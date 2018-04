Praha - Hokejisté Třince mohou v pondělí udělat další výrazný krok k postupu do finále extraligy. Oceláři vyhráli oba zápasy na ledě Hradce Králové a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 2:0. Východočeši ale v této sezoně již jednou na slezském ledě dokázali uspět a věří, že se jim podaří sérii zdramatizovat. Ještě žádný klub ale nedokázal vyhrát sérii hranou na čtyři vítězství poté, co na úvod dvakrát prohrál doma.

"Jedeme do Třince za stavu 0:2, ale chceme sérii určitě prodloužit. Myslím si, že jsme si v pátek dokázali, že můžeme soupeře dostat pod tlak a vytvořit si šance. Věříme, že to, co se povedlo Třinci u nás, můžeme dokázat i my u něj," řekl trenér Mountfieldu Václav Sýkora po druhé semifinálové prohře.

Že není nic rozhodnuté, to si dobře uvědomují i Oceláři. "Přiznám se, že jsme si ani nepředstavovali, že bychom jeli domů za stavu 2:0. Těší nás to, ale vnímám to tak, že se u nás opět pojede od nuly a nic nekončí. A tak k tomu budeme přistupovat i dál. Série bude ještě hodně bolet," uvedl kouč Václav Varaďa.

Klíčovou postavou série je zatím třinecký brankář Šimon Hrubec, který na ledě ČPP arény zlikvidoval 59 z 61 střel. "Z Hradce jsme si odvezli dvě extrémně důležité výhry a musíme s pokorou uhájit aspoň jeden zápas doma," podotkl Hrubec a ocenil pomoc spoluhráčů, kteří zblokovali řadu dalších střel. "Kluci to dělali celou sezonu, takže překvapený nejsem. Teď v play off jenom podřadili a skáčou tam o to víc. Měli možná stejně zákroků jak já," pousmál se.

Pokud chtějí hráči Hradce uspět, musí zlepšit efektivitu přesilových her. Východočeši byli v početních výhodách v základní části nejlepší ze všech, prosazovali se i ve čtvrtfinále proti Liberci, proti Třinci však nedokázali potrestat ani jeden faul soupeře.

"Moje zkušenosti říkají, že někdy je to tak, že když se člověk snaží v přesilovce udělat jednu konkrétní věc a strašně na ni tlačí, nejde to. A když se pak tým trochu uvolní, dohodnou se jednoduché základní body, na čem přesilovku postavit, dá se to změnit," řekl obránce Dominik Graňák na klubovém webu.

Problémem Východočechů je i to, že v sedmi z dosavadních devíti utkání play off inkasovali jako první. "Máme s tím problém. Dotahovat není nikdy příjemné, ale už bychom mohli projevit nějakou zkušenost, když se to děje takto často, a nedopustit to," uvedl útočník Bedřich Köhler.

Statistické údaje před zápasy semifinále play off extraligy - 2. a 3. dubna: HC Oceláři Třinec (po základní části 3.) - Mountfield Hradec Králové (2.). Začátky: pondělí 16:20 (ČT sport), úterý 17:20 (ČT sport). Stav série: 2:0. Výsledky zápasů v sérii: 4:1, 2:1. Nejproduktivnější hráči v sérii: Vladimír Svačina 2 zápasy/3 body (1 branka + 2 asistence) - Radovan Pavlík 1/1 (1+0). Nejproduktivnější hráči v play off: David Cienciala 9/11 (4+7) - Radek Smoleňák 9/6 (4+2). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 49/54 (29+25) - Jaroslav Bednář 46/42 (15+27). Statistiky brankářů v sérii: Šimon Hrubec průměr 1,00 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 96,72 procenta - Patrik Rybár 3,06 a 90,38, Jaroslav Pavelka 0 a 100. Statistiky brankářů v play off: Šimon Hrubec 2,07 a 93,10, Peter Hamerlík 1,71 a 94,12 - Patrik Rybár 2,41 a 91,10, Jaroslav Pavelka 1,06 a 94,29. Statistiky brankářů v základní části: Šimon Hrubec 2,03, 92,82 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,49 a 90,82, Peter Hamerlík 3,19 a 88,24 - Patrik Rybár 1,73, 93,19 a sedmkrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 1,56, 94,64 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Oceláři útočí ve své 23. extraligové sezoně na čtvrtou účast ve finále. V roce 2011 získali jediný titul a v letech 1998 a 2015 skončili druzí. - V sériích na čtyři vítězné zápasy se dosud nikomu nepodařilo po dvou domácích prohrách otočit vývoj a postoupit. Po úvodních dvou ztracených duelech na vlastním ledě nezvládl v roce 2005 Zlín finálový souboj s Pardubicemi (0:4 na zápasy), o rok později neuspěl ve čtvrtfinále Liberec s Českými Budějovicemi (1:4), v roce 2007 ve finále Pardubice se Spartou (2:4), o dva roky později ve čtvrtfinále Litvínov s Karlovými Vary (0:4), v semifinále v roce 2012 Plzeň s Kometou (1:4), před třemi roky ve finále Třinec s Litvínovem (3:4) a loni ve čtvrtfinále Sparta s Kometou (0:4) i Třinec s Chomutovem (2:4) a ve finále Liberec s Kometou (0:4). - Třinec vyhrál doma všechny čtyři zápasy v letošním play off, díky kterým vyhrál čtvrtfinálovou sérii s Pardubicemi 4:3 na utkání. - Mountfield prohrál pět z posledních sedmi zápasů a za tu dobu dal jen devět branek. - Hradecký útočník Radovan Pavlík může sehrát 100. zápas v extralize.