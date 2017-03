Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve čtvrtém zápase čtvrtfinále play off extraligy na ledě Litvínova 2:1 a jedna výhra je dělí od postupu do čtvrtfinále. Utkání rozhodl přesilovkový gól Rastislava Deje v 54. minutě. Série pokračuje v úterý na východě Čech.

Kouč domácích Rulík vsadil i po páteční porážce na shodnou sestavu a jeho týmu patřil i díky dvěma přesilovým hrám úvod utkání. Brankáře Rybára však Severočeši překonat nedokázali. Do největší šance se dostal dorážející kapitán Trávníček, ze strany ale trefil jen boční síť.

Východočeši prověřili gólmana Januse až ve 13. minutě a ve druhé polovině první třetiny byli střelecky aktivnější. A 50 sekund před první přestávkou se dostali i do vedení, Januse překonal na brankovišti pohotově dorážející Šimánek.

Hned na začátku druhé dvacetiminutovky mohl vyrovnat aktivní Robin Hanzl, Rybár byl ale pozorný. Verva srovnala krok až ve 25. minutě, paradoxně v oslabení. Zaváhání obrany soupeře využil Hübl, jenž prostřelil slovenského gólmana ve službách Mountfieldu.

Litvínovské vyrovnání povzbudilo, tlačili se do útoku, v koncovce se však stejně jako v předešlých dvou zápasech série trápili. Posunout domácí do vedení nedokázal Reichl ani Robin Hanzl.

Ve třetí třetině se utkání proměnilo v taktickou bitvu. Domácí byli i nadále aktivnější, Hradec se ale snažil pozorně bránit a čekal na svou šanci z rychlého protiútoku. V 50. minutě se do dobré příležitosti dostal Jarůšek, Januse ale nepřekonal.

Následně byl ale na čtyři minuty vyloučen za hru vysokou holí domácí Černý a hosté v přesilovce skórovali. Zpět do vedení je posunul Dej. Severočeši marně protestovali, že podle jejich názoru gólovému zakončení předcházelo postavení mimo hru. Domácím se již vyrovnat nepodařilo, i když v závěru při power play měli drtivý tlak. Litvínov tak s Hradcem prohrál potřetí v řadě.

Hlasy trenérů:

Radim Rulík (Litvínov): "Sehráli jsme lepší zápas než v pátek; vytvořili jsme si šance, mužstvo si za tím šlo, ale bohužel takové zápasy, že se nepromění šance, se stávají. Kdybychom něco - například ve druhé třetině - proměnili, bylo by to jiné. Na to se ale nehraje. Poté jsme se nechali opět vyloučit na čtyři minuty a nabídli jsme Hradci šanci. Takhle se nedá v play off hrát. Stálo nás to zápas."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Zápas byl z naší strany trochu jiný než v pátek. Domácí byli po celou dobu aktivnější, my jsme se soustředili na defenzivu. Na začátku bylo důležité, že jsme ubránili dvě oslabení a celkově naše hra v oslabení byla důležitým momentem. Dalším klíčovým faktorem byla efektivita v zakončení a výkon Patrika Rybára, který nás v důležitých momentech podržel. Bylo to ubojované vítězství, nebyl to hezký hokej."

HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 25. V. Hübl (F. Pavlík) - 20. Šimánek (Köhler, T. Knotek), 54. Dej (Jaroslav Bednář, Gregorc). Rozhodčí: Hribik, Hejduk - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: Využití: V oslabení: Diváci: 6011 (vyprodáno). Stav série: 1:3.

Litvínov: Janus - Sörvik, Kubát, Gula, F. Pavlík, K. Pilař, Z. Sklenička, Frolo - Gerhát, V. Hübl, Lukeš - M. Hanzl, R. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, K. Reichel, Trávníček - Jurčík, Válek, J. Doležal. Trenéři: Rulík a D. Stránský.

Hradec Králové: Rybár - Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Pláněk, Vydarený, Pavlas - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, Džerinš, Picard - Köhler, T. Knotek, Šimánek - Nedvídek, Dragoun, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.