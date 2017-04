České Budějovice - Čeští hokejisté deklasovali v druhém utkání na Českých hrách 8:4 reprezentaci Švédska, v jehož sestavě nastoupilo čtrnáct hráčů ze zámořské NHL, a s předstihem si zajistili triumf v závěrečném turnaji seriálu Euro Hockey Tour.

Svěřenci trenéra Josefa Jandače v Českých Budějovicích prohrávali 1:3, ale ve druhé třetině dokázali výsledek otočit a nakonec si připsali jednoznačnou výhru. Čtyřmi asistencemi se na tom podílel kapitán Jakub Voráček, dvě branky vstřelil Radim Šimek.

Český tým začal ve vyprodané aréně aktivně a Läck ve švédské brance byl v permanenci. Horák, Krejčík ani Radil však nedokázali otevřít skóre. Ve 3. minutě ale už domácí vedli. Hanzl trefil tyč, Kundrátek však puk z ostrého úhlu pohotově dorazil a ve 40. zápase v národním týmu si připsal šestý gól. Následně mohli zvýšit Holík nebo Voráček, v koncovce ale neuspěli.

V závěru první třetiny Češi polevili a Švédové to dokázali využít. Při hře čtyři na čtyři přesnou střelou pod horní tyč vyrovnal Kempe, a 46 sekund před koncem úvodní dvacetiminutovky se prosadil John Klingberg. A to ještě mezi tím Landeskog trefil tyč.

Vyrovnat mohl ve 22. minutě Vrána, ale prosadili se opět Seveřané. Ve 27. minutě byli vyloučeni Šulák se Zohornou a hosté hráli 73 sekund v pěti proti třem. Češi sice dvojnásobné oslabení ubránili, ale po návratu Šuláka na led se prosadil Landeskog, jenž tečoval Klingbergovu střelu.

Dvougólová ztráta však stejně jako proti Finsku Čechy nabudila a opět se jim podařilo duel zvrátit. Ve 31. minutě tečoval Birner střelu Řepíka od modré, a když poté Francouz předvedl skvělý zákrok proti Lindholmovi, dokonali jeho spoluhráči v rozmezí 44 sekund obrat. Nejprve v přesilové hře vyrovnal Jan Kovář a poté dorazil Voráčkovu střelu Šimek.

Při Skleničkově vyloučení se do slibné příležitosti dostal Omark, Francouz byl ale pozorný. Početní výhodu následně nevyužili ani domácí, po návratu Lundqvista na led však Holík pohotově dorazil Kempného střelu a Češi vedli 5:3. Švédy vrátilo do hry čtyřminutové Hanzalovo vyloučení a hrubá chyba Šuláka, po které Carl Klingberg snížil.

Vyrovnat se ale hostům nepodařilo, naopak ještě třikrát inkasovali. Nejprve se prosadil v přesilovce pět na tři Červenka, poté se trefil Kempný a při power play soupeře uzavřel skóre Šimek.

Jaroslav Špaček (asistent trenéra): "Od začátku jsme hráli dobře, ale zbytečně jsme při hře čtyři na čtyři dostali Švédy do hry. Dostali jsme dva góly a bylo to chvilku špatné. Dnes bylo hodně přesilovek, oslabení a já jsme věřil, že (v přesilovkách) nějaké góly dáme. Udělali jsme změnu a začali hrát s dvěma obránci místo s jedním a čtyřmi útočníky a bylo to lepší. Stejně jako Švédové jsme poté v přesilovce dali góly. Poté co jsme dali rychle na 3:2 a 3:3, tak jsme převzali hru a kontrolovali jsme zápas. Celkově to dnes bylo hlavně o disciplinovanosti. Tým věděl, za čím jde, a věří si. Má sílu. Mohli jsme vést 3:0 a vypadalo by to jinak. Důležité ale je, že jsme se opět dostali z dvougólového manka zpět do hry. Když dáme gól, tak se ukáže síla."

Jakub Voráček (útočník): "Někdy to tam napadá... Měli jsme štěstí, že jsme dali druhý gól. Potom jsme se zvedli, začali jsme hrát lepší hokej a začalo nám to tam padat, takže to bylo dobré vítězství. Je důležité, že jsme to znovu otočili, ale nemůžeme takhle hrát každý zápas, to stojí hrozně moc sil. Navíc na mistrovství světa..., může se stát, že to přijde ve čtvrtfinále a nakonec to nedotáhneš. Chceš hrát s vedením. Ale nepanikařili jsme, byli jsme trpěliví. Bylo hodně minut do konce."

Radim Šimek (obránce): "Měli jsme dobrý vstup do úvodní třetiny a prvních deset minut jsme byli lepším týmem. Po úvodním gólu jsme ale bohužel přestali hrát a oni zaslouženě první třetinu vyhráli. Ukázali jsme ale charakter, sílu a dokázali jsme zápas otočit. Je hezké, když prohráváte 3:1 a do třetí třetiny pak jdete s tím, že vedete 4:3. O něčem to svědčí a doufám, že v tom budeme pokračovat. Nesmíme ale zpychnout a poctivou, tvrdou prací se musíme dostat co nejdále. Věděli jsme, co mají Švédové v týmu za hráče (z NHL), koukal jsem na to i na internetu a o to je výhra pro nás lepší. Ukázali jsme, že i když nemáme tolik hráčů z NHL a máme jen z Evropy, tak je dokážeme porazit."

Pavel Francouz (brankář): "Je to neskutečné překvapení. Osobně jsem nic takového nečekal. Věděl jsem ale samozřejmě, že máme v týmu sílu. I když to byl trošku zápas nahoru dolů, byly tam těžké okamžiky, ale dokázali jsem se z toho oklepat a otočit výsledek. Podařilo se nám to během tří dnů podruhé a ukazuje to sílu mančaftu."

Jan Kovář (útočník): "Je to cenná výhra, ale pořád se připravujeme na mistrovství světa, to je náš hlavní cíl. Ne vyhrát tento turnaj. Jsme samozřejmě rádi, že i když to bylo 1:3 a dostali jsme dva rychlé góly, tak jsme se zvedli. Třetí inkasovaný nás nakopl a začali jsme hrát hokej, který jsme hráli prvních osm minut."

Carlson hokejové hry, turnaj Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích:

ČR - Švédsko 8:4 (1:2, 3:1, 4:1)

Branky a nahrávky: 4. Kundrátek (R. Hanzl), 31. Birner (Řepík, Krejčík), 37. Jan Kovář (J. Kindl, Šulák), 38. Šimek (Voráček), 49. Holík (Kempný, Voráček), 57. Červenka (Voráček, Jan Kovář), 59. Kempný (Voráček, Červenka), 60. Šimek (R. Hanzl) - 18. Kempe (J. Klingberg), 20. J. Klingberg (Krüger, Ekman-Larsson), 29. Landeskog (J. Klingberg, Ekman-Larsson), 55. C. Klingberg. Rozhodčí: Gofman, Buturlin (oba Rus.) - Gebauer, Lederer (oba ČR). Vyloučení: 6:7. Využití: 3:2. Diváci: 6401 (vyprodáno).

ČR: Francouz - Gudas, Krejčík, Kundrátek, Kempný, Šimek, J. Kindl, D. Sklenička, Šulák - Voráček, Holík, Červenka - Radil, Jan Kovář, Vrána - Řepík, R. Hanzl, Birner - Hyka, Horák, T. Zohorna. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

Švédsko: Läck - Stralman, Hedman, J. Klingberg, Ekman-Larsson, C. Rosén, Brodin, Holm - E. Lindholm, Rask, Omark - C. Klingberg, Karlsson, Everberg - Eriksson Ek, Söderberg, Landeskog - J. Lundqvist, Krüger, Nordström - Kempe. Trenér: Rikard Grönborg.

Tabulka turnaje:

1. ČR 2 2 0 0 0 11:6 6 2. Finsko 2 1 0 0 1 3:3 3 3. Švédsko 2 0 1 0 1 8:11 2 4. Rusko 2 0 0 1 1 3:5 1

Tabulka EHT:

1. Rusko 11 8 0 1 2 34:20 25 2. ČR 11 6 0 0 5 40:35 18 3. Finsko 11 4 0 0 7 25:35 12 4. Švédsko 11 3 1 0 7 31:40 11