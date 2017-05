Paříž/Kolín nad Rýnem - Čeští hokejisté budou hrát čtvrtfinále mistrovství světa v Paříži s Ruskem ve čtvrtek v 16:15. V případě postupu by se svěřenci kouče Josefa Jandače stěhovali na vyvrcholení turnaje do Kolína nad Rýnem a utkali by se v sobotu s vítězem duelu mezi Kanadou a Německem.

Kanaďané se i přes vítězství v základní skupině B přesouvají z francouzské metropole už na čtvrtfinále, protože domácí Německo má zaručené setrvaní na domácí půdě. I díky tomu se nestěhuje třetí Česko, ale ze skupiny A druhé Rusko.

Vítěz kolínské skupiny Spojené státy americké vyzve v boji o semifinále Finsko a Švýcarsko narazí na Švédsko, které potkalo stěhování před čtvrtfinále stejně jako před dvěma roky z Prahy do Ostravy a loni z Moskvy do Petrohradu. V minulých dvou letech neuspěli, nyní se budou snažit o návrat zpět z Paříže do Kolína nad Rýnem, kde by v sobotu rádi bojovali s vítězem utkání mezi USA a Finskem.

V neděli turnaj vyvrcholí, od 16:15 se bude bojovat o bronz a o čtyři a půl hodiny později začne finále.

Program:

Čtvrtek 18. května - čtvrtfinále:

16:15 USA - Finsko (Kolín nad Rýnem), Rusko - ČR (Paříž),

20:15 Kanada - Německo (Kolín nad Rýnem), Švýcarsko - Švédsko (Paříž).

Sobota 20. května (Kolín nad Rýnem):

15:15 semifinále,

19:15 semifinále.

Neděle 21. května (Kolín nad Rýnem):

16:15 o 3. místo,

20:45 finále.