Brno - Hokejisté Komety Brno vykročili za obhajobou titulu domácí výhrou nad Třincem 5:4 po samostatných nájezdech. Brňané v závěru třetí třetiny zlikvidovali dvougólovou ztrátu, rozhodující nájezd pak v páté sérii proměnil Tomáš Svoboda. Tři asistence si připsal Martin Erat, který měl velký podíl na zvratu. Oceláři v úvodu zápasu pohotově trestali soupeřovy chyby, dvě jejich branky vstřelil Tomáš Marcinko.

Kometa vstoupila do zápasu nekoncentrovaně. V hráčích ještě doznívala předzápasová oslava, která připomenula zisk titulu. Bojovně naladění Oceláři poprvé bleskově udeřili po pouhých 34 sekundách. Střelu Martina Růžičky stačil brankář Čiliak jen vyrazit před sebe a volný Marcinko pohodlně dorazil kotouč do sítě.

Ještě neuběhla první minuta a Brňané museli po vyloučení Zaťoviče odolávat další kanonádě. Z počátečního šoku se ale domácí hokejisté rychle otřepali, v 5. minutě vyrovnal Vojtěch Němec a o necelé dvě minuty později v přesilovce otočil skóre Vincour.

Na úvod sezony se oba celky předháněly v rychlém a útočném pojetí hokeje, ve kterém nebyla nouze o rušné okamžiky před oběma brankami. Střelecky byl úspěšnější Třinec, který pohotově využil další dvě okénka v domácí obraně a po střelách Irgla a Marcinka získal do konce úvodní třetiny zpět jednobrankový náskok.

Aktivnější a důraznější Oceláři měli ve druhém dějství převahu, ke které jim dopomohla Kometa častými fauly. Nejkrušnější okamžiky prožívala při čtyřminutovém vyloučení Štencela, ve kterém se dostala pod velký tlak. Ten zúročil čtvrtým gólem Hrňa. Kometa spoléhala spíše na rychlé protiútoky, v koncovce jí chybělo po střelách Hynka Zohorny a Štencela do tyčí více štěstí.

Naději na zvrat vykřesal v 54. minutě po Eratově akci Hruška. Kontaktní gól naladil Kometu do vysokých obrátek a v 58. minutě našel Erat přihrávkou od zadního mantinelu najíždějícího Ondřeje Němce, který překonal brankáře Hrubce a vyrovnal.

V nastavení Kometa nevyužila půldruhé minuty dlouhou přesilovku čtyři na tři. V nájezdech pak byli v domácím týmu úspěšní Mallet a Svoboda, v týmu Ocelářů dal jediný gól Martin Růžička.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Poznamenal nás úvodní gól hned v první minutě zápasu. Po slavnostním nástupu nám utekla koncentrace. Očekávání byla velká. Soupeř odehrál výborné utkání. Z obou stran to byl na první kolo hokej na vynikající úrovni. Z pohledu trenérů ale defenzíva nebyla taková, jak by měla být. Za stavu 2:3 jsme dali tyčku a břevno, navíc Káňa netrefil tutovku. Třinec dal čtvrtý gól. V závěru jsme prokázali svou sílu, když jsme utkání dokázali zvrátit. Je to třetí zápas včetně Ligy mistrů, kdy jsme zaváhali v prvních minutách, což je k zamyšlení. Důležité je, že jsme dokázali zápas otočit."

Václav Varaďa (Třinec): "Na první kolo to bylo utkání, které mělo výbornou kulisu a skvělý náboj. Mrzí nás, že pro nás výsledek nedopadl lépe. Měli jsme zápas skvěle rozehraný. Ve třetí třetině jsme nepouštěli do příležitostí, měli více ze hry dělali jsme jim trable v jejich obranném pásmu. Utkání zlomilo zřejmě naše vyloučení při přesilovce, kdy jsme na chvíli malinko zaváhali. Brno snížilo na 3:4, potom zabralo a vyrovnalo. Utkání by více slušela remíza."

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 5:4 po sam. nájezdech (2:3, 0:1, 2:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 5. V. Němec (Štencel, Vincour), 7. Vincour (Zaťovič, M. Erat), 54. J. Hruška (M. Erat, O. Němec), 58. O. Němec (M. Erat), rozhodující sam. nájezd T. Svoboda - 1. Marcinko (Martin Růžička, Roth), 9. Irgl (Dravecký, M. Kovařčík), 16. Marcinko (Rákos, M. Doudera), 33. Hrňa (Krajíček). Rozhodčí: Hejduk, M. Petružálek - Gerát, Hynek. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:1. Diváci: 7454.

Brno: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, F. Král - M. Erat, J. Hruška, T. Svoboda - Vincour, V. Němec, Zaťovič - H. Zohorna, Nahodil, Mallet - Haščák, Dočekal, J. Káňa II. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Haken.

Třinec: Hrubec - Adámek, Krajíček, Roth, Linhart, D. Musil, M. Doudera - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - J. Petružálek, Polanský, Adamský - Irgl, M. Kovařčík, Dravecký - Hrňa, Cienciala, Svačina. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.