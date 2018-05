Kodaň - Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v Kodani společně se svým sokem Slovenskem v sobotu ve 20:15 až jako poslední z šestnácti týmů a chtějí ve federálním derby dobře vykročit do náročného turnaje. V neděli od 16:15 pak čeká svěřence Josefa Jandače souboj s úřadující mistry světa Švédy.

"S těmi týmy, které by se měly dostat na hranici play off, bude každý bod dobrý. Bylo by vynikající urvat co nejvíc bodů a to budou chtít i Slováci. My musíme začít kvalitním týmovým výkonem, to je pro nás důležité. Další den jdeme na Švédy, kteří jsou tady ve velké sestavě a výborné formě," řekl asistent trenéra Jaroslav Špaček.

Už při středečním odletu týmu na turnaj se vědělo, že v brance nastoupí jednička Pavel Francouz. Zatím není jasné, kolik se zařadí hráčů v poli. Na soupisce je jich zatím i s druhým gólmanem Davidem Rittichem devatenáct, z toho sedm obránců a deset útočníků.

Ostrý test měl dnes v tréninku zatím nezapsaný obránce Jakub Krejčík a jeho zdravotní stav také naznačí, jak se bude soupiska rozšiřovat. "Čekáme, jak to všechno dopadne. Někteří hráči byli zranění, máme ještě nějaké otazníky. Můžeme dopisovat dvě hodiny před zápasem. Máme čas, protože zítra hrajeme až večerní zápas. Předtím máme ještě rozbruslení. K dispozici tu máme deset obránců a patnáct útočníků, takže výběr je dost velký," doplnil Špaček.

Mimo soupisku zatím zůstává i třetí gólman Dominik Hrachovina z Tappary Tampere. Na zbývajících pět míst v poli jsou vedle Krejčíka čekateli další beci David Musil, Filip Pyrochta a útočníci Robin Hanzl, který měl stejně jako Krejčík potíže se zraněním, Filip Chytil, Martin Kaut, Robert Kousal a David Šťastný.

Proti Slovensku odstartovali Češi sezonu v přípravných zápasech v Třinci a Žilině. Doma prohráli 0:2 a na Slovensku zvítězili 2:1. Český tým byl poskládaný z mladých nadějí; hráli Libor Šulák a David Sklenička, kteří jsou na soupisce pro šampionát, David Musil a Šťastný.

Na velké mezinárodní akci se federální derby odehraje po čtyřech letech. Naposledy na mistrovství světa v Minsku v roce 2014 vyhráli Češi 3:2 v prodloužení a byl u toho ze současného kádru jen kapitán Roman Červenka, který v sobotu sehraje 150. zápas v národním týmu.

Celkově sehráli čeští hokejisté se Slovenskem 62 utkání, z nichž 41 vyhráli, sedm skončilo remízou a 14 prohráli. Olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa Špaček prožil se Slovenskem řadu soubojů. "Vybaví se mi každý, který jsme vyhráli, a my jsme jich moc neprohráli. Takže jsem spokojený a chtěl bych, aby to tak dopadlo i zítra," dodal Špaček.

Premiéra v národním týmu čeká obránce Filipa Hronka z farmy Detroitu z Grand Rapids. Dvacetiletý odchovanec Hradce Králové má za sebou dvě MS hráčů do 20 let a těší se první velký seniorský turnaj. "Bude to zase o něčem jiném. Tady jsou v týmu hvězdy jako Plekanec, Gudas, Červenka a proti nám budou hrát další, je jich tady spousta z NHL," prohlásil Hronek.

Po připojení k týmu až před šampionátem čeká ostrý start bez jediného přípravného duelu i zadáka Šuláka z Grand Rapids, Radka Gudase z Philadelphie, útočníka Tomáše Hyku z farmy Vegas z celku Chicago Wolves a zkušeného Tomáše Plekance z Toronta. "Reprezentovat je vždycky čest a proti Slovákům je to vždycky vyšpičkovaný. Jsme v očekávání a všichni se těšíme, už aby to zítra bylo," prohlásil Gudas.

Předpokládaná sestava ČR: Francouz - Gudas, Jordán, Sklenička, Moravčík, Polášek, Šulák, Hronek - Hyka, Faksa, Červenka - Nestrašil, Nečas, Jaškin - Řepík, Plekanec, D. Kubalík - Horák.