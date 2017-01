Olomouc - Hokejisté Chomutova vyhráli v zápase 35. kola extraligy na ledě Olomouce 3:1 a udrželi se tak na osmém místě tabulky. Piráti si na Hané vypracovali dvoubrankový náskok již v první třetině, domácí se prosadili až v 54. minutě za stavu 0:3.

Olomouc nastoupila proti Chomutovu bez sedmi hráčů základní sestavy, v kabině Kohoutů totiž řádí epidemie. Trenér Venera tak byl nucený hrát jen na tři formace a do hry premiérově nasadil i juniora Macuha.

Hosté se mohli dostat do vedení již v první minutě. Vondrka obehrál Galvase a jel sám na Konráda, který ale Hanáky ještě zachránil. O minutu později již Severočeši vedli. Vyhrané buly Kämpfa v útočném pásmu zužitkoval bekhendovou dorážkou Poletín.

Chomutov nadále plenil obranu domácích, další branku mohl dát po nahození Kämpfa Koblasa. Kohouti se osmělili v polovině třetiny, Skladaného objížďku branky si při střežení Buriana málem srazil do branky obránce Pirátů. Ve 20. minutě se ale prosadili podruhé hosté, když obranu Olomouce opět vyučil Vondrka a trefil se přesně nad lapačku Konráda.

"Opět nám nevyšel úvod utkání. Těžko se hraje za stavu 0:2. Nevím, čím to je, že nám letos začátky zápasů takto nejdou," řekl útočník domácích Tomáš Mikúš.

Druhá třetina začala přesilovkou Hanáků, ve které měli dobré šance Houdek a mladý slovinský útočník Macuh, brankář Laco ale Piráty podržel. Hosté si vyzkoušeli početní převahu v polovině duelu a dvakrát mohli navýšit vedení. Huml v první šanci těsně minul a ve druhé jej vychytal Konrád.

Následně mohli snížit Kohouti, Tomáš Mikúš našel před brankou volného bratra Juraje, jeho bekhend si vyčíhal Laco, který zastavil i dorážku Galvase. Ve třetí třetině další olomouckou možnost nevyužil Strapáč, který z dobré pozice minul branku hostí.

Ve 47. minutě hosté rozhodli, když v přesilovce tečoval Skokan Flemmingovu střelu. Šest minut před koncem zaznamenal čestný úspěch Olomouc přesnou trefou Tomáš Mikúš, na obrat ale neměli domácí síly a v tabulce tak zůstali dvanáctí.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Venera (Olomouc): "Nemám ve zvyku hledat výmluvy, ale toto jsem nezažil, aby v den zápasu mělo devět hráčů průjem a horečky. A i ti, co hráli, nebyli úplně v pořádku. Od rána bylo deset variant sestav. Navíc nám chyběli ti, co chybí od začátku roku - Skrbek s Řípou i brankářská dvojka Falter. Juraj Mikúš hrál po čtyřicítkách horečkách, které měl pět dní před zápasem. Kluci si zasloužili ocenění. Průběh tím byl ovlivněn, dohrávali jsme na dvě a půl pětky. Ostřížek ani nenastoupil, Rašner odstoupil. Zápas ale nešlo odložit. Snad se zdravotní stav hráčů zlepší. Ve středu budeme mít volno a uvidíme, v jakém stavu bude mužstvo ve čtvrtek."

Jan Šťastný (Chomutov): "Na utkání měl vliv začátek, měli jsme šanci, Vondrka ještě nedal, ale pak Poletín po buly se štěstím dal branku. Hráli jsme v první části dobře, na konci jsme ještě zvýšili, což nás uklidnilo. Ve druhé třetině jsme polevili, na což jsme hráče upozorňovali. Olomouc umí otočit zápas. Ale díky Lacovi jsme vedení drželi a ve třetí třetině kluci plnili to, co po nich hlavní trenér chtěl. Po třetí brance už jsme věřili, že to dotáhneme k vítězství. Vážíme si tří bodů. O zdravotním stavu Olomouce jsme se dozvěděli těsně před zápasem, mrzí nás to, ale nedalo se s tím asi už nic dělat."

HC Olomouc - Piráti Chomutov 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 54. T. Mikúš (Jaroměřský, J. Mikúš) - 2. Poletín (Kämpf), 20. Vondrka (Valach), 47. Skokan (Flemming, Kämpf). Rozhodčí: Hejduk, Kubičík - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 6:8. Využití: 0:1. Diváci: 3435.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Škůrek, Galvas, Ondrušek, Jaroměřský, Rašner, Houdek - Skladaný, J. Knotek, Burian - T. Mikúš, J. Mikúš, Strapáč - Macuh, Herman, Holec. Trenéři: Venera a Tomajko.

Chomutov: J. Laco - Flemming, Dlapa, Vlach, Skinner, Rutta, J. Mrázek - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, Raška, Sklenář - Koblasa, Kämpf, Poletín, od 21. navíc Šťovíček. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.