Brno - Hokejisté Hradce Králové se v dnešním čtvrtém semifinále extraligy v Brně pokusí odčinit nedělní debakl 0:8 a vyrovnat stav série na 2:2. Zápas začne v 17:20, domácí Kometa by si další výhrou vypracovala postupový mečbol.

Hattrickem se v neděli blýskl obránce Ondřej Němec, brankář Marek Čiliak oslavil čistým kontem 27. narozeniny. Mountfield tak po návratu do nejvyšší soutěže od roku 2013 prohrál na ledě Komety i devátý zápas.

"Vyhráli jsme jeden zápas, v play off se zítra začíná od opět od nuly. Nikdo si nebude pamatovat, zda to bylo 8:0 nebo 1:0. My budeme v pondělí hrát stejně, a co bude hrát soupeř, je jeho problém," řekl Němec, který se stal teprve druhým obráncem, jenž v utkání play off vstřelil tři branky. V minulosti to dokázal jen Josef Řezníček.