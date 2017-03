Chomutov - Hokejisté Chomutova deklasovali v rozhodujícím pátém utkání předkola play off extraligy Mladou Boleslav 6:1 a postoupili do čtvrtfinále, v němž se utkají s Třincem. Piráti tak před vlastními fanoušky dokonali obrat v sérii z 0:2 na 3:2.

Severočechy, kteří obsadili v základní části sedmé místo, nasměroval za postupem dvěma góly v první třetině útočník Ivan Huml. Hned čtyřikrát se domácí prosadili v přesilových hrách, nejproduktivnějším hráčem utkání byl nakonec Vladimír Růžička mladší, jenž si připsal čtyři body za gól a tři asistence.

Chomutov je prvním týmem, jemuž se podobný obrat v předkole podařil. Sérii hranou na tři vítězné zápasy dokázala z 0:2 na 3:2 otočit v historii play off samostatné české extraligy jen Olomouc v semifinále v roce 1994 proti Kladnu.

Pirátům se ideálně vydařil vstup do zápasu. Již po 59 vteřinách hry byl vyloučen hostující Klepiš a domácí přesilovou hru využili. První šanci Poletína ještě gólman Maxwell zlikvidoval, Huml jej ale o chvilku později pokořil.

První početní výhodu poté měli i Středočeši, Laco v brance Chomutova si však připsal za dvě minuty jen jeden zákrok. I díky tomu se domácí v deváté minutě dostali již do dvoubrankového vedení. A o gól se postaral opět Huml, jenž před Maxwellem tečoval Chalupovu střelu od modré čáry.

Mladoboleslavští byli poté aktivnějším týmem a při Sklenářově trestu byli i blízko snížení. Hykovu střelu do odkryté branky však zastavil obránce Rutta, jenž pohotově zaskočil za Laca. Jeden z klíčových momentů přišel ve 21. minutě, kdy Pacovský trefil jen tyč a domácí následně přidali třetí gól. Další početní výhodu využil Flemming.

Hostující trenéři si následně vzali oddechový čas, Bruslařskému klubu se však utkání nepodařilo otočit. Pohotově zakončující Růžička se postaral o další branku a na 5:0 zvýšil v přesilovce Kämpf.

Frustraci hostů následně dokumentoval Štich, jenž fauloval Humla a rozhodčí jej s pětiminutovým trestem poslali do kabin. Mladoboleslavský obránce na znamení nesouhlasu po cestě rozlámal hokejku o brankovou konstrukci a nakonec inkasoval v součtu dokonce 55 trestných minut. Při jeho trestu se mezi střelce zapsal Kaše.

Zápas se poté už jen dohrával. Laca o možné čisté konto připravil v 52. minutě Žejdl.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička st. (Chomutov): "Utkání jsme odehráli hodně dobře z obrany. Dobře jsme bránili oslabení i v pěti. Důležité bylo, že hned z první přesilovky jsme dali gól a trošku se uklidnili. Ve druhé třetině jsme rozhodli a třetí se dohrávala. Hráčům bych chtěl poděkovat, protože prohrávat v sérii 0:2 doma a pak vyhrát dvakrát venku, celkově třikrát v řadě, není nic jednoduchého."

František Výborný (Mladá Boleslav): "V sérii jsme měli výborně nakročeno; z Chomutova jsme jeli za stavu 2:0 pro nás, což jsme nečekali ani v nejlepším snu. Myslím si, že Chomutovští byli hodně dole, ale jejich mužstvo prokázalo, že má charakter a vůdčí osobnosti ho dokážou táhnout na ledě i v kabině. Zaslouženě postoupili, i když prohrát ze stavu 2:0 je trošku trestuhodné. Jedno utkání doma jsme měli udělat, i kdybychom měli puk do branky donést v zubech. Je to zklamání, nechali jsme soupeře zvednout, což je škoda. Před začátkem play off jsem říkal, že je to 50 na 50, ale myslím si, že Chomutov měl nějaké procento navíc, za sezonu nebo za umístění. A potvrdil to."

Piráti Chomutov - BK Mladá Boleslav 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Huml (Poletín, Rutta), 9. Huml (L. Chalupa, Skokan), 24. Flemming (V. Růžička ml., Kämpf), 28. V. Růžička ml., 33. Kämpf (Skokan, V. Růžička ml.), 37. D. Kaše (V. Růžička ml., Kämpf) - 52. Žejdl (Klepiš). Rozhodčí: Hribik, Pavlovič - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 6:7, navíc Klepiš 10 min., Štich (oba Ml. Boleslav) 5 min. a do konce utkání + 10 min. a do konce utkání. Využití: 4:0. Diváci: 5250 (vyprodáno). Konečný stav série: 3:2.

Chomutov: J. Laco - Rutta, L. Chalupa, Flemming, Skinner, Valach, J. Mrázek - Skokan, Huml, Tomica (47. Lauko) - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - D. Kaše, Kämpf, Koblasa - Raška, Šťovíček, Poletín. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Mladá Boleslav: Maxwell - Stříteský, Štich, Hrdinka, Jan Hanzlík, Bernad, Kučný, od 30. navíc Voráček - Hyka, Musil, Lenc - Orsava, Klepiš, Žejdl - M. Látal, Urban, L. Pabiška - Pacovský, Vampola, Pospíšil. Trenéři: F. Výborný a Žabka.