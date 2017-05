Paříž - Trenéři české hokejové reprezentace se před čtvrtečním čtvrtfinálovým zápasem mistrovství světa v Paříži proti Rusku rozhodli opět změnit složení útočných formací. Zároveň uvedli, že nezveřejní, zda v klíčovém utkání turnaje nasadí do branky Pavla Francouze nebo Petra Mrázka, kteří se doposud střídali.

"Debatovali jsme o tom, ale rozhodli jsme se to neříct," řekl asistent trenéra Václav Prospal po dnešním tréninku. Více šancí zatím na turnaji dostal Mrázek, jenž nastoupil ve čtyřech zápasech, Francouz se do branky dostal ve třech utkáních.

Lepší statistiky má Francouz, s nímž v brance Češi neprohráli. Mrázek ale chytal proti těžším soupeřům. "Není to tak, že jsme se probudili a někdo to vystřelil jako kovboj od pasu. Rozhodneme se pro brankáře, který nám dá největší možnost vyhrát," uvedl Prospal.

Útoky nově trénovaly ve složení Jakub Voráček - Jan Kovář - Vladimír Sobotka, David Pastrňák - Robin Hanzl - Roman Červenka, Michal Řepík - Petr Vrána - Michal Birner a Roman Horák - Tomáš Plekanec - Tomáš Zohorna. Změnily se tak tři ze čtyř formací, v původním složení zůstal jen Vránův útok.

"Jde o snahu vylepšit produktivitu mančaftu. Když se zpětně podíváme na náš poslední zápas, tak na jeden gól se těžko vyhrává. Dvě pětky netáhnou tým směrem, jakým by to mělo být. Proto před důležitým zápasem přišla změna a věříme, že to pomůže," uvedl Prospal.

Že si hokejisté budou muset zvykat na nové spoluhráče, podle něj problém není. "Všichni jsou zvyklí, že když se nedaří, změny přijdou. Stejně postupuje daleko více trenérů, nejen my," podotkl Prospal.

Češi navíc v Paříži formace mění poměrně často a například Kovář již s Voráčkem hrál. "Potřebujeme být produktivní a de facto celý turnaj hledáme složení útočných formací. Teď nás čeká důležitý zápas. Prohraješ a jedeš domů. Musí se něco změnit a kluci si musí věřit. A my věřit jim," uvedl Prospal s tím, že věří, že své kvality prokážou i lídři v čele s Voráčkem.

Drobné korekce nastanou i ve složení obranných dvojic. Hokejisté by proti sborné měli nastoupit se sedmi beky, mezi kterými bude i Libor Šulák, hrající v úterý proti Švýcarsku na šampionátu poprvé. Jen z tribuny by měl zápas sledovat Tomáš Kundrátek nebo Jakub Krejčík.