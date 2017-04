Praha - Hokejisté Chomutova budou v nedělním šestém duelu semifinále play off extraligy odvracet před vlastním publikem konec sezony a bojovat o rozhodující sedmé utkání na ledě Liberce. Piráti již během letošních vyřazovacích bojů prokázali, že krizové chvilky zvládají. Ke zdi byli přitlačeni v předkole s Mladou Boleslaví, ale mečboly soupeře je nezlomily a dokázali sérii otočit z 0:2 na 3:2.

Chomutovští vyrovnali proti obhájci titulu Liberci před svými diváky z 0:2 na 2:2, ale v pátek v ohromně vyrovnané páté bitvě pod Ještědem prohráli 1:2. "Nedá se nic dělat, jedeme domů, kde hrajeme dobře. A já věřím tomu, že nám pomohou diváci, uhrajeme to a přijedeme do Liberce na sedmý zápas. Bylo by to pak i hodně o nervech. Doufám, že to zvládneme," uvedl chomutovský forvard Vladimír Růžička mladší.

"Nikdo asi nemohl očekávat, že ze stavu 0:2 na zápasy porazíme Liberec čtyřikrát za sebou a budeme ve finále, to zase nohy na zem. Čeká nás zápas doma, kde si myslím, že nám pomohou fanoušci. Věřím, že budeme hrát dobře, vyhrajeme, porazíme je, přijedeme zpátky do Liberce a pak už to bude hop, nebo trop," doplnil Růžička.

Podle kapitána Michala Vondrky potřebují být Piráti produktivnější. "Možná bychom měli i trošku přitvrdit, ale spíš si myslím, že je to o nějakých využitých šancích. Vytvořit si tlak, hrát víc přesilovek a dát góly, to je recept. V pátek jsme také hráli hodně oslabení," připomněl Vondrka celkem devět vyloučení na straně svého celku v pátečním duelu.

Úřadující šampioni se drží na pozoru, v průběhu série už dobře poznali, jak silným soupeřem Chomutov je. "Máme mečbol, takže možná může být trošku psychická výhoda na naší straně. Chomutov ale rozhodně nic nezabalí, u nich to bude opět velmi těžké. Očekávám stejné utkání jako naposledy u nás, tedy na krev a boj o každou šanci a každý kousek ledu," předpověděl liberecký útočník Petr Jelínek.

Svěřenci kouče Filipa Pešána nechtějí nechat vše zajít až do klíčové sedmé bitvy. "Uděláme všechno proto, abychom to v Chomutově urvali. Nevěřím, že nás tam na jejich ledě třikrát porazí. Bude důležité, kdo dá první gól. Domnívám se, že ten zápas nebude o moc jiný, než byl ten páteční. Ponese se to nejspíš v podobném duchu," podotkl další člen liberecké ofenzivy Vladimír Svačina.

Bek Radim Šimek by chtěl od svého celku vidět zopakování bojovného a odhodlaného výkonu z pátečního utkání, které rozhodl vítěznou trefou. "A pokud možno přidat ještě něco navíc. Chomutov bude doma, bude to tam zase těžké, ale my to chceme urvat a uděláme všechno pro to, aby se to podařilo. Důležitá bude určitě hlava, psychika. Nejet tam s tím, že hrajeme v Chomutově, ale hlavně odvést stoprocentní práci, jak jsme odvedli minule. Věřím, že to tam zvládneme," řekl Šimek.

Zápas začne před televizními kamerami ČT sport v 17:40.