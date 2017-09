Brno - Hokejisté Chomutova zvítězili v 5. kole extraligy v Brně nad domácí Kometou 3:2 po samostatných nájezdech a udrželi si kromě prvního místa v tabulce i dosavadní neporazitelnost. Rozhodující nájezd proměnil Michal Poletín. Gólem a asistencí pomohl Pirátům k vítězství útočník Jakub Sklenář. Obhájci titulu se na domácím ledě zatím nedaří, ze tří dosavadních zápasů vytěžil pouze tři body.

Na rozdíl od předcházejících duelů před svými diváky vyšel Kometě vstup do zápasu. Aktivní hrou si vypracovala územní převahu, ze které v šesté minutě těžil Mallet, když poslal odražený kotouč do sítě. Po inkasovaném gólu zvýšili Piráti důraz, dostali na chvíli soupeře pod tlak. Jedinou vážnější šanci měl po Vincourově chybě v útočném pásmu Vondrka, který si ale v sólovém úniku neporadil s brankářem Čiliakem.

Na chvilkovou ztrátu koncentrace doplatila Kometa v úvodu druhé třetiny. Domácí zadáci nechali příliš prostoru útočníkům soupeře, což využil Sklenář ke srovnání skóre. Brňané postupně zvýšili tlak, získali územní převahu, nedokázali se ale prosadit v koncovce. Ve 33. minutě Hynek Zohorna vystihl rozehrávku soupeře, jeho pokus zakončit sólový útok blafákem však stačil brankář Laco vykrýt. Hra se postupně přiostřila, domácí tým zvýšil důraz v osobních soubojích. V době největšího náporu Brna se podařil ve 34. minutě bleskový chomutovský protiútok Sklenářovi, po jehož zpětné přihrávce přidal Huml druhý gól Pirátů.

V závěrečné třetině Kometa dřela, její hra ale místy přecházela v křečovitost. Vyrovnat se Brňanům podařilo až v závěru přesilovky při vyloučení Skokana. V 52. minutě stačil Laco jen vyrazit Krejčíkovu ránu, odražený puk pohotově vrátil do sítě Zaťovič.

V prodloužení se Brňanům naskytla možnost rozhodnout zápas po vyloučení Růžičky. Přesilovku čtyři na tři ale hrála Kometa hodně bezradně, pouze kombinovala v útočním pásmu a brankáře Laca vůbec neohrozila.

Kometa pak neproměnila ani jeden nájezd; Mallet, Vincour, Erat, Tomáš Svoboda a Haščák byli neúspěšní, takže mistr mohl jen těžko pomýšlet na druhý bod. Na straně Chomutova byl jediným úspěšným střelcem Poletín. Vondrka, Růžička a Koblasa gól nedali.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Haken (Brno): Věděli jsme, jak Chomutov bude chtít hrát. Bohužel jsme mohli v první třetině, která byla z naší strany určitě lepší než zbytek utkání, využít více šancí. Rozhodl nástup do druhé třetiny, kdy jsme udělali chybu v rozebrání hráčů a dostali gól. Bylo to pro nás hodně těžké, protože jsme potom dobývali branku soupeře. Chomutov dobře bránil, byl zarputilejší, urputnější. Ve třetí třetině jsme se dál tlačili do branky soupeře, který byl nesmírně obětavý. Myslím, že jsme si zasloužili alespoň to vyrovnání v základní hrací době. Škoda, že nám v prodloužení nevyšla přesilovka. Tu jsme sehráli velmi špatně."

Jan Šťastný (Chomutov): "Chtěli jsme vstoupit do utkání aktivně a domácí zaskočit. Třetina se nám povedla. Jedinou kaňkou bylo, že jsme inkasovali gól. Ve druhé třetině bylo důležité, že jsme rychle srovnali skóre, což nás nakoplo a uklidnilo. Potom jsme přidali druhou důležitou branku. I když jsme se v některých částech zápasu dostali pod tlak, věřili jsme, že Laco, jenž chytá v neskutečné formě, zavře bránu. Ve třetí části hra Komety nabrala na obrátkách, byla lepší. Škoda, že Růžička ve vyložené šanci netrefil branku. Dvoubrankový náskok by nám pomohl. Bohužel jsme následně inkasovali v oslabení. Bod měl pro nás i tak cenu zlata. V prodloužení mužstvo ukázalo neskutečný charakter a ubránilo přesilovku soupeře. Moc si ceníme toho, že vezeme z horké půdy v Brně dva body."

HC Kometa Brno - Piráti Chomutov 2:3 SN (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Mallet (H. Zohorna, Dočekal), 52. Zaťovič (Krejčík, T. Svoboda) - 21. Sklenář (V. Růžička ml.), 34. Huml (Sklenář, Vondrka), rozhodující sam. nájezd Poletín. Rozhodčí: Bejček, Mrkva - Hlavatý, Zíka. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 7209.

Brno: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, F. Král - Erat, V. Němec, T. Svoboda - Vincour, Nahodil, Zaťovič - H. Zohorna, R. Zohorna, Mallet - Haščák, Dočekal, J. Káňa - Střondala. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Haken.

Chomutov: J. Laco - Flemming, J. Mrázek, Valach, Dlapa, Slovák, Rašner, Grman - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Chlouba, Poletín - Hlava, Lauko, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.