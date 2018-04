Stockholm - Čeští hokejisté podlehli při vstupu do Švédských her v Södertälje domácí reprezentaci 1:3 a v tabulce Euro Hockey Tour klesli na druhé místo o bod za Finsko. Pro výběr kouče Josefa Jandače to byla první porážka v osmém testu týmu tvořícího se pro květnové mistrovství světa v Dánsku.

Švédové se dostali do vedení v úvodním dějství po trefě Jacoba Nilssona, ve 34. minutě zvýšil při vlastním oslabení Mika Zibanejad a za 115 sekund upravil Oliver Ekman-Larsson na 3:0. V 51. minutě korigoval výsledek svou první trefou v reprezentaci obránce David Sklenička.

Druhý zápas na turnaji čeká český tým v sobotu ve 12:00 opět v Södertälje proti Finsku.

Švédské hokejové hry v Södertälje:

--------

Švédsko - ČR 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. J. Nilsson (Backlund, Brännström), 34. Zibanejad (Janmark, Wikstrand), 36. Ekman-Larsson (L. Andersson, J. Larsson) - 51. D. Sklenička (Červenka). Rozhodčí: Salonen, Pajula (oba Fin.) - Persson, Wernström (oba Švéd.). Vyloučení: 5:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 4707.

Švédsko: A. Nilsson - J. Klingberg, E. Gustafsson, A. Larsson, Ekman-Larsson, Pilut, Wikstrand, Brännström - L. Andersson, Zibanejad, Janmark - J. Nilsson, Backlund, C. Klingberg - J. de la Rose, J. Larsson, Pääjärvi - Norman, Zackrisson, Everberg. Trenéři: Rikard Grönborg, Johan Garpenlöv a Peter Popovic.

ČR: Rittich - F. Pavlík, Jordán, D. Sklenička, Moravčík, Pyrochta, Hrbas, Pláněk - Frk, Faksa, Červenka - Nestrašil, R. Hanzl, M. Stránský - Řepík, Horák, D. Kubalík - F. Zadina, F. Chlapík, Chytil. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Václav Prospal a Jaroslav Špaček.

Finsko - Rusko 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 29. Puustinen (Pokka, Savinainen), 46. Rajala (Savinainen, Jokiharju), rozhodující sam. nájezd Puustinen - 8. Galijev (Bučněvič), 56. Barabanov (Mamin, Bereglazov). Rozhodčí: Šír, Pešina (oba ČR) - Sormunen, Neva (oba Fin.). Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 5439.

Finsko: Säteri - Honka, Kivistö, Pokka, Jürgens, Jokiharju, Vaakanainen, Näkyvä - Anttila, Niemi, Enlund - Palola, Suomela, Manninen - Rajala, Sandell, Savinainen - Puustinen, Sallinen, Jormakka - Ikonen. Trenér: Lauri Marjamäki.

Rusko: Košečkin - Bělov, Chafizullin, Jakovlev, Bereglazov, Nestěrov, Marčenko, Jarullin, Gavrikov - Dadonov, Byvalcev, Kručinin - Bučněvič, Tkačov, Galijev - Sošnikov, Šalunov, Grigorenko - Mamin, Kablukov, Barabanov. Trenéři: Ilja Vorobjov.

Tabulka Švédský her:

1. Švédsko 1 1 0 0 0 3:1 3 2. Finsko 1 0 1 0 0 3:2 2 3. Rusko 1 0 0 1 0 2:3 1 4. ČR 1 0 0 0 1 1:3 0

Tabulka Euro Hockey Tour:

1. Finsko 8 4 1 1 2 21:18 15 2. ČR 8 4 1 0 3 21:19 14 3. Rusko 8 3 0 1 4 18:15 10 4. Švédsko 8 3 0 0 5 17:25 9