Göteborg - Čeští hokejisté ve svém druhém utkání na Švédských hrách v Göteborgu deklasovali Finsko 7:1 a připsali si první body na turnaji. Jasnou výhrou napravili úvodní porážku se Švédy (2:5) a zůstávají ve hře o turnajové prvenství.

Český tým s Pavlem Francouzem v brance vedl po dvou třetinách už 4:0. O góly vítězů se postarali výhradně útočníci. Dvakrát se trefil Lukáš Radil, po jednom gólu přidali Michal Vondrka, Michal Birner, Lukáš Kašpar, Michal Řepík a Petr Holík.

Posledním soupeřem svěřenců kouče Josefa Jandače budou v neděli v poledne Rusové, kteří na úvod porazili Finy 2:1 a dnes je čeká souboj s domácími Švédy.

Francouz se musel činit v šesté minutě, kdy ve středním pásmu našlápl Hintz, ale se zakončením mezi betony neuspěl. Před polovinou úvodního dějství měli slibné náznaky příležitostí Haapala a Kovář, pak už začala čím dál více narůstat aktivita českého týmu.

Ve 12. minutě přišla první odměna. Kämpf vybojoval u spodního oblouku branky puk, objel ji a kotouč ideálně naservíroval Zohornovi, jemuž stačilo trefit mezi tyče. V 15. minutě už to bylo 2:0. Češi si vytvořili tlak během signalizované početní výhody a tečující Vondrka změnil směr Radilovy střely bez přípravy mimo dosah brankáře Metsoly.

Hned v úvodu druhé třetiny měl dobrou šanci Radil, ale Metsola mu sebral radost. O chvilku později už tak úspěšný nebyl, když ho propálil Birner a zvýšil na 3:0. Ve 25. minutě byl prvním vyloučeným hráčem Vondrka a Francouz musel tygřím skokem hasit šanci Finů po vlastní chybě.

Již v plném počtu mohl dorážet z úhlu Šimek, ale kotouč mu sklouzl z hole. Francouz se vyznamenal i při dalším oslabení proti Kärkimu. Velkou šanci si vypracovali na druhé straně Jelínek s Hykou, jemuž sebral jistý gól Kousa. Dominanci českého týmu pak při Kovářově vyloučení dovršil parádní ranou z otočky Kašpar, pro něhož vybojoval puk Zohorna.

Seveřané dávali ve třetí části jasně najevo, že nechtějí končit zápas s nulou na kontě vstřelených branek a při přesilovce pět na tři se čestného úspěchu dočkali zásluhou Erkinjunttiho. Na začátku 48. minuty ale sami faulovali a přestože Metsola nejprve skvěle vychytal Kováře, další inkasovaný gól jen oddálil, neboť ho vzápětí překonal Řepík.

Rozklad Finů dovršili v další přesilovce Holík a svou druhou dnešní trefou Radil, jemuž nabídl gól při přečíslení dvou na jednoho parádní zpětnou přihrávkou před prázdnou branku Kovář.

Jaroslav Špaček (asistent trenéra ČR): "Tým jsme připravovali hlavně na to, že nechceme dostat gól, protože proti Švédsku jsme dostávali laciné branky. Výsledek byl možná trochu nadsazený, protože jsme nehráli až tak špatně. Nyní jsme se zaměřili na obranu a střední pásmo. Docela to fungovalo. Byly tam nějaké chyby, ale bylo to o hodně lepší než proti Švédsku. Tím, že jsme uzavřeli střední pásmo, vyráželi jsme dopředu a dali góly. První gól většinou napoví, jak bude zápas vypadat. My jsme dali ve dvou třetinách čtyři. Pak už to pro nás bylo jednodušší."

Lukáš Radil (útočník ČR, autor dvou branek): "Šli jsme do toho s hodně velkou pokorou, protože proti Finům se hraje špatně. Brání střední pásmo, jsou hodně pospolu a hrají hodně do obrany. Není tam moc prostoru. Myslím, že nám pomohly první góly. Trošku se jim to tím rozpustilo a přestali věřit systému, co hrají. Nám tam na druhou stranu napadalo úplně všechno."

Lukáš Kašpar (útočník ČR, autor gólu): "Začátek byl vyrovnaný, ale my jsme dali v první třetině dva góly. Ve druhé jsme až tak dobře nehráli. Nebylo to špatné, ale pouštěli jsme je do několika šancí, což jsme nechtěli, protože jsme chtěli vycházet hlavně z obrany. Ale i tak jsme přidali další dva góly. Ve třetí třetině kousali dvě minuty, pak už to bylo, abychom zápas dohráli. Přesto jsme ještě nějaké góly přidali."

Pavel Francouz (brankář ČR): "Bylo určitě fajn, že jsme dlouho nedostali gól a drželi vzadu nulu, protože kdyby Finové skórovali dřív, určitě by to pro ně bylo psychickou vzpruhou. My jsme pak přidávali další a další góly a zápas se přehoupával definitivně na naši stranu. Bylo vidět, jak je v hokeji a ve sportu všeobecně důležitá psychika. Dali jsme dva góly v první třetině a pak už se všechny puky odrážely k nám."

Švédské hokejové hry v Göteborgu, součást Euro Hockey Tour:

ČR - Finsko 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 13. Radil (Kämpf, Jan Kovář), 15. Vondrka (Radil, Polášek), 22. Birner (Holík), 39. Kašpar (T. Zohorna), 49. Řepík (Holík, Rutta), 58. P. Holík, 60. Radil (Jan Kovář) - 46. Erkinjuntti (Savinainen). Rozhodčí: Öhlund, Harnebring - Lundgren, Malmqvist (všichni Švéd.). Vyloučení: 5:2. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1468.

ČR: Francouz - Kundrátek, Šimek, Rutta, T. Dvořák, Vitásek, Polášek, Kolář II, Klok - Radil, Jan Kovář, Vondrka - Řepík, P. Holík, Birner - Kašpar, V. Růžička ml., T. Zohorna - Hyka, P. Jelínek, Kämpf. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous a Jaroslav Špaček.

Finsko: Metsola - Koivisto, Mikkola, Kousa, Lehtonen, Näkyvä, Melart, Kivistö, Järvinen - Palola, Sallinen, Haapala - Peltola, Manninen, Savinainen - Nättinen, Suomela, Erkinjuntti - Ojamäki, Hintz, Kärki. Trenéři: Lauri Marjamäki, Kalle Koskinen a Valtteri Immonen.

Tabulka turnaje:

1. ČR 2 1 0 0 1 9:6 3 2. Švédsko 1 1 0 0 0 5:2 3 3. Rusko 1 1 0 0 0 2:1 3 4. Finsko 2 0 0 0 2 2:9 0