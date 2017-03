Praha - Hokejisté Hradce Králové mají v úterý první šanci zajistit si historický postup do semifinále extraligy. Východočeši třikrát za sebou porazili Litvínov a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 3:1. Severočeši však neskládají zbraně a jsou odhodláni bojovat o prodloužení sezony, k tomu však potřebují zlepšit produktivitu. Po výhře v úvodu série se totiž střelecky trápí, v dalších třech utkáních překonali brankáře Patrika Rybára jen dvakrát.

"Poslední krok je vždy nejtěžší. Určitě jim nedáme nic zadarmo a budeme chtít sérii ještě vrátit do Litvínova. Víme, že to bude těžké, ale pokusíme se o to," slíbil po sobotní prohře trenér Vervy Radim Rulík. "Všechno je možné, už se pár takových sérií otočilo. Určitě se o to chceme porvat, utrhnout další zápas a uvidíme. Stát se může všechno," řekl útočník Viktor Hübl, jenž v posledním duelu Rybára jako jediný překonal.

Hradec Králové vyhrál oba souboje na Zimním stadionu Ivana Hlinky, zástupci Mountfieldu si ale uvědomují, že ještě není rozhodnuto. "Musíme zůstat při zemi a nechat v úterý na ledě všechno. Poslední krok je nejtěžší a my musíme na soupeře vlétnout a celých šedesát minut fárat. Pak dokážeme soupeře přehrát," řekl kapitán Jaroslav Bednář na klubovém webu.

I útočník Rastislav Dej si uvědomuje, že Litvínov se sám neporazí. "Je dobré, že jsme v Litvínově dvakrát vyhráli, a musíme si toho vážit. Nic nepřijde samo a nemůžeme čekat, že doma někdo za nás rozhodne. Všichni musíme šlapat střídání od střídání. Dobře začít a nehrát bojácně," uvedl slovenský reprezentant, jenž poslední vzájemný zápas rozhodl přesilovkovou trefou.

Utkání začne v 17:20.

Mountfield Hradec Králové (po základní části 4.) - HC Verva Litvínov (5.).

Začátky: 17:20 (ČT Sport).

Stav série: 3:1.

Výsledky zápasů v sérii: 2:3, 3:0, 4:1, 2:1.

Nejproduktivnější hráči týmu v sérii a v play off: Andris Džerinš 4 zápasy/4 body (2 branky + 2 asistence) - Viktor Hübl 4/3 (1+2).

Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Jaroslav Bednář 49/47 (11+36) - František Lukeš 52/40 (16+24).

Statistiky brankářů v sérii a v play off: Patrik Rybár průměr 1,25 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 94,62 a jednou udržel čisté konto - Jaroslav Janus 2,51 a 91,38.

Statistiky brankářů v základní části: Patrik Rybár 2,11, 92,23 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,48, 91,74 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,55 a 87,84 - Jaroslav Janus 2,02, 93,05 a třikrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 2,38 a 92,39.

Zajímavosti:

- Hradec Králové útočí na historický postup do semifinále. Po získání extraligové licence po přestěhování HC Mountfield z Českých Budějovic v roce 2013 hrál čtvrtfinále ve všech sezonách a zatím třikrát vypadl. Nejdříve neuspěl se Zlínem (2:4 na zápasy), pak se Spartou (0:4) a loni s Mladou Boleslaví (2:4). Byly to dosud jediné tři účasti Východočechů mezi nejlepší osmičkou v nejvyšší soutěži v historii.

- Litvínov hraje čtvrtfinále v historii domácí nejvyšší soutěže podevatenácté a uspěl sedmkrát.

- Otočit nepříznivý vývoj série z 1:3 na zápasy se podařilo v historii play off domácí nejvyšší soutěže jen šestkrát. V roce 1971 se to v semifinále povedlo Brnu proti Kladnu, v samostatné české extralize to dokázal jako první v roce 2002 ve čtvrtfinále Zlín proti Znojmu. O dva roky později předvedla takový obrat v semifinále Slavia proti Spartě, v roce 2005 také v semifinále opět Zlín proti Vítkovicím, čtyři roky nato ve čtvrtfinále ztratily tento stav opět Vítkovice se Slavií a v roce 2011 v boji o finále se povedl obrat Třinci proti Slavii.

- Mountfield z 21 oslabení v sérii ještě ani jednou neinkasoval. Je jediným týmem play off se stoprocentní úspěšností.

- Litvínov prohrál třikrát za sebou potřetí v sezoně, čtyři porážky v řadě v ní dosud nedopustil.

- Hradecký útočník Jaroslav Dvořák oslaví v úterý 18. narozeniny.