Praha - Hokejisté Brna vyhráli ve třetím finále extraligy nad mistrovským Libercem 3:0, v sérii vedou stejným poměrem na zápasy a jediný úspěch je dělí od historicky dvanáctého titulu. Útok na první zlato po 51 letech mohou dovršit už ve středu, kdy se hraje na jejich ledě od 17:20 čtvrté finálové utkání.

Kometa dnes rozhodla díky trefám obránce Jozefa Kováčika a útočníka Marka Kvapila v rozmezí 32 vteřin ve 13. minutě. V 59. minutě ještě pojistil vítězství při power play do prázdné branky Martin Zaťovič. Brankář Marek Čiliak vychytal počtvrté v letošním play off čisté konto.

Do sestavy Komety se vrátil po dvouzápasové pauze po zranění z šestého semifinálového utkání s Hradcem Králové obránce Ondřej Němec. Naopak v útoku chyběl jeho jmenovec Vojtěch Němec, pro kterého se zraněným ramenem skončila sezona. V sestavě ho nahradil osmnáctiletý Havránek. Liberec nastoupil oproti minulému utkání bez beka Ševce a forvarda Bulíře.

Pro Ondřeje Němce byl úspěch v utkání i příjemným dárkem k dnešním 33. narozeninám. "Byla to příjemná oslava. Bohužel jsem o rok starší, ale je to úžasný pocit. Vyhráli jsme, ale pořád máme před sebou ještě poslední krok. Musíme hrát pořád stejně a z té cesty neuhneme. Pokud jsme udělali chybu, tak máme Čiliaka, který je klíčovou postavou play off. Je fantastický brankář, všechno pokryl," uvedl.

Hosté se v úvodu ubránili při vyloučení kapitána Radivojeviče, Čiliak musel řešit první nebezpečnou ránu v páté minutě, kdy jej při signalizovaném vyloučení prověřil Plutnar. Při Eratově trestu Kometa odolala a pak v další přesilovce při Gulašiho pobytu na trestné lavici byli Bílí Tygři už nebezpečnější, Čiliak kryl střely Jánošíka a Radivojeviče.

Ve 13. minutě se radovala Kometa. Krejčík nabil na pravý kruh Kováčikovi, jehož ránu sice stihl Lašák chytit do lapačky, ale sudí podle videa rozhodli, že se s ním dostal za brankovou čárou. "Nás srazil gól, co svět neviděl," komentoval situaci trenér Liberce Filip Pešán, který se dožadoval i vysvětlení od rozhodčích.

"Nebylo v té vřavě moc slyšet, ale rozhodčí mi řekl, že videorozhodčí prohlásil, že většina lapačky byla za brankovou čárou. A na moji otázku, jak je možné, že on na ledě uznal gól z toho divného úhlu, kde stál, mi řekl, že nějak rozhodnout musí," doplnil Pešán.

Na další změnu skóre se čekalo o poznání kratší dobu než na verdikt u první trefy. Za 32 vteřin vyřešil Kvapil rychlý protiútok střelou přes obránce Plutnara pod vyrážečku libereckého gólmana.

"Pro nás se zápas vyvíjel výborně, dali jsme dva slepené góly. A vítězství jsme si už potom pohlídali. Hru jsme měli pod kontrolou. Hráli jsme to, co jsme si řekli. Nikdo nedělal žádné hlouposti. Po stránce taktiky jsme zápas odehráli perfektně," řekl útočník Komety Jan Hruška, který asistoval u Kvapilovy trefy.

Po další nebezpečné situaci Komety nepřekvapil Lašáka zakončením zpoza brankové čáry Hynek Zohorna. Na druhé straně pomohl Čialiakovi po Radivojevičově pokusu rovněž z minusového úhlu i Kováčik. V 19. minutě mohl skórovat do odkryté branky Radivojevič, ale Malec mu zakončení zblokoval.

V druhé třetině už byl Liberec nebezpečnější, ale zkorigovat stav se snažil marně. Ve 23. minutě se snažil zasunout u levé tyčky puk za Čiliaka Valský. Za tři minuty mohl zvýšit Čermák, který se při náporu Komety dostal před Lašáka, ale s bekhendovým zakončením neuspěl.

Pak pokračoval ve snaze zvrátit nepříznivý vývoj série úřadující mistr. Překonat Čiliaka se nepodařilo Svačinovi, Ordošovi, Kolmannovi ani Radivojevičovi. Na druhé straně nedotáhli přečíslení dvou na jednoho Erat s Kvapilem.

V úvodu závěrečného dějství musel Lašák krýt nebezpečný pokus Kvapila, pak zase hrozil Liberec, ale sebrat Čiliakovi čisté konto se nepodařilo Krenželokovi ani Stránskému. Největší šanci měl domácí kapitán Čermák, který po Haščákově akci minul. Před Čiliakem neuspěl ani Bližňák po Svačinově přihrávce a následně Ordoš. Lašák zase kryl Zaťovičův pokus.

Liberec sáhl 186 sekund před koncem k power play, vykřesat naději se pokoušel střelou z levého kruhu Svačina, ale Kometa 103 vteřin před koncem díky Zaťovičovi přidala pojistku.

Kapitán Liberce Branko Radivojevič slibuje boj až do konce i za stavu 0:3, který ještě nikdo v historii play off domácí nejvyšší soutěže neotočil. "Jsme už fakt v hlukové jámě, ale ještě pořád nejsme úplně pod zemí. Budeme se snažit, abychom tu sérii vrátili ještě do Liberce," řekl Radivojevič.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Měli jsme dobrý vstup do zápasu, dostali jsme se do vedení 2:0. Hrálo se ve velkém nasazení s obrovskou bojovností z obou stran. Atmosféra byla famózní a diváci nám dodávali velkou energii. My jsme se samozřejmě soustředili na kvalitní obranu. Soupeř sice měl nějaké šance ve druhé třetině, ale my taky. Chodili jsme do brejků a do přečíslení, ale nevyužili jsme to. Ve třetí třetině jsme to po taktické stránce sehráli velice dobře. Soupeře jsme nepouštěli do žádných vyložených šancí a zaslouženě jsme dovedli zápas do vítězného konce."

Filip Pešán (Liberec): "Viděli jsme velmi bojovné a férové utkání bez nefér zákroků z obou stran. Bylo odbojované a v super atmosféře. Troufnu si tvrdit, že po dvě třetiny jsme byli možná o trošku lepším týmem my, ale vycházelo to ze stavu 0:2, kdy se Kometa už tolik netlačila a velmi pečlivě bránila celé dvě třetiny. Nás srazil gól, co svět neviděl. Hned jsme vzápětí po dlouhé pauze dostali další. Tato třicetivteřinovka rozhodla o třetím utkání."

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Kováčik (J. Krejčík), 13. M. Kvapil (J. Hruška), 59. Zaťovič (L. Čermák). Rozhodčí: Pešina, Šír - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 3:0.

Sestavy:

Brno: Čiliak - O. Němec, J. Krejčík, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec, Trška - M. Erat, J. Hruška, M. Kvapil - Mallet, H. Zohorna, Havránek - Haščák, L. Čermák, Zaťovič - Vondráček, Dočekal, R. Zohorna. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný, Haken a Pešout.

Liberec: Lašák - R. Šimek, Jánošík, Plutnar, Derner, Mojžíš, Kolmann, Pyrochta - Lakatoš, P. Jelínek, Radivojevič - Valský, L. Krenželok, Svačina - Bartovič, Bližňák, Ordoš - J. Stránský, Vantuch, A. Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.