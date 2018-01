Jihlava - Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve 38. kole extraligy na ledě Jihlavy 3:1 a připsali si třetí výhru nad Duklou v sezoně. Nováček je tak i nadále poslední, Východočeši druzí. Mountfield se dvakrát prosadil v přesilových hrách, třetí gól hosté přidali při power play Jihlavy.

Na začátku páté minuty mohl posunout favorizovaný Hradec do vedení Smoleňák, který si ale na Voldena kličkou do bekhendu nepřišel. Za necelou minutu a půl Šimánek po přihrávce Dzerinše těsně minul odkrytou jihlavskou branku.

Dukla v deváté minutě dostala možnost zahrát si přesilovou hru. Na její zužitkování jí ale stačilo 33 vteřin. Bryhnisveen vystřelil od modré čáry a Skořepa puk tečoval přesně mezi Rybárovy betony.

Od té chvíle Jihlava vyrovnala hru. Jenže Hradec dokázal ještě do konce první třetiny skóre otočit ve svůj prospěch, když dokázal zužitkovat dvakrát po sobě čtyřminutovou početní výhodu za hru vysokou hokejky Zemana a Bryhniveena.

Elitní přesilovková formace Východočechů se poprvé v zápase prosadila v 15. minutě, když Bednář od mantinelu našel přihrávkou přes šířku kluziště na levém kruhu pro vhazování Koukala, který střelou bez přípravy prostřelil Voldena. Útočník hostí vstřelil stou branku Hradce v této sezoně a zároveň šlo o stou inkasovanou branku extraligového nováčka.

Necelé tři minuty před koncem první třetiny stav otočil Bednář, který těsně před Voldenem tečoval střelu Zámorského od modré čáry.

Na začátku prostřední části hry mohla Dukla srovnat, když na jediného hradeckého obránce najížděl Anděl se Žálčíkem, ale druhému jmenovanému se v rozhodující chvíli zapletl puk mezi brusle a střela Anděla neměla přesnost. Dukla se tlačila za vyrovnáním, soupeře ve druhé třetině přestřílela, ale Hradec potvrzoval, že se mu proti extraligovému nováčkovi daří.

V poslední třetině se Dukla dostala do tlaku v početní výhodě, ale hosté oslabení přežili bez úhony. Ve 49. minutě nahození od modré Žálčík tečoval jen do tyčky hradecké branky. V 58. minutě Dukla odvolala brankáře, ale dárek v podobě vyrovnávací branky jihlavští hokejisté svému trenérovi Vlkovi k 54. narozeninám nedali. Naopak čtyři vteřiny před koncem utkání uzavřel skóre Červený.

Hlasy trenérů po utkání:

František Zeman (Jihlava): "Utkání rozhodovaly přesilovky. Přestože jsme se na ně soustředili a hráče jsme na to upozorňovali, abychom nefaulovali, tak jsme Hradci darovali dvě čtyřminutové přesilovky. A tak zkušený tým, jakým Hradec je, toho dokázal využít. V první třetině padly tři góly, prohráli jsme ji 1:2, ale myslím si, že jsme utkání odehráli velice dobře. Bohužel se ale na dobře nehraje. Hraje se na góly a my jsme jich dnes dali málo, proto tady Hradec vyhrál. Změny v sestavě jsme udělali a byly ku prospěchu věci. Hráči odvedli výborný výkon, bohužel ale bez gólového efektu. Pokud v tom budou hráči pokračovat, tak se musíme dočkat toho, že už konečně budeme vyhrávat za tři body."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Od prvního střídání to bylo utkání hrané v hodně svižném tempu. První gólovou šanci měli domácí, my pak měli vzápětí dvě. Celé utkání rozhodly přesilovky. Jihlava skórovala hned z první, dostala se do vedení. Pak přišly naše početní výhody, ve kterých jsme dvakrát skórovali a výsledek otočili. Z naší strany to bylo dobře odehrané utkání. Spálili jsme ale dost gólových šancí, nepodařilo se nám odskočit na větší brankový rozdíl. Jihlava nás hodně trápila, je to tým, který má výborný pohyb, hodně napadal a vydržel to celý zápas. Bylo to dramatické utkání až do konce."

HC Dukla Jihlava - Mountfield Hradec Králové 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Skořepa (Bryhnisveen, Stříteský) - 15. Koukal (Bednář, Zámorský), 18. Bednář (Zámorský, Červený), 60. Červený (Smoleňák). Rozhodčí: Kika, Roman Svoboda - D. Klouček, Pešek. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:2. Diváci: 4445.

Jihlava: Volden - D. Kajínek, Suchánek, Stříteský, Bryhnisveen, De la Rose, J. Zdráhal, Šidlík - Čachotský, Hamill, A. Zeman - Rabbit, Skořepa, Dostálek - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - T. Kubalík, Diviš, Jiránek. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Zámorský, Cibulskis, Gregorc, Graňák, F. Pavlík - Köhler, Dzerins, Šimánek - Bednář, Kukumberg, Cingel - Smoleňák, Koukal, Červený - Vopelka, Berger, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.