

Kladenští Rytíři dokázali v předešlých dvou zápasech Jihlavu porazit a oddálili konec sezony, dnes však již na Horáckém zimním stadionu neuspěli. Dukla podporovaná téměř šesti tisíci diváky vstřelila postupový gól již v první třetině a dokonce při kladenské přesilovce. Přečíslení dva na jednoho zakončil Diviš.

Těsné vedení Jihlavští v taktické bitvě nakonec udrželi. Brankáři Svoboda a Cikánek již žádný gól nedostali. Nejblíže k němu byl domácí Zeman, jenž ve druhé třetině trefil tyč. Kladno v závěru tlačilo, v poslední minutě riskovalo při power play posílené o vyloučení Bilčíka, vyrovnat se mu ale nepodařilo.

"Přesilovek dnes nebylo tolik jako v minulých utkáních, takže to pro nás bylo jednodušší. Poučili jsme se z minulých nezdarů a oslabení jsme sehráli tak, jak jsme chtěli, protože Kladno neskórovalo," řekl Vlk, který Duklu vede již od roku 2010.

Jihlava postoupila do baráže stejně jako před rokem a bude usilovat o návrat do extraligy, ve které působila naposledy v sezoně 2004/05. Kladno se naopak po svém sestupu před třemi lety opět nedokázalo do baráže probojovat. V předešlých dvou sezonách skončili Rytíři již ve čtvrtfinále play off.

"Všichni jsme zklamaní. Hráči, trenéři, všichni. Série byla vyrovnaná, mohlo se to přiklonit k nám, ale štěstí nakonec měla Jihlava. Bohužel. Celou sérii rozhodlo to, že jsme v dnešním zápase nedokázali vstřelit branku. Většinou právě poslední zápasy bývají o jednom dvou gólech," uvedl trenér Kladna Pavel Patera. Podle něj byl klíčovým duelem celé série čtvrtý zápas. "Doma jsme měli vyrovnat stav série na 2:2, ale to se nám bohužel nepovedlo," litoval bývalý vynikající útočník.

Dukla doplní v baráži České Budějovice, které v druhém semifinále první ligy porazily Slavii 4:1 na zápasy. Z extraligy budou účast mezi elitou hájit Pardubice a Karlovy Vary. Dvanáctikolová baráž odstartuje v úterý.

"Musíme se oklepat z ran, které jsme v průběhu play off utržili. Tým je nachystaný na to, že může udělat výsledek a od toho se budeme odrážet. Celou sezonu jdeme od utkání k utkání a nekoukáme, co bude za týden. Nachystáme se na úterý a od toho se odrazíme dál," řekl Vlk, který věří, že Jihlava může v baráži uspět. "O tom, kdo je favorit, si popovídáme 23. dubna, kdy baráž končí. Dokud nás neporazí, tak nejsou favorit," dodal.

V baráži necháme na ledě život, slibuje jihlavský Říha

Stejně jako před rokem postoupili hokejisté Jihlavy do baráže o extraligu a budou usilovat o návrat mezi elitu, kde byli naposledy v sezoně 2004/05. Duklu posunula do baráže výhra v sedmém semifinálovém utkání první ligy nad Kladnem 1:0.

Dramatická série proti Kladnu podle obránce Jiřího Říhy ukázala, že Jihlava není bez šance uspět. "Když jsme hráli pět na pět, tak jsme byli rychlejší. Jim dělaly hru přesilovky. V dnešním posledním zápase jsme paradoxně ujeli v oslabení, dali branku a vedení nám vydrželo po celý zápas," řekl Říha, jenž byl se 44 body nejproduktivnějším bekem základní části první ligy.

V úspěch v rozhodujícím sedmém zápase Jihlavští věřili i přesto, že předešlé dva duely prohráli. "Máme skvělou partu. Navzájem jsme se podrželi, když nás Kladno dokázalo za stavu série 3:1 dvakrát porazit. Šli jsme do toho naplno, nechali jsme na ledě vše a vyplatilo se nám to," dodal Říha.

V baráži Jihlavu čeká konfrontace s Českými Budějovicemi, Karlovými Vary a Pardubicemi. "Musíme jít zase zápas od zápasu s tím, že každé utkání je nové. Na druhou stranu se už teď nemáme vůbec na co šetřit. Necháme na ledě život," uvedl čtyřiadvacetiletý bek.

Dukla Jihlava - Rytíři Kladno 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 12. Diviš. Rozhodčí: Roman Svoboda, Kubičík - Kis, Špringl. Vyloučení: 3:3, navíc Cetkovský (Kladno) 10 min. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 5911. Konečný stav série: 4:3.

Program baráže o extraligu:

Úterý 28. března - 1. kolo: 18:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Dukla Jihlava, HC Dynamo Pardubice - ČEZ Motor České Budějovice.

Pátek 31. března - 2. kolo: 17:30 HC Dukla Jihlava - HC Dynamo Pardubice, ČEZ Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary.

Neděle 2. dubna - 3. kolo: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice, 17:30 HC Dukla Jihlava - ČEZ Motor České Budějovice.

Úterý 4. dubna - 4. kolo: 17:30 ČEZ Motor České Budějovice - HC Dukla Jihlava, 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary.

Pátek 7. dubna - 5. kolo: 17:30 HC Dukla Jihlava - HC Energie Karlovy Vary, ČEZ Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice.

Neděle 9. dubna - 6. kolo: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - ČEZ Motor České Budějovice, 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Dukla Jihlava.

Úterý 11. dubna - 7. kolo: 18:00 HC Energie Karlovy Vary - HC Dukla Jihlava, HC Dynamo Pardubice - ČEZ Motor České Budějovice.

Pátek 14. dubna - 8. kolo: 17:30 HC Dukla Jihlava - HC Dynamo Pardubice, ČEZ Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary.

Neděle 16. dubna - 9. kolo: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice, 17:30 HC Dukla Jihlava - ČEZ Motor České Budějovice.

Úterý 18. dubna - 10. kolo: 17:30 ČEZ Motor České Budějovice - HC Dukla Jihlava, 18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary.

Pátek 21. dubna - 11. kolo: 17:30 HC Dukla Jihlava - HC Energie Karlovy Vary, ČEZ Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice.

Neděle 23. dubna - 12. kolo: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - ČEZ Motor České Budějovice, 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Dukla Jihlava.