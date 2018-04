Jihlava - Hokejisté Jihlavy porazili v 9. kole baráže Litvínov 2:1 po samostatných nájezdech a posunuli se na druhé místo tabulky. Čtvrtý Litvínov však na Duklu ztrácí jen bod. Utkání rozhodl v sedmé sérii nájezdů Petr Straka.

Souboj dvou extraligových celků byl od prvních minut hodně opatrný. Jihlava, které nevyhrála předešlé čtyři zápasy, mohla jít na Horáckém zimním stadionu do vedení už ve druhé minutě, ale kapitán Čachotský z úhlu Kantora nepřekonal.

Největší šanci první třetiny na skórování měli ale hosté, když deset vteřin před jejím koncem Černý nahodil od mantinelu puk na Kořenáře, který se odrazil za jeho záda, ale mladý jihlavský gólman jej dokázal betonem na poslední chvíli vykopnout.

Bezbrankový stav se změnil až ve 29. minutě, kdy se v přesilové hře prosadil hostující Mikúš. Následně mohl zvýšit vedení Vervy Válek, Kořenáře ale nepřekonal. Ve 32. minutě mohl vyrovnat Skořepa, trefil ale jen horní tyč. O čtyři minuty se ale již domácí dočkali. Vyloučení Baránka potrestal Stříteský.

Na začátku třetí třetiny nebezpečně střílel domácí obránce de la Rose, ale trefil jen tyč. Oba týmy následně mohly rozhodnout v přesilových hrách, druhý gól však nikdo přidat nedokázal. Ve čtvrté minutě prodloužení byl blízko branky Anděl, ale vítěze zápasu určily až samostatné nájezdy.

V úvodním bloku se na straně domácích prosadili Čachotský a Anděl, na straně hostů Hübl a Lukeš. Autorem rozhodující branky byl nakonec v sedmé sérii Straka.

Hlasy trenérů po utkání:

František Zeman (Jihlava): "Odehráli jsme nesmírně těžké utkání, po fyzické i psychické stránce. Jsme rádi, že jsme ho zvládli za dva body, za což bych chtěl klukům poděkovat. Baráž je krátkodobá soutěž, je v ní důležité každé vítězství. Dvou bodů si samozřejmě ceníme, ale opět platí, že do půlnoci radost, od půlnoci práce. Od pondělí se musíme chystat na další utkání. Všechna jsou na krev."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Byli jsme si samozřejmě vědomi vážnosti utkání, proto jsme do Jihlavy přicestovali již po pátečním utkání v Kladně. Nepodařilo se nám zvítězit, ačkoliv to bylo vyrovnané utkání. Byla v něm spousta chyb i šancí. Zápas dospěl do prodloužení a samostatných nájezdů, ve kterých dal soupeř o gól více než my. My se teď musíme připravit na další zápas se stejným soupeřem, tentokráte na našem ledě. V úterý se pokusíme vyhrát."

9. kolo baráže o hokejovou extraligu:

HC Dukla Jihlava - HC Verva Litvínov 2:1 po sam. náj. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 36. Stříteský (D. Kajínek, R. Hubáček), rozhodující nájezd P. Straka - 29. J. Mikúš (Sörvik, F. Lukeš). Rozhodčí: Hribik, Kika - D. Hynek, Lhotský. Vyloučení: 5:5, navíc Seman (Jihlava) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 4025.

Sestavy:

Jihlava: Kořenář - De la Rose, Suchánek, Stříteský, D. Kajínek, Šidlík, Váňa, J. Zdráhal - P. Straka, Skořepa, Diviš - Čachotský, A. Zeman, Anděl - D. Čermák, R. Hubáček, Jiránek - Rys, M. Hlinka, Seman. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Litvínov: Kantor - Sörvik, Baránek, Gula, Frolo, Z. Sklenička, Čutta - M. Hanzl, J. Mikúš, Marek Růžička - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Řehoř, Gerhát, Trávníček - Matoušek, Válek, J. Černý. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.