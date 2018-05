Kodaň/Herning (Dánsko) - Čeští hokejisté budou hrát čtvrtfinále mistrovství světa se Spojenými státy americkými ve čtvrtek v Herningu od 16:15. V případě postupu by se svěřenci kouče Josefa Jandače stěhovali na vyvrcholení zpět do Kodaně, kde nastupovali v základní skupině A, a utkali by se v sobotu s vítězem duelu mezi obhájci titulu Švédy a Lotyši. Jejich potenciální soupeři se střetnou v kodaňské Royal Areně od 20:15.

Jejich souboji bude v dánské metropoli předcházet od 16:15 zápas Ruska s Kanadou, v Herningu se od 20:15 utká Finsko se Švýcarskem. Semifinálové duely se hrají v sobotu v Kodani od 15:15 a 19:15. Turnaj vyvrcholí v neděli, od 15:45 se bude bojovat o bronz a o čtyři a půl hodiny později začne finále.

Program play off hokejového mistrovství světa v Dánsku:

Čtvrtek 17. května:

16:15 čtvrtfinále: Rusko - Kanada (Kodaň), čtvrtfinále: USA - ČR (Herning),

20:15 čtvrtfinále: Švédsko - Lotyšsko (Kodaň), čtvrtfinále: Finsko - Švýcarsko (Herning).

Sobota 19. května (Kodaň):

15:15 semifinále,

19:15 semifinále.

Neděle 20. května (Kodaň):

15:45 o 3. místo,

20:15 finále.