Brno - Hokejisté Komety Brno porazili ve 26. kole extraligy Litvínov 6:2 a ukončili sérii pěti porážek, v nichž získali pouze dva body. O vysoké výhře Brňanů rozhodla druhá třetina, ve které vstřelili svěřenci trenéra Libora Zábranského čtyři góly. V brněnském týmu si připsal jeden gól a dvě asistence Luboš Horký.

Kometa vstoupila do utkání s cílem ukončit výsledkovou krizi, když naposledy vyhráli před třemi týdny v Jihlavě. Už po pěti minutách otevřel skóre Horký. I když měli domácí hokejisté převahu, častěji stříleli, v koncovce se proti brankáři Kantorovi celou první třetinu neprosadili. Litvínov spoléhal pouze na brejky, které ale nedotáhl do koncovky. Vyrovnat mohl ve 13. minutě Vandas, jehož sólo brankář Čiliak chytl.

Od druhé třetiny Kometa tlak vystupňovala, Severočeši se nedokázali na dlouhé minuty dostat z vlastního obranného pásma. Ve 23. minutě přidal druhý gól Čermák, vzápětí Zaťovič orazítkoval tyčku a ve 30. minutě zvýšil náskok Gulaši. Litvínov se jen na chvíli vzepjal k odporu, jehož výsledkem byl první gól. Trávníčkovo nahození kotouče z boku se od Čiliaka odrazilo do sítě. V závěru druhé třetiny už zcela ovládla hru Kometa, jejíž další dva góly přidali v přesilovce Hruška a sedm vteřin před druhou přestávkou se zapsal mezi střelce i Zaťovič.

V brance Litvínova Kantora vystřídal po druhé třetině Soukup, kterého po necelých třech minutách překonal Radim Zohorna. Pod dojmem vysokého náskoku Kometa v závěru polevila a umožnila soupeři po gólu Válka korigovat výsledek. Kometa potěšila domácí fanoušky konečně tříbodovou výhrou, naposledy zdolala 13. října Olomouc 5:0.

Kamil Pokorný (Brno): "Úvod utkání byl z naší strany trochu matný. Soupeř měl brejkové situace. Nám pomohl první gól, kdy jsme se v brankovém prostoru prosadili důrazem. Ve druhé třetině jsme byli aktivní, dali pěkné branky. Díky tlaku jsme šli do rozhodujícího trháku. Ve třetí třetině se už zápas dohrával a my jsme kontrolovali výsledek. Jsme rádi za počet vstřelených branek a za tři body."

Radim Rulík (Litvínov): "Do zápasu jsme nevstoupili špatně. Ale ve druhé třetině jsme selhali, dostali čtyři góly. To rozhodlo o zápase. Brno vyhrálo zaslouženě. My se potřebujeme na venkovních kluzištích zlepšit. Už předešlé utkání jsme prohráli jednoznačně a máme na čem pracovat. Musíme venku vydržet hrát šedesát minut. Chybělo nám několik hráčů, které postihla viróza. Postrádali jsme hlavně naši brankářskou jedničku Petráska. Sklenička po první třetině odstoupil pro nevolnost, Kubát odehrál zápas i se zdravotními problémy. Dnes se to na nás sesypalo. Nemůžeme se na to ale vymlouvat."

HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 6:2 (1:0, 4:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Horký (L. Čermák, Dočekal), 23. L. Čermák (Horký, Bartejs), 30. Gulaši (Dočekal, Krejčík), 37. J. Hruška (H. Zohorna, Horký), 40. Zaťovič (Barinka, M. Erat), 43. R. Zohorna (Mallet, Haščák) - 33. Trávníček, 54. Válek (Matoušek, Jurčík). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 7228.

Brno: Čiliak - O. Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Štencel, Bartejs, Mikyska - M. Erat, J. Hruška, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Horký, L. Čermák, Dočekal - Haščák, R. Zohorna, Plášek. Trenéři: Zábranský, Pokorný a Haken.

Litvínov: Kantor (41. Soukup) - Sörvik, Kubát, Gula, L. Doudera, K. Pilař, Dietz, Z. Sklenička - Jánský, V. Hübl, J. Černý - Vandas, Gerhát, Trávníček - Jurčík, Válek, Matoušek - Stříbrný, Šimeček, Helt. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.