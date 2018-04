Stockholm - České hokejisty dnes čeká druhé utkání na Švédských hrách a proti Finsku budou usilovat o návrat do čela Euro Hockey Tour. V brance se místo Davida Ritticha představí Dominik Furch a do sestavy by se měli po nemoci zařadit také útočníci Martin Nečas a Dmitrij Jaškin, kteří v pátek přiletěli do Stockholmu a připojili se k týmu.

Finové se díky čtvrteční výhře v Helsinkách nad Ruskem 3:2 po samostatných nájezdech dostali do čela seriálu o bod před český tým. Vítěz utkání se přiblíží triumfu - Češi budou ještě v neděli hrát o poslední body s Ruskem a Finové se Švédskem.

Český tým vyhrál pět z posledních sedmi zápasů s Finskem, kterému podlehl (0:2) pouze v únoru v Soulu v testu před olympijskými hrami v Pchjongčchangu. Minulý týden na Carlson Hockey Games v Pardubicích čeští hokejisté Finy porazili 3:1.

Utkání se hraje od 12:00 a přímým přenosem je vysílá ČT Sport.

Předpokládaná sestava ČR: Furch - D. Sklenička, Krejčík, Pyrochta, D. Musil, Pláněk, Hrbas, F. Pavlík - Šťastný, Faksa, D. Kubalík - H. Zohorna, Nečas, Kousal - Frk, A. Musil, Jaškin - M. Kaut, Chytil, M. Stránský - F. Zadina, F. Chlapík.