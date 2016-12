MS hokejistů do 20 let v Montrealu, čeští mladíci se radují z vyrovnávacího gólu Filipa Chlapíka v utkání se Švýcary.

MS hokejistů do 20 let v Montrealu, čeští mladíci se radují z vyrovnávacího gólu Filipa Chlapíka v utkání se Švýcary. ČTK/AP/Graham Hughes

Montreal - Třetím soupeřem českých hokejistů do 20 let na mistrovství světa bude dnes od 19:00 SEČ reprezentace Dánska. Svěřenci kouče Jakuba Petra zatím získali v Montrealu čtyři body za výhru nad Finskem a porážku v prodloužení se Švýcarskem. Nad finskými obhájci zlatých medailí ale nečekaně zvítězili také Dánové.

"To, že Dánové porazili Finy, bylo překvapení pro všechny," řekl útočník David Kaše. "Přehráli je díky tomu, že hráli obětavě, dávali góly z brejků. Měli málo střel, my se do nich budeme muset tlačit, hodně stát před brankářem. Čeká nás něco podobného jako proti Švýcarům, musíme si dávat pozor na zadní vrátka, aby nám neujížděli do protiútoků," dodal.

Trenér Petr postaví proti Dánsku šest obránců a 12 útočníků. "Co se týče sestavy, vracíme se trochu ke starším vazbám, které tenhle ročník zažíval. V duelu s Dány by to mohlo mít rozhodující roli. Sestava bude mít návaznost na konec zápasu proti Švýcarsku," uvedl český kouč.