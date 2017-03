Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 6. zápas: Piráti Chomutov - HC Oceláři Třinec, 24. března v Chomutově. Zleva Brett Flemming z Chomutova a David Cienciala z Třince.

Praha - Hokejisté Chomutova postoupili do semifinále play off extraligy. V šestém čtvrtfinálovém utkání porazili Třinec 5:3, ačkoliv po první třetině prohrávali 1:3. Sérii vyhráli 4:2 na zápasy a v systému play off si zahrají semifinále poprvé v historii. Mistrovský Liberec vyhrál v šestém čtvrtfinálovém utkání na ledě Plzně 5:4, ovládl sérii 4:2 a v semifinále ho čeká Chomutov. Druhou dvojici vytvoří Hradec Králové s Kometou Brno. Jihlava porazila v rozhodujícím utkání semifinále první ligy Kladno 1:0 a zahraje se baráž o extraligu.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 6. zápas:

Piráti Chomutov - HC Oceláři Třinec 5:3 (1:3, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 12. Skokan (V. Růžička ml., Kämpf), 29. J. Mrázek (Raška), 40. Skokan, 44. Poletín (Flemming), 59. Rutta (Koblasa, Kämpf) - 10. J. Petružálek (Netík, Kreps), 17. Rákos (Krajíček, Kreps), 17. Adamský (Kane). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Hradil - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:8, navíc Marosz (Třinec) 10 min. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 5250 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:2.

Chomutov: Laco - Rutta, L. Chalupa, Flemming, Skinner, Valach, Dlapa, J. Mrázek - Skokan, Huml, Tomica - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - Raška, Kämpf, Koblasa - D. Kaše, Šťovíček, Poletín - od 21. navíc Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Třinec: Hamerlík - Krajíček, M. Doudera, Nosek, L. Galvas, Hrabal, Jank, Adámek - J. Petružálek, Kreps, Rákos - Martin Růžička, Marosz, Dravecký - Netík, Kane, Adamský - Hrňa, Jašek, Cienciala. Trenéři: Kýhos a Mucha.

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. Čerešňák (T. Svoboda, Kratěna), 20. Kadlec (Stach, Kratěna), 26. Preisinger (Schleiss, Kvasnička), 58. Lev (Čerešňák, Preisinger) - 14. A. Dlouhý (Bližňák, Vantuch), 23. Radivojevič (Bližňák, Lakatoš), 31. Ordoš (Pyrochta, Vantuch), 33. Bartovič (Ševc, Bližňák), 42. Vantuch (Jánošík, Vitásek). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Diváci: 7536 (vyprodáno). Konečný stav série: 2:4.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Němeček, Čerešňák, Kvasnička, Pulpán, D. Sklenička - Indrák, Kratěna, T. Svoboda - Lev, Stach, D. Kubalík - Schleiss, Preisinger, M. Procházka - Hrnka, Kracík, Koreis. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Liberec: Lašák - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Mojžíš, Derner, od 31. navíc Pyrochta - Valský, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, Lakatoš, Radivojevič - J. Stránský, J. Mikyska, Bartovič - A. Dlouhý, Bližňák, Vantuch. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Semifinále play off první hokejové ligy - 7. zápas:

Dukla Jihlava - Rytíři Kladno 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 12. Diviš. Rozhodčí: Roman Svoboda, Kubičík - Kis, Špringl. Vyloučení: 3:3, navíc Cetkovský (Kladno) 10 min. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 5911. Konečný stav série: 4:3.