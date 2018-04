Stockholm - Čeští hokejisté vstoupí ve čtvrtek v Södertälje do Švédských her proti domácímu Švédsku a pokusí se udržet neporazitelnost v přípravě na květnové mistrovství světa v Dánsku. Ani v jednom ze sedmi duelů nepoznali svěřenci trenéra Josefa Jandače přemožitele a na závěrečném turnaji Euro Hockey Tour budou hájit vedení v tabulce.

Češi porazili Švédy v sobotu na Carlson Hockey Games v Pardubicích 3:1 a připsali s nimi druhý úspěch z dosavadních tří vzájemných duelů v sezoně. Tým úřadujících mistrů světa se před domácím turnajem výrazně obměnil a oproti minulém týdnu se zařadilo hned 12 nových posil z NHL.

"Nebude to jen u Švédů. Více týmů tam zařadí další hráče, kteří se budou nabalovat právě z NHL. Ta konfrontace je opravdu těžší," očekává asistent trenéra českého týmu Jiří Kalous ještě náročnější utkání než při triumfu na východě Čech.

Po posílení výběru Rikarda Grönborga především o hráče ze zámoří ale Kalous neočekává změnu stylu hry Tří korunek. "Systémově se to moc nemění. Jsou to detaily, třeba v signálech po vhazováních nebo přesilových hrách. Spíš tam jde o kvalitu provedení. Ta je s hráči z NHL na nejvyšší úrovni," doplnil Kalous.

Český tým uspěl v zápasech Euro Hockey Challenge v Příbrami proti Švýcarsku (5:2 a 4:1) a s Francií v Amiens (5:2) a Cergy (6:2) a také na Carlson Hockey Games v Pardubicích proti Finsku (3:1), Švédsku (3:1) i Rusku (2:1). Díky tomu se posunul do čela Euro Hockey Tour o bod před Finsko a útočí na první celkové vítězství v sérii od roku 2012.

Triumf by považoval Kalous za velice cenný. "My prioritně tvoříme tým na mistrovství světa, ale vážíme si každé výhry za národní tým a jsou pro nás pro všechny nesmírně důležité. Určitě i vítězství v Euro Hockey Tour, kdyby se povedlo, tak by bylo fantastické," dodal Kalous.

Český tým zamířil dnes do Stockholmu necelé dvě hodiny před polednem a odlet o dvacet minut zdržela výměna pneumatik letadla. Trénovat bude ve stockholmské hale Hovet od 17:45. Čtvrteční duel začne v Södertälje v 19:00 a přímým přenosem jej vysílá ČT Sport.