Mladá Boleslav - Hokejisté Chomutova vyhráli ve druhém kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 2:1, mají tak na svém kontě plný počet šesti bodů a vedou tabulku. Středočeši naopak na první výhru čekají a se ziskem bodu jim patří dvanáctá pozice. Utkání rozhodl v 54. minutě Marek Tomica.

V Mladé Boleslavi šli do vedení v polovině úvodní třetiny chomutovští Piráti, když v první přesilovce zápasu dorazil Flemmingovu střelu za záda brankáře Maxwella pohotový Poletín, který se tak trefil i ve druhém zápase sezony. Poté si u mantinelu poranil koleno hlavní rozhodčí Hribik a jeho kolega Pavlovič odpískal během jeho ošetřování tři minuty sám. Boleslav mohla odpovědět, ale Musil pálil mimo. Knotkovi v jeho šanci v poslední chvíli sjel puk z hole a Klepiš svým dlouhým blafákem na konci boleslavské přesilovky nepřelstil brankáře Laca.

Bruslaři vstoupili i do druhé třetiny velmi aktivně, ale Chomutov držel svými zákroky skvělý Laco. Hosté ale úvodní nápor Bruslařů ustáli a hra se pak několik minut odehrávala ve středním pásmu bez výraznějších šancí. Toto herní období rozčísl až ve 33. minutě Orsava, který se zjevil po přihrávce zpoza branky sám před Lacem, ale v ideální pozici nezakončil přesně.

Domácím fanouškům pak pořádně zatrnulo, když metr před vlastní brankou ztratil puk Knotek, ale Růžička zblízka na Maxwella nevyzrál. Naštěstí pro Bruslaře neskončil gólem ani následný nájezd dvou proti jedinému obránci, který vyřešil hostující kapitán Vondrka jenom střelou mimo. Piráti si nakonec odnášeli do kabin jednobrankový náskok a to i navzdory střelecké převaze Bruslařů, která byla ve druhé třetině v poměru 17:7.

Pirátské kouzlo Jána Laca se nakonec podařilo Bruslařům odčarovat ve čtvrté minutě závěrečné části hry. Dopomohla jim k tomu přesilová hra, při níž tečoval Kotvanovo nahození do branky Musil.

Hned po buly mohlo být ve Ško-Energo Aréně ještě veseleji, ale Knotka vychytal fantasticky Laco. Domácí hráče i diváky vyrovnávací branka nabudila a i nadále jich byl plný led. Jejich nadšení mohl zchladit Skokan, ale svou dorážku nasměroval mimo branku.

Studená sprcha ale nakonec přeci jenom přišla - šest a půl minuty před koncem neudržel Maxwell skrytou střelu Vondrky a Tomica už neměl problém puk dostat do branky.

Dvě a půl minuty před koncem měla domácí Mladá Boleslav 56 vteřin dlouhou přesilovku pěti proti třem. V ní měl dvě dobré šance Musil, ale štěstí při něm nestálo. Boleslav pak nedokázala vyrovnat ani při pokračující přesilovce, kdy z branky stáhla Maxwella.

Patrik Augusta (Mladá Boleslav): "První inkasovaná branka nás v první třetině trošku přibrzdila. V té druhé už to byla hra podle našich představ, bohužel celý zápas rozhodla naše mizerná produktivita, a to jak při hře pět na pět, tak i v přesilovkách."

Jan Štastný (Chomutov): "Klíčem k našemu úspěchu dnes byla první třetina, ve které jsme očekávali tlak Boleslavi a dokázali jsme ho ustát. Navíc jsme si dokázali pomoci přesilovkou a jít do vedení. Ve druhé třetině nás soupeř dostal pod drtivý tlak a jenom díky brankáři Lacovi jsme ho ustáli. Ve třetí třetině už se hra srovnala, ale inkasovali jsme z přesilovky. V tu chvíli už jsme pokukovali alespoň po bodu, ale nakonec přišla naše šťastná chvíle a my šli do vedení. Pak jsme ještě dokázali přežít dvojnásobnou přesilovku. Vítězství si tak strašně moc ceníme."

BK Mladá Boleslav - Piráti Chomutov 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 44. P. Musil (Kotvan, Klepiš) - 9. Poletín (Flemming, Vondrka), 54. Tomica (Vondrka). Rozhodčí: Hribik, Pavlovič - M. Kajínek, Kis. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:1. Diváci: 3571.

Mladá Boleslav: Maxwell - Němeček, Stříteský, Hrdinka, J. Říha, Hanzlík, Kotvan, Knot - Lenc, Klepiš, P. Musil - Valský, T. Knotek, Urban - Orsava, Žejdl, Látal - Pacovský, Pabiška, Martin Procházka. Trenéři: Augusta, Ujčík a Žabka.

Chomutov: Laco - Rašner, Flemming, J. Mrázek, Valach, Dlapa, Slovák, od 41. navíc Grman - Tomica, Huml, Vondrka - Sklenář, V. Růžička ml., Skokan - Koblasa, Lauko, V. Tomeček - Poletín, Chlouba, Hlava. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.