Paříž - S pozměněnými útoky a bez dopředu oznámené brankářské jedničky nastoupí ve čtvrtek čeští hokejisté ve čtvrtfinále mistrovství světa v Paříži proti Rusku. Tým vedený kapitánem Jakubem Voráčkem se tak postaví zatím nejproduktivnějšímu týmu na turnaji, který se může pochlubit i skvělou úspěšností přesilových her. Sborná v základní skupině prohrála jen jeden zápas a bude papírovým favoritem.

"Po výsledcích v přípravě i v celé sezoně a s ohledem na to, ze které země jsme, tak tam je a bude tlak vždycky. Navíc je tam i fakt, že se nám dlouhou dobu nepodařilo získat medaili. Kluci i my (trenéři) si to všichni uvědomujeme. Čeká nás jeden zápas a začíná za stavu 0:0," podotkl asistent trenéra Václav Prospal.

Bývalý vynikající útočník, který odehrál v NHL přes 1100 zápasů a dvakrát se stal světovým šampionem, si z dob hráčské kariéry dobře pamatuje, že pozice favorita ve vyřazovací části často nic neznamená. "Kolikrát jsme šli do čtvrtfinále jako obrovští favoriti a roli jsme nezvládli. Je to dvousečné," podotkl Prospal.

Český tým porazil Rusko na loňském světovém šampionátu v Moskvě 3:0 v základní skupině, v této sezoně se mu ale proti sborné nedařilo. Ze šesti duelů uspěl jen v přípravě na Světový pohár v Praze (2:1 po samostatných nájezdech), dalších pět prohrál. "K tomu bych se ale nevracel. Týmy jsou úplně jiné. V porovnání se zápasy Euro Hockey Tour tady teď máme oba hráče z NHL. Na předešlá utkání se ale samozřejmě podíváme a hráčům všechny podklady připravíme," řekl Prospal.

Pokud chtějí Češi ve čtvrtek uspět, musejí hrát bez vyloučení nebo se vypořádat s ruskými přesilovkami. Svěřenci Olega Znaroka mají zatím na MS úspěšnost 54,17 procenta a v početních výhodách vstřelili 13 z 35 gólů. "Jejich čísla jsou fantazie. Jsou velmi velmi silní a sebevědomí v těchto speciálních činnostech. Hračičkové, kteří dokážou ze spousty přihrávek dávat góly. Důležitá bude disciplína," řekl jeden ze spolupracovníků Josefa Jandače.

Stejně jako trenéři před čtvrtfinále nechtějí prozradit, zda bude chytat Pavel Francouz nebo Petr Mrázek, nespecifikoval Prospal ani taktiku, se kterou na Rusko vyrukují. "To není něco, o čem bych chtěl mluvit otevřeně. Důležité je, že máme stejnou šanci jako oni. Chceme vyhrát a takové musí být naše myšlení," řekl Prospal.

Češi budou mít ve čtvrtfinále menší výhodu, že se nemuseli stěhovat. Rusko se totiž i přes druhé místo ve skupině muselo po postupu Německa do vyřazovací části přesunout z Kolína nad Rýnem do Paříže a není tak jisté, zda bude sborná dnes ve francouzské metropoli trénovat. Ledovou plochu má tým rezervovaný na podvečer, při přesunu vlakem však mělo ruské mužstvo zpoždění. "Stěhování nám vezme síly, ale je třeba to brát normálně," řekl Znarok.

Zápas ve čtvrtek začne v 16:15.

Předpokládaná sestava: Francouz (Mrázek) - Gudas, Šimek, Jeřábek, Šulák, Rutta, Kempný, Krejčík (Kundrátek) - Voráček, Jan Kovář, Sobotka - Pastrňák, R. Hanzl, Červenka - Řepík, Vrána, Birner - Horák, Plekanec, T. Zohorna - Radil.