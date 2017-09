České Budějovice - Opět s cílem vybojovat návrat do extraligy jdou do nového ročníku první ligy hokejisté Motoru České Budějovice. V minulých dvou sezonách se dostali do baráže a nyní už chtějí poslední krok zvládnout. Znovuvzkříšený klub po odchodu Mountfieldu s extraligovou licencí do Hradce Králové v roce 2013 touží v páté sezoně v druhé nejvyšší soutěži po posunu mezi elitu.

"Chceme hrát atraktivní hokej, abychom přilákali co nejvíc fanoušků hlavně na domácí zápasy. Nejvyšším cílem je postup do extraligy. Loni nám k tomu chyběl kousek. Bohužel, nevyšlo to, proto jsme udělali velké změny v hráčském kádru," řekl prezident klubu Roman Turek.

"Myslím, že staronové posily Václav Nedorost a Zdeněk Kutlák a také Filip Novák budou patřit k hlavním oporám a pomohou splnit naše společné přání. V průběhu základní části bychom se měli pohybovat na prvním nebo druhém místě, do play off chceme postoupit z první příčky," doplnil odhodlaně bývalý reprezentační gólman.

Vedení přivedlo i další zajímavé posily. Obranné řady po návratu ze zámoří rozšířil juniorský reprezentant Ondřej Kachyňa, na hostování z Plzně přišel Patrik Marcel, jenž může naskočit rovněž v útoku.

Ofenzivu posílili Martin Novák z Prostějova, Slovák Peter Galamboš či Kanaďan Tim Crowder, jenž naposledy hrál francouzskou nejvyšší soutěž.

Po dlouhém putování světem se vrátil na mateřský led někdejší reprezentační obránce Zdeněk Kutlák a stal se kapitánem týmu. "Znovuzrození Motoru jsem sledoval od samého začátku. Máme obrovskou podporu fanoušků a věřím, že se nám podaří dosáhnout toho, za čím všichni jdeme. Ale nebude to vůbec jednoduché," řekl sedmatřicetiletý Kutlák.

Po uplynulé sezoně získal hlavní kouč Antonín Stavjaňa větší pravomoci při sestavování kádru. Jeho asistentem zůstává Martin Štrba, k němuž přibyl František Bombic, který je zároveň kondičním trenérem celého klubu.

Přípravu brankářů má na starosti Roman Turek, který dostal k ruce Stanislava Hrubce. "Daří se nám výchova brankářů, kteří se loni protlačili do všech mládežnických kategorií v reprezentaci, navíc Petr Kváča a Jiří Patera byli draftovaní do NHL. To je výborná vizitka," řekl Turek.

Od 1. května má Motor statut Akademie ČSLH, což přináší lepší materiální zajištění pro mládež a zvýšení rozpočtu zhruba o sedm milionů proti loňsku. Mládež by měla pracovat s 21 miliony, prvoligový A-tým s rozpočtem 17 až 18 milionů. "Naplnění rozpočtu se vyvíjí pozitivně. Počítáme, že nás významně podpoří radnice a také Jihočeský kraj. Hodně si slibujeme od příjmu ze vstupného. Očekáváme, že ještě o něco vzroste dlouhodobě vysoký divácký zájem. Zatím je vydaných 4150 permanentek, z toho 2800 jich zakoupili fanoušci," řekl generální manažer Stanislav Bednařík.

Klub si bude během sezony připomínat 90. výročí založení. Přesně 10. ledna 1928 vznikl tehdejší AC Stadion, na který navázal Slavoj či Motor. Součástí oslav bude i zápas v retro dresech s Karlovými Vary. Jihočeši nastoupí v dresech podobným těm, které nosili jejich předchůdci v sezoně 1950/51, kdy se jim podařilo vybojovat dosud jediný mistrovský titul.